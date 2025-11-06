Едно летище превърна цяла държава в световна авиационна сила

В нов доклад водещата световна авиационна организация IATA подчерта силната глобална позиция на Турция в сектора на въздушния транспорт и нейния принос за икономиката, като същевременно описа ключови приоритети за продължаване на генерирането на ползи от него.

„Турция е световна авиационна сила. Международните пътнически полети са се увеличили с близо 70% през последното десетилетие, което прави Турция седмият по големина пазар в света по брой пътнически полети“, заяви Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), цитиран от Daily Sabah.

Асоциацията публикува проучване „Стойността на въздушния транспорт за Турция“ на Световния финансов форум (WFS) и Световния пътнически форум (WPS) на IATA, проведени тази седмица в Истанбул.

Докладът, публикуван от IATA, определя количествено значителните ползи, които авиацията, включително свързаният с авиацията туризъм, генерира по отношение на работните места и икономическата активност в Турция, въз основа на данни от 2023 г.

Акценти от данните за 2023 г. показват, че авиацията подкрепя и улеснява икономическа дейност на стойност 82,4 млрд. USD, когато се включи общото въздействие, включително по-широката верига за доставки, разходите на служителите и туристическите дейности, което се равнява на 7,4% от брутния вътрешен продукт (БВП), съобщи IATA.

Също така се посочва, че секторът осигурява 2 милиона работни места косвено, когато се включат по-широката верига за доставки и туристическите дейности, като 53 000 от тях са пряко заети от авиокомпаниите.

Авиационният сектор в Турция се радва на силен бум през последните десетилетия, а силните инвестиции в инфраструктура, които се виждат в откриването на нови въздушни хъбове, както и в разширяването на съществуващите, го издигнаха на нови висоти. Откриването на летище Истанбул, новата писта на международното летище Сабиха Гьокчен, стремежът за подобряване на свързаността на столицата Анкара и новите терминали на летище Анталия са някои от примерите за целта за подобряване на свързаността и позицията на страната в авиацията в световен мащаб.

Ключови приоритети

„Продължаващото приоритизиране на авиацията като стратегически сектор, основан на конкурентни цени, достатъчен капацитет и използване на възможностите, които предлага устойчивото авиационно гориво (SAF), ще бъде жизненоважно за поддържане на лидерството на Турция в световния въздушен транспорт“, каза Ник Карийн, старши вицепрезидент по операции, безопасност и сигурност на IATA.

„Туризмът, подкрепен от авиацията, допринася с 49,6 млрд. USD за БВП на страната и осигурява работа на 1,2 милиона души“, се казва още в проучването на IATA.

Освен това, то идентифицира и три ключови приоритета, за да може страната да продължи да генерира ползи, включително инфраструктура, изграждане на капацитет и устойчивост.

„Тъй като Турция прави значителни инвестиции в летищна инфраструктура и дигитализация, е изключително важно да се работи с индустрията, за да се гарантира конкурентоспособност на разходите“, се казва още в проучването. В него се посочва също, че осигуряването на квалифицирана работна сила във всички области на авиацията ще позволи на Турция да изпълни амбициозната си стратегия за растеж.

В същото време, по отношение на устойчивостта, се посочва, че използването на възможностите, които SAF предлага, „ще бъде ключово за постигане на целите на Турция за декарбонизация“.

Турската служба за гражданска авиация обяви по-рано тази година, че страната ще определи мандати за авиокомпаниите и доставчиците на реактивно гориво за увеличаване на използването на SAF, с цел ограничаване на емисиите от авиацията с 5% до 2030 г. Ходът е насочен към спазване на схемата за намаляване на емисиите на Международната организация за гражданска авиация на ООН, която ще стане задължителна през 2027 г.

В своя доклад за Турция, IATA също така подчертава ключовата роля на авиационния сектор за развитието на динамични и ефективни вериги за доставки и за стимулиране на растежа на електронната търговия. Тя също така отбелязва, че 1,7 милиона тона въздушни товари са били транспортирани през летищата в Турция през 2023 г., което е в подкрепа на общия обем на вноса и износа на страната.

Турция се намира на кръстопът между Европа, Азия и Африка, а нейният национален превозвач се гордее с широка мрежа – като авиокомпанията, която лети до повече държави от всеки конкурент.

Turkish Airlines също така се стреми да разшири флотилията си и да разполага с над 800 самолета като част от стратегията си до 2033 г.

Глобалният въздушен транспорт и търсене до голяма степен се възстановиха през 2024 г. след прекъсванията, свързани с COVID-19, и IATA смята, че секторът ще продължи да процъфтява „въпреки шума, който съществува навсякъде“, както отбелязва Careen.

В отделен доклад IATA публикува резултатите от своето Глобално проучване на пътниците (GPS) за 2025 г., като подчерта две ключови тенденции, които предефинират преживяването при пътуване на пътниците – мобилната зависимост нараства, а биометричното приемане се ускорява.

„Пътуващите все по-често използват своите смартфони, за да резервират полети, да управляват плащания и програми за лоялност, както и да се справят с процесите на регистрация, имиграция, качване и багаж. Ентусиазмът за пътуване с мобилни устройства е по-висок от всякога“, се казва в съобщението.