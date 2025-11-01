Германия със силен интерес към "Изберете българското"

Франкфурт се превърна в място за среща между българския бизнес и сънародниците ни в Германия. Над 30 български работодатели от различни икономически сектори представиха възможности за развитие на форума „Избери България“. Събитието е част от мащабната кампания на Министерството на труда и социалната политика за привличане на българи от чужбина и реализацията им у нас, уточнява Нова телевизия.

Хора на различни възрасти и в различни житейски ситуации се интересуваха от завръщане в България. Голямата част от нашите сънародници в Германия се интересуваха за възможно кариерно развитие не само в София, но и в по-малките населени места у нас. В хода на деня те срещнаха с водещи работодатели у нас, които представиха над 100 свободни позиции.

Още преди официалното откриване на форума част от посетителите вече чакаха пред залата на събитието. За някои от тях то протече емоционално, защото срещнаха непознати, но в същата като тях ситуация, а именно обмисляне за завръщане в родината. За Далина Спасова след събитието днес еднопосочния билет в посока България е една идея по-близо.

"Досега, това, което ме спираше беше, е, че не знаех дали ще си намеря работа. Все пак толкова години сме откъснати от България. Но сега някак това ми даде кураж и мога още утре да тръгна", споделя тя.

Далина живее в Германия от осем години, ветеринарен лекар е. Надява се началото на лятото да е началото на новия и живот в София, където да донесе опита, събран навън.

Само ред отзад е Илияна Стойкова - Костова, която също е решена да се завърне в България, педагог е. Тя е кандидатствала по мярката „Избери България“ и е одобрена. На този етап плануваната дестинация е Луковит.

"Там имам жилище и това е основната ми идея, че поне този проблем ще бъде разрешен. Имам интерес и към някой по-голям град", споделя тя.

Илияна далеч не е единствената, кандидатствала по програмата „Избери България“, която стартира през септември.

"Интересът е точно какъвто очаквахме да бъде - огромен. Вече имаме подадени близо 3000 заявления от кандидати, които имат ясно намерение да се установят в България и да намерят работа, да преместят своите семейства, да търсят детски градини за децата", обясни зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Сред партньорите е Камарата на строителите в България. Те представиха своята платформа „Работа в България“, чиято цел е да улесни връзката между бизнеса и потенциалните служители. За седмица регистрираните влизания са над 1000.

"Това е една от основните задачи, които сме си поставили. Да върнем всеки в неговото родно място и да намери реализацията на своите бъдещи желания и мечти", каза председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Форумът във Франкфурт е само началото на поредица от събития, целящи да достигнат до отправилите се към дома като Далина и Илияна, за които завръщане в България е само въпрос на време.