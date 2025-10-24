Новини
Бизнес »
Си Дзинпин ще посети Южна Корея

Си Дзинпин ще посети Южна Корея

24 Октомври, 2025 11:47 402 0

  • китай-
  • южна корея-
  • посещение-
  • икономически форум

Това ще му е първото посещение в Република Корея от 11 години насам

Си Дзинпин ще посети Южна Корея - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин ще посети Република Корея от 30 октомври до 1 ноември, за да участва в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), съобщи китайското външно министерство.

„По покана на южнокорейския президент Ли Дже-мьон, китайският президент Си Дзинпин ще посети южнокорейския град Кьонджу, за да присъства на 32-рата среща на икономическите лидери на АТИС и да проведе държавно посещение“, се казва в изявление на китайското външно министерство.

Както коментира говорителят на китайското външно министерство Гуо Джиакун на редовен брифинг, Китай и Република Корея са „близки съседи и партньори“. Той добави, че Пекин отдава голямо значение на развитието на отношенията със Сеул и следва стабилна, непрекъсната политика спрямо него.

Предстоящото посещение на Си Дзинпин в Република Корея е първото му от 11 години. „Това е и първата среща между лидерите на Китай и Южна Корея, откакто президентът Ли Дже-мьон встъпи в длъжност“, добави той. „Китай е готов да се ангажира с Република Корея в съответствие с първоначалните си стремежи при установяването на дипломатически отношения между двете страни.“

Гуо Джиакун поясни, че Китай се стреми да поддържа контакти с южнокорейската страна, основани на принципите на добросъседство, приятелство и взаимна изгода. Той потвърди интереса на Пекин към укрепване на стратегическото си партньорство със Сеул.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ