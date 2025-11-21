Новини
Бизнес »
Афганистан за пръв път изнесе плодове за Русия

Афганистан за пръв път изнесе плодове за Русия

21 Ноември, 2025 17:11 1 428 13

  • афганистан-
  • русия-
  • плодове-
  • износ-
  • нар-
  • ябълка

първата пардита съдържа ябълки и нарове

Афганистан за пръв път изнесе плодове за Русия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Афганистан е изнесъл първата си партида ябълки и нарове за руския пазар, съобщава The Times of India.

Първата пратка афганистански плодове за Русия потвърди готовността на Кабул да разшири взаимната търговия, а също така да изнася подправки, килими и други стоки за руския пазар, отбелязва изданието.

Афганистан е заинтересован и от разширяване на търговията с Иран, Индия и страните от Централна Азия поради рязкото намаляване на двустранната търговия с Пакистан след затварянето на двустранната граница след ожесточени въоръжени сблъсъци през октомври. Миналия месец Кабул увеличи износа си за Иран и Туркменистан с 60-70%, докато търговията с Пакистан, която представляваше 45% от общата външна търговия на Афганистан през 2024 г. - предимно нетрайни плодове и зеленчуци - на практика е спряла.

През май Алхадж Нурудин Азизи, министър на промишлеността и търговията в ръководеното от талибаните правителство на Афганистан, заяви, че „Русия е един от най-важните търговски партньори на Афганистан“ и че страната може да предложи на Русия плодове, подправки и килими като част от взаимната търговия.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Логично

    27 9 Отговор
    Русия е огромен пазар. Само глупаците бягат от такъв.

    Коментиран от #8, #13

    17:19 21.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боруна Лом

    22 7 Отговор
    СУПЕР!А НИЕ КАТО ГОЛЕМИ,,ДЕМОКРАТИ,, ПАЗАРИТЕ В РУСИЯ ГИ ПОДАРИХМЕ НА ЕВРО ГЕ. ЙЗЕ. РИТЕ

    Коментиран от #9

    17:24 21.11.2025

  • 4 Руснаците

    15 4 Отговор
    89 - се изнесоха от Афганистан , сега пак ще ядат афганистански ябълки и нарове !

    17:40 21.11.2025

  • 5 си дзън

    8 2 Отговор
    Интересно какво ли ще получат авганците за тези ябълки и нарове ?

    17:45 21.11.2025

  • 6 Слатина Паднала

    8 11 Отговор
    🤣🤣🤣🤣 ма нали расия е топ в аграрното производство бре.

    17:53 21.11.2025

  • 7 Със Ябълките и Наровете

    3 8 Отговор
    Ще внасят и
    Афганистански Наркотик.

    Кремля доста го ползва
    Консумацията е доста голяма
    При Кремълските Ашлаци.

    19:04 21.11.2025

  • 8 бягай

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Логично":

    в ма маша си

    19:18 21.11.2025

  • 9 кой тий криф

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    че си дал дир тика готверен

    19:19 21.11.2025

  • 10 герич

    1 5 Отговор
    ше има за всяко оркче от сърце

    19:20 21.11.2025

  • 11 Наташа

    3 4 Отговор
    А рязана марковка будет

    19:31 21.11.2025

  • 12 Асеновград

    2 3 Отговор
    То ония помияри от Русия скоро само от такива държави ще ядат плодове и зеленчуци.

    21:06 21.11.2025

  • 13 стоян

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Логично":

    До 1 ком - интересно ми е с заплати от 183 евро и пенсии от 86 евро какъв пазар може да са най бедните в Еропа - рузнаците - защо са толкова малки рузките заплати

    12:28 22.11.2025