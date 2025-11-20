Ръст от 16% на доставките на руски газ към Турция

Русия е увеличила доставките на газ по тръбопроводи за Турция с 16% през периода януари-септември 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година, достигайки 16 милиарда кубически метра. Това се доказва от изчисления, базирани на данни на Турския регулаторен орган за енергийния пазар (EPDK).

Турция е внесла общо 1,45 милиарда кубически метра от Русия чрез тръбопроводите „Турски поток“ и „Син поток“ през септември.

До края на 2024 г. Русия увеличи доставките на газ по тръбопроводи за Турция с 2,6%, до малко над 21 милиарда кубически метра. Общите доставки на газ от Русия за Турция, включително ВПГ, надхвърлиха 21,5 милиарда кубически метра.

Русия доставя газ за Турция по два тръбопровода през Черно море. „Син поток“ беше пуснат в експлоатация в началото на 2003 г.; проектният му капацитет е 16 милиарда кубически метра годишно, с обща дължина 1213 км. Експортният газопровод „Турски поток“ се състои от две линии, едната от които е предназначена за доставка на газ за турски потребители, а другата за страни от Южна и Югоизточна Европа. Общият капацитет на „Турски поток“ е 31,5 милиарда кубически метра и той започна експлоатация през януари 2020 г.

Потреблението на газ в Турция през септември тази година възлиза на 3,7 милиарда кубически метра, според изчисления, базирани на данни от турската борса EPIAS. Като цяло търсенето на газ в Турция се е увеличило с 20% през първите девет месеца на 2025 г.