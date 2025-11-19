Германски компании съкращават близо 150 000 работни места

Германия е изправена пред масови съкращения, като 88 компании в цялата страна планират да съкратят общо 147 522 работни места, съобщава вестник Bild, позовавайки се на проучване на лобистката организация Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

Проучването разглежда данни за компании, които са обявили планове за съкращаване на работни места от 1 юли 2024 г. Списъкът представлява почти всяка индустрия. Той включва големи корпорации като доставчици на авточасти, логистични и ИТ компании, авиокомпании и по-малки фирми за машиностроене. Само Deutsche Bahn планира да съкрати 30 000 работни места, докато доставчикът на авточасти ZF планира да съкрати 14 000.

„Стотици хиляди работни места в германската индустрия са загубени. Това говори много за икономическите политики на предишното и настоящото правителство“, каза пред вестника ръководителят на INSM Торстен Алслебен. Той смята, че ако германският канцлер Фридрих Мерц не предприеме радикални мерки, „можем да забравим за икономическата платформа, наречена Германия“. Той посочи прекомерната бюрокрация, високите данъци и недостига на квалифициран персонал като причини за тези проблеми.

Заместник-председателят на Свободната демократическа партия Волфганг Кубицки заяви, че е разочарован от действията на настоящия канцлер. Според него „единствените неща, които растат при правителството на Мерц, са националният дълг и безработицата“.