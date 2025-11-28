САЩ с рекорден износ на втечнен природен газ през ноември

Износът на втечнен природен газ от САЩ за чуждестранните пазари може да достигне 10,7 милиона тона през ноември, което е рекорден месечен показател за страната, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на прогноза на аналитичната компания Kpler.

Доставките през ноември този месец ще бъдат с 40% по-високи, отколкото през същия месец година по-рано. Агенцията отбелязва, че тази динамика е благоприятна за Азия и Европа поради настъпването на зимата в Северното полукълбо – допълнителните доставки могат да покрият по-високото потребление през по-студените месеци.

На този фон фючърсните цени на газа в Европа достигнаха най-ниското си ниво от повече от година. Подобни цифри в Азия са на най-ниското си ниво през последния месец.Доставките на втечнен природен газ от САЩ само ще се увеличават през следващите години поради въвеждането в експлоатация на нови проекти. До края на десетилетието обемът на износа може да се удвои.