Почина бившият изпълнителен директор на Renault

Почина бившият изпълнителен директор на Renault

7 Ноември, 2025 15:53 835 1

Луи Швайцер си отиде на 83-годишна възраст

Почина бившият изпълнителен директор на Renault - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бизнесменът Луи Швайцер, който е бил изпълнителен директор на френската автомобилна компания Renault Group от 1992 до 2005 г., почина на 83-годишна възраст, съобщиха от семейството му, пред агенция AFP.

Според агенцията Швайцер е работил в Renault 20 години, 13 от които като изпълнителен директор. След като напуска поста си, той остава почетен президент на компанията.

През юли 2005 г. Русия награди Луи Швайцер с Орден на приятелството „за значителния му принос за развитието на руско-френското сътрудничество“.


Франция
  • 1 604

    1 0 Отговор
    Боли мъ .!. зъ тоъ и зъ трошляцити му. Швабските и японските коли съ такивъ другото е имитация нъ тех!

    16:06 07.11.2025