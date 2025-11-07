Почина бившият изпълнителен директор на Renault

Бизнесменът Луи Швайцер, който е бил изпълнителен директор на френската автомобилна компания Renault Group от 1992 до 2005 г., почина на 83-годишна възраст, съобщиха от семейството му, пред агенция AFP.

Според агенцията Швайцер е работил в Renault 20 години, 13 от които като изпълнителен директор. След като напуска поста си, той остава почетен президент на компанията.

През юли 2005 г. Русия награди Луи Швайцер с Орден на приятелството „за значителния му принос за развитието на руско-френското сътрудничество“.