Китайският модел с изкуствен интелект Qwen се научи да разбира физическия свят с помощта на карта

Qwen - голям езиков модел, разработен от Alibaba Cloud, започна да взаимодейства с картографската услуга Gaode. Alibaba заяви в изявление, че Qwen вече има способността да „разбира и действа във физическия свят“.

Моделът с изкуствен интелект е свързан с мащабна система за географски данни в реално време. Приложението Qwen може да предоставя на потребителите визуални карти с препоръки за ресторанти, хотели и други места с възможности за транспорт. Интелигентният асистент анализира потребителски отзиви за заведения, метеорологични условия, задръствания и други данни, след което създава оптимален маршрут и препоръки.

През ноември Alibaba Cloud пусна безплатно приложение – виртуален асистент, базиран на големия си езиков модел Qwen. Чатботът може да разговаря с потребителя и да изпълнява различни задачи като личен асистент с изкуствен интелект. Разработчикът позиционира услугата като конкурент на ChatGPT.

Gaode е една от най-големите картографски и навигационни услуги в Китай, дъщерно дружество на китайската корпорация Alibaba.

През февруари Alibaba, компанията майка на Alibaba Cloud, обяви, че ще инвестира 380 милиарда юана (приблизително 52 млрд. USD) за 3 години в изграждането на облачни платформи и инфраструктура за изкуствен интелект.

Китай преживява експлозивно развитие в областта на изкуствения интелект. Лидерите в индустрията включват Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.