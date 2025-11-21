Афганистан за пръв път изнесе плодове за Русия

Афганистан е изнесъл първата си партида ябълки и нарове за руския пазар, съобщава The Times of India.

Първата пратка афганистански плодове за Русия потвърди готовността на Кабул да разшири взаимната търговия, а също така да изнася подправки, килими и други стоки за руския пазар, отбелязва изданието.

Афганистан е заинтересован и от разширяване на търговията с Иран, Индия и страните от Централна Азия поради рязкото намаляване на двустранната търговия с Пакистан след затварянето на двустранната граница след ожесточени въоръжени сблъсъци през октомври. Миналия месец Кабул увеличи износа си за Иран и Туркменистан с 60-70%, докато търговията с Пакистан, която представляваше 45% от общата външна търговия на Афганистан през 2024 г. - предимно нетрайни плодове и зеленчуци - на практика е спряла.

През май Алхадж Нурудин Азизи, министър на промишлеността и търговията в ръководеното от талибаните правителство на Афганистан, заяви, че „Русия е един от най-важните търговски партньори на Афганистан“ и че страната може да предложи на Русия плодове, подправки и килими като част от взаимната търговия.