Германски компании съкращават близо 150 000 работни места

19 Ноември, 2025 22:05

Ако Мерц не предприеме радикални мерки, "можем да забравим за икономическата платформа, наречена Германия

Германски компании съкращават близо 150 000 работни места - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германия е изправена пред масови съкращения, като 88 компании в цялата страна планират да съкратят общо 147 522 работни места, съобщава вестник Bild, позовавайки се на проучване на лобистката организация Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).

Проучването разглежда данни за компании, които са обявили планове за съкращаване на работни места от 1 юли 2024 г. Списъкът представлява почти всяка индустрия. Той включва големи корпорации като доставчици на авточасти, логистични и ИТ компании, авиокомпании и по-малки фирми за машиностроене. Само Deutsche Bahn планира да съкрати 30 000 работни места, докато доставчикът на авточасти ZF планира да съкрати 14 000.

Стотици хиляди работни места в германската индустрия са загубени. Това говори много за икономическите политики на предишното и настоящото правителство“, каза пред вестника ръководителят на INSM Торстен Алслебен. Той смята, че ако германският канцлер Фридрих Мерц не предприеме радикални мерки, „можем да забравим за икономическата платформа, наречена Германия“. Той посочи прекомерната бюрокрация, високите данъци и недостига на квалифициран персонал като причини за тези проблеми.

Заместник-председателят на Свободната демократическа партия Волфганг Кубицки заяви, че е разочарован от действията на настоящия канцлер. Според него „единствените неща, които растат при правителството на Мерц, са националният дълг и безработицата“.


Германия
  • 1 АЙДЕ ЧЕСТИТО

    60 2 Отговор
    Айде copoсoидите да почват да обясняват колко е зле в Русия и в къв богат клуб влизаме ние!

    Коментиран от #10, #18, #19

    22:07 19.11.2025

  • 2 Кандидат депутат

    39 1 Отговор
    Да идват тук , ще ги назначил на държавна работа.

    22:07 19.11.2025

  • 3 ЕСССР

    40 1 Отговор
    Другарката Урсула освобождава от работа европролетариата да празнува Коледа и да не забравят по едно дарение за Окpaйна да пратят!

    22:08 19.11.2025

  • 4 Наблюдател

    41 1 Отговор
    Санкциите работят.
    Уфцете блеят, гуведата гласуват за касапи, а колелото на историята се върти.

    22:08 19.11.2025

  • 5 Обективен

    32 0 Отговор
    Дойчовците май ще питат де а.ат гладните

    22:12 19.11.2025

  • 6 Стенли

    37 1 Отговор
    Абе кво ви пука важното на Путин да му е зле 😁

    22:13 19.11.2025

  • 7 Сандо

    22 2 Отговор
    Какво значение има това,нали на Путин му е зле?

    22:26 19.11.2025

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    25 1 Отговор
    Санкциите работят, ще кажат сега г-жа фон дер Някояси и оная Кая Никояси...

    22:34 19.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахахаха

    33 1 Отговор

    До коментар #1 от "АЙДЕ ЧЕСТИТО":

    Без Русия, а още по лошо срещу нея, Германия се оказа хартиеният локомотив на Европа!😅😅😂😂😂😂😂

    22:46 19.11.2025

  • 11 фффф

    2 28 Отговор
    "...позовавайки се на проучване на лобистката организация Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)..." Абе, вие наясно ли сте колко по 150 000 работни места на година трябва да бъдат съкратени в Германия, за да се говори за масовост? 150 000 на година не е масово дори за българските мащаби. Всъщност само заради внедряването на ИИ ще бъдат съкратени поне десетократно повече работни места в Германия следващата година. Германските борсови индекси са рекордно високи последната година и икономиката и никога не е била по-добре за цялата си история. Спрете да кълвете на гола кукичка, ами се научете да гледате истинските индикатори.И другият път като ви кажат колко места ще бъдат съкратени, поне питайте колко нови ще бъдат открити за същия период.

    Коментиран от #17

    22:48 19.11.2025

  • 12 Хайо

    25 1 Отговор
    Честито! Само такива новини ще четем следващите 5 години.

    Коментиран от #13

    22:59 19.11.2025

  • 13 си дзън

    2 27 Отговор

    До коментар #12 от "Хайо":

    Германия е цвете в сравнение с русията.
    Приходи надолу 30%. В момента - 36 долара за барел руски петрол и никой не купува!
    Поскъпване на оръжията 60%. Кеш нула. Заеми - никой не дава, даже и в юани - надали.
    Пенсионен фонд - опоскан до 38 млрд. от 120.
    Що делат? - дигане на данъците за начало ДДС на 22%. Руснаците да мрат преди да вземат пенсия.
    Осъждане на хиляди по доноси и пращане да умрат на фронта за без пари.
    Въперки всичко при ножица 90% няма удържане.

    23:04 19.11.2025

  • 14 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Адолф Мерц ще им даде по една пушка да ходят съкратените немци да търсят работа в Сибир.

    00:45 20.11.2025

  • 15 Колко е яко

    18 0 Отговор
    В клуба на богатите - блазе ни!

    03:46 20.11.2025

  • 16 куна

    10 0 Отговор
    Украйна ще им изпрати помощи.

    07:41 20.11.2025

  • 17 Кажи колко

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "фффф":

    и кои фирми Фирми в Германия разкриха 150 хиляди нови работни места през последните две години в Германия. Дай, моля примери, че аз нешо не се сещам. Благодаря.

    08:35 20.11.2025

  • 18 Чичак

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "АЙДЕ ЧЕСТИТО":

    Аре марш в руския мир

    11:39 20.11.2025

  • 19 Чичак

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "АЙДЕ ЧЕСТИТО":

    Аре марш в руския мир

    11:40 20.11.2025

  • 20 безпартиен

    0 0 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!

    13:04 20.11.2025

  • 21 Малко е

    1 0 Отговор
    Още трябва.

    14:02 20.11.2025

  • 22 васко де гама

    1 0 Отговор
    "Германия е изправена пред масови съкращения, като 88 компании в цялата страна планират да съкратят общо 147 522 работни места, съобщава вестник Bild, позовавайки се на проучване на лобистката организация Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM).""
    Долните лицемерните предали цялата " прогресивна и свободна независима медия " как вият като бесни песове в един глас и ни убеждават ,че Германия си извоювала независимостта от евтините Руски енергийни ресурси които са застрашавали Националната Безопасност ? . Същата Англосаксонска медия е промила мозъка на своите народи ,своите граждани и ги е превърнал в лесно управляемо стадо което не може да мисли , да разсъждава, а само слуша господаря си и изпълнява заповедите му без да мисли .

    20:24 20.11.2025

  • 23 Българин

    0 0 Отговор
    Нови санкции срещу Русия, само там е спасението на икономиката за западна Европа, че след някоя и друга година няма да имат кахъри, то няма да има икономика, а само икономия.

    13:40 21.11.2025