Афганистан за пръв път изнесе плодове за Русия

Афганистан е изнесъл първата си партида ябълки и нарове за руския пазар, съобщава The Times of India.
Първата пратка афганистански плодове за Русия потвърди готовността на Кабул да разшири взаимната търговия, а също така да изнася подправки, килими и други стоки за руския пазар, отбелязва изданието.
Афганистан е заинтересован и от разширяване на търговията с Иран, Индия и страните от Централна Азия поради рязкото намаляване на двустранната търговия с Пакистан след затварянето на двустранната граница след ожесточени въоръжени сблъсъци през октомври. Миналия месец Кабул увеличи износа си за Иран и Туркменистан с 60-70%, докато търговията с Пакистан, която представляваше 45% от общата външна търговия на Афганистан през 2024 г. - предимно нетрайни плодове и зеленчуци - на практика е спряла.
През май Алхадж Нурудин Азизи, министър на промишлеността и търговията в ръководеното от талибаните правителство на Афганистан, заяви, че „Русия е един от най-важните търговски партньори на Афганистан“ и че страната може да предложи на Русия плодове, подправки и килими като част от взаимната търговия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Логично
Коментиран от #8, #13
17:19 21.11.2025
3 Боруна Лом
Коментиран от #9
17:24 21.11.2025
4 Руснаците
17:40 21.11.2025
5 си дзън
17:45 21.11.2025
6 Слатина Паднала
17:53 21.11.2025
7 Със Ябълките и Наровете
Афганистански Наркотик.
Кремля доста го ползва
Консумацията е доста голяма
При Кремълските Ашлаци.
19:04 21.11.2025
8 бягай
До коментар #1 от "Логично":в ма маша си
19:18 21.11.2025
9 кой тий криф
До коментар #3 от "Боруна Лом":че си дал дир тика готверен
19:19 21.11.2025
10 герич
19:20 21.11.2025
11 Наташа
19:31 21.11.2025
12 Асеновград
21:06 21.11.2025
13 стоян
До коментар #1 от "Логично":До 1 ком - интересно ми е с заплати от 183 евро и пенсии от 86 евро какъв пазар може да са най бедните в Еропа - рузнаците - защо са толкова малки рузките заплати
12:28 22.11.2025