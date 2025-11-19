Германски компании съкращават близо 150 000 работни места

Германия е изправена пред масови съкращения, като 88 компании в цялата страна планират да съкратят общо 147 522 работни места, съобщава вестник Bild, позовавайки се на проучване на лобистката организация Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).
Проучването разглежда данни за компании, които са обявили планове за съкращаване на работни места от 1 юли 2024 г. Списъкът представлява почти всяка индустрия. Той включва големи корпорации като доставчици на авточасти, логистични и ИТ компании, авиокомпании и по-малки фирми за машиностроене. Само Deutsche Bahn планира да съкрати 30 000 работни места, докато доставчикът на авточасти ZF планира да съкрати 14 000.
„Стотици хиляди работни места в германската индустрия са загубени. Това говори много за икономическите политики на предишното и настоящото правителство“, каза пред вестника ръководителят на INSM Торстен Алслебен. Той смята, че ако германският канцлер Фридрих Мерц не предприеме радикални мерки, „можем да забравим за икономическата платформа, наречена Германия“. Той посочи прекомерната бюрокрация, високите данъци и недостига на квалифициран персонал като причини за тези проблеми.
Заместник-председателят на Свободната демократическа партия Волфганг Кубицки заяви, че е разочарован от действията на настоящия канцлер. Според него „единствените неща, които растат при правителството на Мерц, са националният дълг и безработицата“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЙДЕ ЧЕСТИТО
Коментиран от #10, #18, #19
22:07 19.11.2025
2 Кандидат депутат
22:07 19.11.2025
3 ЕСССР
22:08 19.11.2025
4 Наблюдател
Уфцете блеят, гуведата гласуват за касапи, а колелото на историята се върти.
22:08 19.11.2025
5 Обективен
22:12 19.11.2025
6 Стенли
22:13 19.11.2025
7 Сандо
22:26 19.11.2025
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
22:34 19.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хахахаха
До коментар #1 от "АЙДЕ ЧЕСТИТО":Без Русия, а още по лошо срещу нея, Германия се оказа хартиеният локомотив на Европа!😅😅😂😂😂😂😂
22:46 19.11.2025
11 фффф
Коментиран от #17
22:48 19.11.2025
12 Хайо
Коментиран от #13
22:59 19.11.2025
13 си дзън
До коментар #12 от "Хайо":Германия е цвете в сравнение с русията.
Приходи надолу 30%. В момента - 36 долара за барел руски петрол и никой не купува!
Поскъпване на оръжията 60%. Кеш нула. Заеми - никой не дава, даже и в юани - надали.
Пенсионен фонд - опоскан до 38 млрд. от 120.
Що делат? - дигане на данъците за начало ДДС на 22%. Руснаците да мрат преди да вземат пенсия.
Осъждане на хиляди по доноси и пращане да умрат на фронта за без пари.
Въперки всичко при ножица 90% няма удържане.
23:04 19.11.2025
14 Сатана Z
00:45 20.11.2025
15 Колко е яко
03:46 20.11.2025
16 куна
07:41 20.11.2025
17 Кажи колко
До коментар #11 от "фффф":и кои фирми Фирми в Германия разкриха 150 хиляди нови работни места през последните две години в Германия. Дай, моля примери, че аз нешо не се сещам. Благодаря.
08:35 20.11.2025
18 Чичак
До коментар #1 от "АЙДЕ ЧЕСТИТО":Аре марш в руския мир
11:39 20.11.2025
19 Чичак
До коментар #1 от "АЙДЕ ЧЕСТИТО":Аре марш в руския мир
11:40 20.11.2025
20 безпартиен
13:04 20.11.2025
21 Малко е
14:02 20.11.2025
22 васко де гама
Долните лицемерните предали цялата " прогресивна и свободна независима медия " как вият като бесни песове в един глас и ни убеждават ,че Германия си извоювала независимостта от евтините Руски енергийни ресурси които са застрашавали Националната Безопасност ? . Същата Англосаксонска медия е промила мозъка на своите народи ,своите граждани и ги е превърнал в лесно управляемо стадо което не може да мисли , да разсъждава, а само слуша господаря си и изпълнява заповедите му без да мисли .
20:24 20.11.2025
23 Българин
13:40 21.11.2025