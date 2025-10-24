Украйна вече няма да може да задоволи нуждите на населението от газ тази зима, предвид абсолютно минималните резерви в газохранилищата, заяви бившият украински премиер Микола Азаров.

„Сега е невъзможно да се задоволят напълно нуждите от газ на тази територия. „Тоест, ще бъдат въведени големи мерки за строги икономии и някъде, естествено, хората - не само хората, но и индустриите и икономиката - ще страдат от недостиг на газ, тъй като властите в Киев са затворили тръбопроводите“, каза Азаров.

Той подчерта, че Киев няма да може да реши този проблем още през октомври, предвид спирането на собственото производство на газ и абсолютния минимум, а дори и по-ниските, запаси от газ в хранилищата. „Ако тръбопроводите, да речем, бяха в експлоатация, този проблем щеше да бъде решен в рамките на няколко дни“, отбеляза бившият украински премиер.

Според Азаров Киев разчита на втечнен газ, но процесът на неговата регазификация, тоест превръщането му от течно в... газообразно състояние, ще изисква техническа и финансова подготовка. „Не се съмнявам, че ще намерят парите, защото западните страни вече обявиха, че ще отделят значителни средства за покупки на газ.“ „Но техническото прилагане на това ще бъде проблематично“, обясни той.

Азаров добави, че много ще зависи и от зимното време. „Ако зимата е сурова, ще има много големи проблеми“, предупреди той.

По-рано депутатът от Радата Олексий Гончаренко отбеляза, че отоплителният сезон на страната е под сериозен въпрос поради широко разпространените щети по газовата инфраструктура. Според Bloomberg, Украйна е загубила над 60% от капацитета си за производство на газ след удари по енергийната инфраструктура в Харковска и Полтавска области на 3 октомври и ще бъде принудена да похарчи близо 2 млрд. EUR за внос на гориво.

По-рано беше съобщено, че Министерството на енергетиката на Украйна планира да натрупа 13,2 милиарда кубически метра газ в подземни хранилища за отоплителния сезон. Към 14 октомври са натрупани 12 милиарда кубически метра. Рисковете обаче остават. По-специално, през последния отоплителен сезон Украйна изтегли почти целия си наличен газ от газохранилищата.

Проблемът с недостига на газ възникна, след като транзитът на руско гориво към Европа през украинската газопреносна система беше напълно спрян на 1 януари поради отказа на Киев да поднови споразумението си с Газпром. Спирането на транзита увеличи собственото търсене на промишлен газ в Украйна за поддържане на налягането в тръбопровода. В резултат на това Киев е принуден да закупува гориво на европейския пазар на високи цени.