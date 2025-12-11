Новини
ЕС може да отложи забраната за двигатели с вътрешно горене

ЕС може да отложи забраната за двигатели с вътрешно горене

11 Декември, 2025 15:21 585 9

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Европейската комисия (ЕК) обмисля отлагане на въвеждането на забрана за регистрация на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в Европейския съюз с 5 години, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Решението може да бъде взето поради натиск върху ЕК от някои страни, като Италия и Полша, както и от автомобилни производители. Според тях, прилагането на този план до 2035 г. „изглежда твърде радикално“ и може да унищожи автомобилната индустрия на ЕС. Очаква се ЕК да разреши използването на ДВГ в хибридни автомобили до 2040 г., ако те работят с „модерно“ гориво и са произведени от „зелен“ бензин. стомана.

Европейската комисия все още не е определила какъв дял от пазара на ЕС ще заемат хибридните превозни средства и не е разработила техническите подробности относно горивото.

Поетапното премахване на превозни средства с двигатели с вътрешно горене беше одобрено от Съвета на Европейския съюз (ЕС) през 2023 г. Решението предвижда, че страните от ЕС вече няма да регистрират нови автомобили с такива двигатели от 2035 г. Тази мярка беше приета като част от политиката на ЕС за климата.

Критиките към плана за постепенно премахване на бензиновите и дизеловите двигатели напоследък нарастват в Европа. През август Европейската асоциация на производителите на автомобили и Европейската асоциация на автомобилните доставчици изпратиха писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което нарекоха целта за постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене до 2035 г. непостижима. През септември Манфред Вебер, лидер на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент, обеща да се стреми към отмяна на спорния план.


  • 1 Хипотетично

    1 0 Отговор
    А дано, ама надали! - времето от Емо Чолаков

    15:24 11.12.2025

  • 2 Грешите

    5 1 Отговор
    ОБМИСЛЯ не може да е нещо свързано с ЕК, те това не го могат.

    15:24 11.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор
    🚗 като законът за кривите краставици🚗

    15:24 11.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    3 1 Отговор
    Комисията е на ЕсеС не е на Европа‼️

    15:26 11.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Междувременно само износа Китай е от около 5 милиона автомобила с ДВГ с което захранва Южна Америка и Африка и части от Азия. Безумието на брюкселските тикви ще убие тотално основния експортен продукт на Европа!

    Безумната мантра на зелените, че вътрешното потребление ще движи икономиките и нямаме нужда от производство ще сложи край на европейската икономика - а ако нямаш икономика си никой!!!

    15:26 11.12.2025

  • 6 Kaлпазанин

    5 1 Отговор
    ЕС се управлява от идиоти

    15:26 11.12.2025

  • 7 Бря, да не вярва човек че на

    2 1 Отговор
    евро тиквите им е дошъл айота здрав разум, направо не е истина?🤔😁

    15:28 11.12.2025

  • 8 Европа

    4 0 Отговор
    Да го направят веднага! Да се вдигне тази забрана. Това с тези батерии е една извратня. Ще караш и трябва да се ограничаваш спрямо наличието на зарядни. Докато не измислят друг начин, като ДВГ, това си остава единствения гъвкав и сигурен начин за колите. Може да измисля някакво устройство, което само произвежда енергия и се захранва. Но тези които печелят от сегашните начини на производство на електрическа енергия няма да го позволят.

    15:30 11.12.2025

  • 9 1488

    2 0 Отговор
    Укро-фашистската брюкселска измeт е навсякъде.
    Путин ще я изтребе до крак, тая cган мрьсна.
    🇺🇦🇪🇺🔥💀

    15:37 11.12.2025