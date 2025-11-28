Новини
САЩ с рекорден износ на втечнен природен газ през ноември
  Тема: Войната на митата

САЩ с рекорден износ на втечнен природен газ през ноември

28 Ноември, 2025 14:21

Може да достигне 10.7 милиона тона

САЩ с рекорден износ на втечнен природен газ през ноември - 1
Милена Богданова

Износът на втечнен природен газ от САЩ за чуждестранните пазари може да достигне 10,7 милиона тона през ноември, което е рекорден месечен показател за страната, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на прогноза на аналитичната компания Kpler.

Доставките през ноември този месец ще бъдат с 40% по-високи, отколкото през същия месец година по-рано. Агенцията отбелязва, че тази динамика е благоприятна за Азия и Европа поради настъпването на зимата в Северното полукълбо – допълнителните доставки могат да покрият по-високото потребление през по-студените месеци.

На този фон фючърсните цени на газа в Европа достигнаха най-ниското си ниво от повече от година. Подобни цифри в Азия са на най-ниското си ниво през последния месец.Доставките на втечнен природен газ от САЩ само ще се увеличават през следващите години поради въвеждането в експлоатация на нови проекти. До края на десетилетието обемът на износа може да се удвои.


  • 1 Атина Палада

    2 5 Отговор
    всичко е по плана на Путин Многоходовия

    Коментиран от #4

    14:23 28.11.2025

  • 2 евроовцете

    8 1 Отговор
    трябва да бъдат стригани с двойни цени до тотална разруха

    Коментиран от #10

    14:28 28.11.2025

  • 3 дядото

    8 1 Отговор
    това означава ли,че сащ са увеличили собствения добив с 40% или просто купуват и препродават на по-високи цени на евро робите

    14:36 28.11.2025

  • 4 Всъщност

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Мне . Това е от същия англо-турски план , по който плащаме по милион на ден на турците за руски газ . ЕС (вождовете от Брюксел) са подчинени на алианса .

    14:37 28.11.2025

  • 5 балици с багер да ги ринеш

    5 1 Отговор
    ами нормално нали забраниха на европа да купува руска газ за да може америка да им я продава… някой нещо да спомене за газовите находища на фащ или за тях не се говори само за износ на газ…

    Коментиран от #9

    14:42 28.11.2025

  • 6 Дон Дони

    5 1 Отговор
    Купуват от Русия продават на ЕС! Далавера майна!!!

    Коментиран от #8

    15:04 28.11.2025

  • 7 Някой

    4 0 Отговор
    Да наложат 100% мито на американският газ, като ответна мярка на митата на Тръмп.

    15:09 28.11.2025

  • 8 Баце

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дон Дони":

    Така е.
    рАzzия не може да продава/никой не купува/ САЩ мажат филийта.
    А цената е най ниска от повече от година.
    Сигурно за копейки продават блатните.

    15:39 28.11.2025

  • 9 Баце

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "балици с багер да ги ринеш":

    Балъци търсим.
    Купувачи - най ниска цена.
    Продавач да речем САЩ купил от рАzzия.
    Та за копейки ли продават блатните?
    И къде са балъците/лапнишараните/.
    Не не са рАzzия, копейките са.

    15:46 28.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.