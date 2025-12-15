Ръст от 4.7% на инвестициите в Чечня

Инвестициите в Чеченската република са се увеличили с 4,7% през 2025 г., достигайки 171 милиарда рубли. Това обяви председателят на чеченското правителство Магомед Даудов по време на годишната директна линия с ръководителя на региона Рамзан Кадиров.

„Общите инвестиции в дълготрайни активи възлизат на 171 милиарда рубли, което е увеличение с 4,7%. „Реализирани са 153 инвестиционни проекта на стойност 20 милиарда рубли, като 550 проекта са в процес на изпълнение“, каза той.

Ключови проекти, завършени през 2025 г., включват многофункционалния комплекс „Ахмат Тауър“, международното летище Грозни, специалните икономически зони Грозни и Ведучи и водноелектрическата централа „Нихалойская“. Тези проекти са увеличили и броя на работните места.

„Населението се е увеличило с 24 000 души до 1 580 000, средната месечна заплата се е увеличила с 9,2%, а нивото на безработица е намаляло с 2% до 3,5%. „Създадени и легализирани са почти 15 000 работни места“, добави председателят на регионалното правителство Магомед Даудов.

Обемът на инвестициите в основен капитал в Чечня през 2024 г. възлиза на над 150 милиарда рубли. Миналата година в региона са реализирани 160 инвестиционни проекта и са създадени 1600 работни места.