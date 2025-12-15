Новини
Ръст от 4.7% на инвестициите в Чечня

15 Декември, 2025

Реализирани са 153 проекта през текущата година

Ръст от 4.7% на инвестициите в Чечня - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Инвестициите в Чеченската република са се увеличили с 4,7% през 2025 г., достигайки 171 милиарда рубли. Това обяви председателят на чеченското правителство Магомед Даудов по време на годишната директна линия с ръководителя на региона Рамзан Кадиров.

„Общите инвестиции в дълготрайни активи възлизат на 171 милиарда рубли, което е увеличение с 4,7%. „Реализирани са 153 инвестиционни проекта на стойност 20 милиарда рубли, като 550 проекта са в процес на изпълнение“, каза той.

Ключови проекти, завършени през 2025 г., включват многофункционалния комплекс „Ахмат Тауър“, международното летище Грозни, специалните икономически зони Грозни и Ведучи и водноелектрическата централа „Нихалойская“. Тези проекти са увеличили и броя на работните места.

„Населението се е увеличило с 24 000 души до 1 580 000, средната месечна заплата се е увеличила с 9,2%, а нивото на безработица е намаляло с 2% до 3,5%. „Създадени и легализирани са почти 15 000 работни места“, добави председателят на регионалното правителство Магомед Даудов.

Обемът на инвестициите в основен капитал в Чечня през 2024 г. възлиза на над 150 милиарда рубли. Миналата година в региона са реализирани 160 инвестиционни проекта и са създадени 1600 работни места.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 провинциалист

    0 0 Отговор
    Съдейки по цифрите, явно са влезли в еврозоната!

    08:24 15.12.2025

  • 2 си дзън

    0 1 Отговор
    Всичките инвестиции са на сина на Кадиров с парите от украинския Азовстал.

    Коментиран от #4

    08:25 15.12.2025

  • 3 честен ционист

    0 6 Отговор
    София е заприличала на Грозни, ама само че като през 2000г.

    Коментиран от #5

    08:34 15.12.2025

  • 4 Не са ЕС

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Работят хората, не кръшкат, не пият, не употребяват субстанции. Работят здраво. То се вижда даже в UFC. Заслужават инвестиции ..
    Ни само ще завиждаме..

    08:42 15.12.2025

  • 5 Добро утро

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Андреев, още с гурлите на очите простака си личи.

    08:51 15.12.2025