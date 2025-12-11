ЕС може да отложи забраната за двигатели с вътрешно горене

Европейската комисия (ЕК) обмисля отлагане на въвеждането на забрана за регистрация на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в Европейския съюз с 5 години, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Решението може да бъде взето поради натиск върху ЕК от някои страни, като Италия и Полша, както и от автомобилни производители. Според тях, прилагането на този план до 2035 г. „изглежда твърде радикално“ и може да унищожи автомобилната индустрия на ЕС. Очаква се ЕК да разреши използването на ДВГ в хибридни автомобили до 2040 г., ако те работят с „модерно“ гориво и са произведени от „зелен“ бензин. стомана.

Европейската комисия все още не е определила какъв дял от пазара на ЕС ще заемат хибридните превозни средства и не е разработила техническите подробности относно горивото.

Поетапното премахване на превозни средства с двигатели с вътрешно горене беше одобрено от Съвета на Европейския съюз (ЕС) през 2023 г. Решението предвижда, че страните от ЕС вече няма да регистрират нови автомобили с такива двигатели от 2035 г. Тази мярка беше приета като част от политиката на ЕС за климата.

Критиките към плана за постепенно премахване на бензиновите и дизеловите двигатели напоследък нарастват в Европа. През август Европейската асоциация на производителите на автомобили и Европейската асоциация на автомобилните доставчици изпратиха писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, в което нарекоха целта за постепенно премахване на двигателите с вътрешно горене до 2035 г. непостижима. През септември Манфред Вебер, лидер на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент, обеща да се стреми към отмяна на спорния план.