Украинците ще имат проблем с газа тази зима

Украйна вече няма да може да задоволи нуждите на населението от газ тази зима, предвид абсолютно минималните резерви в газохранилищата, заяви бившият украински премиер Микола Азаров.
„Сега е невъзможно да се задоволят напълно нуждите от газ на тази територия. „Тоест, ще бъдат въведени големи мерки за строги икономии и някъде, естествено, хората - не само хората, но и индустриите и икономиката - ще страдат от недостиг на газ, тъй като властите в Киев са затворили тръбопроводите“, каза Азаров.
Той подчерта, че Киев няма да може да реши този проблем още през октомври, предвид спирането на собственото производство на газ и абсолютния минимум, а дори и по-ниските, запаси от газ в хранилищата. „Ако тръбопроводите, да речем, бяха в експлоатация, този проблем щеше да бъде решен в рамките на няколко дни“, отбеляза бившият украински премиер.
Според Азаров Киев разчита на втечнен газ, но процесът на неговата регазификация, тоест превръщането му от течно в... газообразно състояние, ще изисква техническа и финансова подготовка. „Не се съмнявам, че ще намерят парите, защото западните страни вече обявиха, че ще отделят значителни средства за покупки на газ.“ „Но техническото прилагане на това ще бъде проблематично“, обясни той.
Азаров добави, че много ще зависи и от зимното време. „Ако зимата е сурова, ще има много големи проблеми“, предупреди той.
По-рано депутатът от Радата Олексий Гончаренко отбеляза, че отоплителният сезон на страната е под сериозен въпрос поради широко разпространените щети по газовата инфраструктура. Според Bloomberg, Украйна е загубила над 60% от капацитета си за производство на газ след удари по енергийната инфраструктура в Харковска и Полтавска области на 3 октомври и ще бъде принудена да похарчи близо 2 млрд. EUR за внос на гориво.
По-рано беше съобщено, че Министерството на енергетиката на Украйна планира да натрупа 13,2 милиарда кубически метра газ в подземни хранилища за отоплителния сезон. Към 14 октомври са натрупани 12 милиарда кубически метра. Рисковете обаче остават. По-специално, през последния отоплителен сезон Украйна изтегли почти целия си наличен газ от газохранилищата.
Проблемът с недостига на газ възникна, след като транзитът на руско гориво към Европа през украинската газопреносна система беше напълно спрян на 1 януари поради отказа на Киев да поднови споразумението си с Газпром. Спирането на транзита увеличи собственото търсене на промишлен газ в Украйна за поддържане на налягането в тръбопровода. В резултат на това Киев е принуден да закупува гориво на европейския пазар на високи цени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #5
13:23 24.10.2025
2 Най-великият Президент на 21 век
Цял свят ненавижда масовия убиец Путлер! Броят се на пръстите на едната ръка страните, които няма да го арестуват за престъпленията и зверствата, които е извършил и продължава да върши.
Думите на Президента Зеленски ще се помнят векове!
"Дори през непроницаемата тъмнина Украйна и цивилизованият свят ясно виждат тези терористични актове.
Умишлени и цинични ракетни удари по гражданска критична инфраструктура. Не по военни съоръжения.
Все още ли си мислите, че можете да ни уплашите, да ни пречупите, да ни накарате да отстъпим?
Наистина ли нищо не разбрахте?
Не разбрахте ли кои сме ние? За какво сме? За какво говорим?
Четете по устните ми:
Без газ или без вас? Без вас.
Без вас или без светлината? Без вас.
Без вода или без вас? Без вас.
Без храна или без вас? Без вас.
Студът, гладът, тъмнината и жаждата не са толкова страшни и смъртоносни за нас, колкото вашето „приятелство и братство“.
Но историята ще постави всичко на мястото си.
И ние ще сме с газ, осветление, вода и храна… и БЕЗ вас!“.
Коментиран от #6
13:24 24.10.2025
3 ООрана държава
13:24 24.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трол
До коментар #1 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Така е, но докато не ги обезпечим с достатъчно газ, няма да могат да ги победят.
Коментиран от #7, #9
13:25 24.10.2025
6 604
До коментар #2 от "Най-великият Президент на 21 век":Хапчето и шапкътъ невидимкъ и дим да те няма...че тия с белите пристилки мое ти сложат бялтъ ризъ без ръкави.
13:28 24.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Проблеми с Газа
13:33 24.10.2025
9 604
До коментар #5 от "Трол":Имъ нуждъ и от войничетъ...да забиръти админъ и доман към фронтъ...стигъ празни приказки....5%от всите дето я браните усраинътъ...ако се пишете доброволци рашъ ни мой въ спря..сигурнъ победъ...ощи ли сте тук!?
13:36 24.10.2025
10 Авто маниак
13:37 24.10.2025