Lockheed Martin внедрява невронните мрежи на Google в своите системи

Американската отбранителна корпорация Lockheed Martin възнамерява да интегрира инструменти за генеративен изкуствен интелект (ИИ) от технологичния гигант Google във вътрешната си система AI Factory, съобщи пресслужбата на отбранителната корпорация.

„Lockheed Martin и Google Public Sector обявиха стратегическо сътрудничество за интегриране на усъвършенствания генеративен ИИ на Google, включително моделите Gemini, във фабриката за ИИ на Lockheed Martin“, се казва в изявлението.

Изданието отбелязва, че като част от сътрудничеството Google ще предостави своите ИИ модели за използване в изолираните системи на отбранителната корпорация. Това ще позволи на служителите на Lockheed Martin по-бързо и ефективно да управляват работни процеси в области като киберсигурност и разработване на самолети и космически кораби. Те ще могат да анализират големи обеми данни за минути. Корпорацията също така очаква да оптимизира логистиката и веригите за доставки, използвайки изкуствен интелект.

По време на началната фаза на сътрудничеството Google ще интегрира модели с изкуствен интелект в некласифицираните вътрешни системи на Lockheed Martin.

Lockheed Martin е глобална корпорация за отбранителни технологии. Тя разработва авиационни и космически технологии, както и системи за противовъздушна и противоракетна отбрана. По-конкретно, корпорацията притежава проекти като хеликоптера Black Hawk в различни модификации и изтребителите F-16 и F-35.