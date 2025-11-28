САЩ с рекорден износ на втечнен природен газ през ноември

Износът на втечнен природен газ от САЩ за чуждестранните пазари може да достигне 10,7 милиона тона през ноември, което е рекорден месечен показател за страната, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на прогноза на аналитичната компания Kpler.
Доставките през ноември този месец ще бъдат с 40% по-високи, отколкото през същия месец година по-рано. Агенцията отбелязва, че тази динамика е благоприятна за Азия и Европа поради настъпването на зимата в Северното полукълбо – допълнителните доставки могат да покрият по-високото потребление през по-студените месеци.
На този фон фючърсните цени на газа в Европа достигнаха най-ниското си ниво от повече от година. Подобни цифри в Азия са на най-ниското си ниво през последния месец.Доставките на втечнен природен газ от САЩ само ще се увеличават през следващите години поради въвеждането в експлоатация на нови проекти. До края на десетилетието обемът на износа може да се удвои.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #4
14:23 28.11.2025
2 евроовцете
Коментиран от #10
14:28 28.11.2025
3 дядото
14:36 28.11.2025
4 Всъщност
До коментар #1 от "Атина Палада":Мне . Това е от същия англо-турски план , по който плащаме по милион на ден на турците за руски газ . ЕС (вождовете от Брюксел) са подчинени на алианса .
14:37 28.11.2025
5 балици с багер да ги ринеш
Коментиран от #9
14:42 28.11.2025
6 Дон Дони
Коментиран от #8
15:04 28.11.2025
7 Някой
15:09 28.11.2025
8 Баце
До коментар #6 от "Дон Дони":Така е.
рАzzия не може да продава/никой не купува/ САЩ мажат филийта.
А цената е най ниска от повече от година.
Сигурно за копейки продават блатните.
15:39 28.11.2025
9 Баце
До коментар #5 от "балици с багер да ги ринеш":Балъци търсим.
Купувачи - най ниска цена.
Продавач да речем САЩ купил от рАzzия.
Та за копейки ли продават блатните?
И къде са балъците/лапнишараните/.
Не не са рАzzия, копейките са.
15:46 28.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.