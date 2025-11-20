Новини
Ръст от 16% на доставките на руски газ към Турция

Ръст от 16% на доставките на руски газ към Турция

20 Ноември, 2025 08:43 954 13

Данните са за първите 9 месеца на текущата година

Ръст от 16% на доставките на руски газ към Турция - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия е увеличила доставките на газ по тръбопроводи за Турция с 16% през периода януари-септември 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година, достигайки 16 милиарда кубически метра. Това се доказва от изчисления, базирани на данни на Турския регулаторен орган за енергийния пазар (EPDK).

Турция е внесла общо 1,45 милиарда кубически метра от Русия чрез тръбопроводите „Турски поток“ и „Син поток“ през септември.

До края на 2024 г. Русия увеличи доставките на газ по тръбопроводи за Турция с 2,6%, до малко над 21 милиарда кубически метра. Общите доставки на газ от Русия за Турция, включително ВПГ, надхвърлиха 21,5 милиарда кубически метра.

Русия доставя газ за Турция по два тръбопровода през Черно море. „Син поток“ беше пуснат в експлоатация в началото на 2003 г.; проектният му капацитет е 16 милиарда кубически метра годишно, с обща дължина 1213 км. Експортният газопровод „Турски поток“ се състои от две линии, едната от които е предназначена за доставка на газ за турски потребители, а другата за страни от Южна и Югоизточна Европа. Общият капацитет на „Турски поток“ е 31,5 милиарда кубически метра и той започна експлоатация през януари 2020 г.

Потреблението на газ в Турция през септември тази година възлиза на 3,7 милиарда кубически метра, според изчисления, базирани на данни от турската борса EPIAS. Като цяло търсенето на газ в Турция се е увеличило с 20% през първите девет месеца на 2025 г.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хи хей

    23 3 Отговор
    Ами Европа също купува руски газ, преминал през няколко ръце със друг сертификат и на тройна цена.

    Коментиран от #7

    08:50 20.11.2025

  • 2 Схемата е

    20 4 Отговор
    Втечняват я, оттам със танкери във международни води, нови документи и се продава в Европа. Рибките купуват димократична газ, малко скъпичка ама важното е да не купуват от Русия. Та кой викаш е будалата?

    Коментиран от #8

    08:54 20.11.2025

  • 3 Асен Василев

    20 2 Отговор
    Ние не внасяме руска газ ние внасяме демократична турска газ

    08:56 20.11.2025

  • 4 Хахахаха

    4 12 Отговор
    Хитрите турци се опитаха да пробутат руският газ в украйна, обаче нещо не им се получава! Бум и тръбата гръмна, бум и газовоза задимя! Не много, колкото румънците да се наакат, а Ердоган да си извлече революционни поуки!😅

    08:57 20.11.2025

  • 5 Хи хи

    9 3 Отговор
    малкия зеля гас пикae !!

    09:07 20.11.2025

  • 6 Политкоректен

    11 3 Отговор
    Важното е, че газът е демократичен. Няма значение, че е от Русия.

    09:08 20.11.2025

  • 7 Я пъ тоа

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Хи хей":

    Преди ЕС купуваше по 359 милиарда кубика руски газ. Сега тия 25 милиарда са капка в морето. Губи Путин, губи Русия.

    09:37 20.11.2025

  • 8 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Схемата е":

    Кой купува газ ПО СКЪПА от борсовата цена....балъците отдавна свършиха

    09:38 20.11.2025

  • 9 васил

    8 1 Отговор
    Докато в Турция не само големите и малки им градове са газифицирани но и селата (бях там и ги попитах не можах да повярвам ). Докато нашите лицемери предатели освен да лъжат , да мамят , да kрадат и да обещават най важното да глобяват и да забраняват на друго нищо не са способни . Даже големите ни градове като София, Варна ,Пловдив, Бургас нямат изцяло - централно парно или да са газифицирани ... Там където има толкова е скъпо, че хората не целият апартамент само една стая едва отопляват имам предвид хилядите стари хора пенсионери с много малко доходи . Проблема мислят да решат като забранят на твърдо гориво да се отопляват както и коли с емисионните класове като Euro-1,2,3 да влизат центровете на големите градове какво ще правят тези хора зимата как ще се отопляват ? не е важно това е техен проблем . Когато Виетнамският убиец Д .Маккейн (като пилот на F-14 е свален с Съветска ракета земя- въздух бил плене като прекарал около 6 месеца в плен чистил свинарника като баща му е бил Адмирал в Американските Военноморски сили е освободен ) приятелят на България дойде ( щяхме да сме хъб имам предвид Южният поток ) ни убеди ,че Газопроводът застрашава нашата Национална безопасност и същите лицемери му се усмихваха мазно , мазно и ръкопляскаха сега да отидат на гроба на тоя убиец за да му кажат ,че ги е излъгал.

    09:46 20.11.2025

  • 10 Чао ГАЗПРОМ

    2 2 Отговор
    Тия още ли съществуват, нищо не са чува за тях.

    09:53 20.11.2025

  • 11 Путине, Путине...

    2 5 Отговор
    След Газпром ша ти резнат Лукойл и Роснефт....това ли заслужава мужика руски дето лее кръв заради болните ти амбиции.

    Коментиран от #13

    09:55 20.11.2025

  • 12 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Магарето Мерц неслучайно скоро бе там

    11:01 20.11.2025

  • 13 Тъпако, тъпако

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Путине, Путине...":

    Окачи се на един клон

    11:05 20.11.2025