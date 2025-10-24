Си Дзинпин ще посети Южна Корея

Китайският президент Си Дзинпин ще посети Република Корея от 30 октомври до 1 ноември, за да участва в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), съобщи китайското външно министерство.

„По покана на южнокорейския президент Ли Дже-мьон, китайският президент Си Дзинпин ще посети южнокорейския град Кьонджу, за да присъства на 32-рата среща на икономическите лидери на АТИС и да проведе държавно посещение“, се казва в изявление на китайското външно министерство.

Както коментира говорителят на китайското външно министерство Гуо Джиакун на редовен брифинг, Китай и Република Корея са „близки съседи и партньори“. Той добави, че Пекин отдава голямо значение на развитието на отношенията със Сеул и следва стабилна, непрекъсната политика спрямо него.

Предстоящото посещение на Си Дзинпин в Република Корея е първото му от 11 години. „Това е и първата среща между лидерите на Китай и Южна Корея, откакто президентът Ли Дже-мьон встъпи в длъжност“, добави той. „Китай е готов да се ангажира с Република Корея в съответствие с първоначалните си стремежи при установяването на дипломатически отношения между двете страни.“

Гуо Джиакун поясни, че Китай се стреми да поддържа контакти с южнокорейската страна, основани на принципите на добросъседство, приятелство и взаимна изгода. Той потвърди интереса на Пекин към укрепване на стратегическото си партньорство със Сеул.