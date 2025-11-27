Поредна германска компания съкращава хиляди работни места

Wacker Chemie планира да съкрати над 1500 работни места. Целта е намаляване на разходите и засилване предимството срещу китайската конкуренция.

Базираният в Мюнхен производител на химикали има за цел да спести около 150 млн. EUR годишно, като намали работната си сила с около 9% до 2027 г., като по-голямата част от загубата на работни места ще се случи на вътрешния пазар. Това ще представлява половината от целевите 300 млн. EUR годишни спестявания, предимно от по-ниски фиксирани производствени разходи, посочват от Wacker, цитирани от The Wall Street Journal.

Компанията има приблизително 16 400 служители. „Целта е да намалим разходите си до конкурентно ниво чрез спестявания“, каза главният изпълнителен директор Кристиан Хартел.

Съкращенията добавят Wacker към дългия списък на германските работодатели, които съкращават разходите за труд в отговор на икономическите трудности. Натискът върху германската индустрия варира от анемични вътрешни инвестиции до високи разходи за енергия и нарастващото предизвикателство пред износителите от Китай и други икономики. По-високите бариери пред ключовия американски пазар поради търговските тарифи на президента Тръмп също засегнаха ключовия експортен сектор на страната.

„Германия загуби международна конкурентоспособност в резултат на дългосрочни недоинвестиции, част от наивността и арогантността и издигането на Китай от експортна дестинация до системен конкурент“, пише икономистът на ING Карстен Бжески в свои анализ.

Автомобилният гигант Volkswagen, дългогодишен опора на най-голямата икономика в Европа, съкрати хиляди работни места от края на миналата година и планира да затвори някои заводи за първи път в историята си.

Конкурентът Ford също съкращава хиляди позиции в Германия и други части на Европа поради по-слабия пазар на електрически превозни средства.

Намаляващото търсене на електромобили също накара Porsche да се откаже от плановете си да произвежда собствени батерийни клетки, което принуди съкращения в дъщерното му дружество за производство на батерии в югозападна Германия. Доставчикът Bosch планира да намали работната си сила с 13 000 души през следващите пет години.

В други сектори, дистрибуторът на химикали Brenntag, конкурентите на Wacker - Ineos и Solvay, производителят на спортно облекло Puma и авиокомпанията Lufthansa наскоро обявиха съкращения на работни места в Германия.

Съкращенията подчертават стагнацията в германската икономика и допринесоха за броя на търсещите работа в страната, който надхвърли 3 милиона това лято. Това ниво оттогава намаля, въпреки че има „малко признаци за пълно подобрение“, написаха икономисти от консултантската компания Pantheon Macroeconomics до клиентите си.

Wacker посочи високите цени на енергията и бюрократичната бюрокрация в Германия като пречки пред растежа, подхранващи нейния ход за съкращаване на работни места. Миналия месец компанията заяви, че очаква да достигне нетна загуба тази година, посочвайки „постоянно слаб“ пазар за химикали.

„Пазарната среда се променя и конкурентният натиск е висок, особено от Китай“, каза Хартел.