Поредна германска компания съкращава хиляди работни места

27 Ноември, 2025 15:21

Wacker Chemie се разделя с над 1500 служители

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Wacker Chemie планира да съкрати над 1500 работни места. Целта е намаляване на разходите и засилване предимството срещу китайската конкуренция.

Базираният в Мюнхен производител на химикали има за цел да спести около 150 млн. EUR годишно, като намали работната си сила с около 9% до 2027 г., като по-голямата част от загубата на работни места ще се случи на вътрешния пазар. Това ще представлява половината от целевите 300 млн. EUR годишни спестявания, предимно от по-ниски фиксирани производствени разходи, посочват от Wacker, цитирани от The Wall Street Journal.

Компанията има приблизително 16 400 служители. „Целта е да намалим разходите си до конкурентно ниво чрез спестявания“, каза главният изпълнителен директор Кристиан Хартел.

Съкращенията добавят Wacker към дългия списък на германските работодатели, които съкращават разходите за труд в отговор на икономическите трудности. Натискът върху германската индустрия варира от анемични вътрешни инвестиции до високи разходи за енергия и нарастващото предизвикателство пред износителите от Китай и други икономики. По-високите бариери пред ключовия американски пазар поради търговските тарифи на президента Тръмп също засегнаха ключовия експортен сектор на страната.

„Германия загуби международна конкурентоспособност в резултат на дългосрочни недоинвестиции, част от наивността и арогантността и издигането на Китай от експортна дестинация до системен конкурент“, пише икономистът на ING Карстен Бжески в свои анализ.

Автомобилният гигант Volkswagen, дългогодишен опора на най-голямата икономика в Европа, съкрати хиляди работни места от края на миналата година и планира да затвори някои заводи за първи път в историята си.

Конкурентът Ford също съкращава хиляди позиции в Германия и други части на Европа поради по-слабия пазар на електрически превозни средства.

Намаляващото търсене на електромобили също накара Porsche да се откаже от плановете си да произвежда собствени батерийни клетки, което принуди съкращения в дъщерното му дружество за производство на батерии в югозападна Германия. Доставчикът Bosch планира да намали работната си сила с 13 000 души през следващите пет години.

В други сектори, дистрибуторът на химикали Brenntag, конкурентите на Wacker - Ineos и Solvay, производителят на спортно облекло Puma и авиокомпанията Lufthansa наскоро обявиха съкращения на работни места в Германия.

Съкращенията подчертават стагнацията в германската икономика и допринесоха за броя на търсещите работа в страната, който надхвърли 3 милиона това лято. Това ниво оттогава намаля, въпреки че има „малко признаци за пълно подобрение“, написаха икономисти от консултантската компания Pantheon Macroeconomics до клиентите си.

Wacker посочи високите цени на енергията и бюрократичната бюрокрация в Германия като пречки пред растежа, подхранващи нейния ход за съкращаване на работни места. Миналия месец компанията заяви, че очаква да достигне нетна загуба тази година, посочвайки „постоянно слаб“ пазар за химикали.

Пазарната среда се променя и конкурентният натиск е висок, особено от Китай“, каза Хартел.


Германия
  • 1 Ами

    19 1 Отговор
    още санкции и пари за укристан...

    15:23 27.11.2025

  • 2 Урсула 1984

    19 1 Отговор
    Санкциите действат!хи хи хи

    15:26 27.11.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 1 Отговор
    Сега г-жа фон дер Някояси и оная Кая Никояси да излязат
    и да кажат, че санкциите работят...

    15:27 27.11.2025

  • 4 си дзън

    5 4 Отговор
    Всички съкратени германци заминават в русията на високо-платена работа.

    15:28 27.11.2025

  • 5 Госあ

    12 1 Отговор
    Супер, много добре ! Когато швабата е силна, прави золуми и България губи територии.

    15:29 27.11.2025

  • 6 Да са им честити пакетите санкции

    13 2 Отговор
    на европейските граждани. ,, Интелигентните ,,,,европейски шефове от Брюксел очакват Путин да прекрати войната и той ще го направи когато стигне до полската граница. Газ 70% нагоре от 2002 година насам А в България горивата след санкциите върху Лукойл се движат нагоре. Руските и американците бяха в Саудитска Арабия да се договорят Как ще продължи продажбата на Лукойл а ние като розови понита гледаме отстрани и цвилим относно правата на гей двойките и защо техните бракове не се приемат от определени държави в Евросъюза. Украинците смучат от Европейския бюджет и така........

    15:35 27.11.2025

  • 7 000

    8 2 Отговор
    Не ме интересува германия.

    15:37 27.11.2025

  • 8 Нека, некс

    7 3 Отговор
    Урсуска налага още санкции на Русия и дава милярди на територията Украйна! С колегата по бело си делят най големият дял от "помощите"...

    15:43 27.11.2025

  • 9 шМерц

    7 3 Отговор
    Няма драма, ще въведем още десетина пакета санкции срещу Русия, ще изгорим още едно трилионче в 4о4 и ще си внесем още пет шест милиона архитекти от близкия изток и Магреба.

    15:49 27.11.2025

  • 10 Граф Сен Жермен

    5 2 Отговор
    Знаете ли откъде идва израза - изпаднал германец? Някога са идвали да работят в България за какви да е пари, след загубата на ПСВ. Историята има свойството да се шегува с повтаряемост!

    15:55 27.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нещастници

    4 1 Отговор
    дойчланд унтер алес, в превод под всичко, сиреч на дъното.... германците за трети път показват, че много искат ама не могат! и накрая все риват, тоя път ще е за последн защото мноого собственост и бизнес ще бъдат изкупени следващите 10 г!!! и всичко благодарение на сащ

    16:11 27.11.2025

  • 13 Оли Гофрен Брюкселски

    5 2 Отговор
    Чиста случайност е, че всичко това съвпадна със санкциите, нали?!

    16:11 27.11.2025

  • 14 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    4 2 Отговор
    Санкциите работят отлично

    16:15 27.11.2025