Midad е потенциален купувач на международните активи на Лукойл

16 Декември, 2025 20:43 753 8

  • лукойл-
  • midad-
  • придобиване-
  • активи

Американски компании също могат да участват в сделката

Midad е потенциален купувач на международните активи на Лукойл - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Саудитската компания Midad Energy се смята за един от водещите претенденти за закупуване на международните активи на Лукойл, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Midad Energy планира да придобие изцяло активите на Лукойл. Американски компании също могат да участват в сделката.

Още новини от Украйна

През октомври САЩ и Великобритания добавиха Лукойл към списъците си със санкции, след което Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи и получи оферта от международния петролен търговец Gunvor да придобие Lukoil International GmbH, която притежава международните активи на руската компания. По-късно обаче Gunvor обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на Лукойл след изявление на Министерството на финансите на САЩ, че не възнамерява да предостави на Gunvor лиценз за извършване на дейност и генериране на печалби, докато конфликтът в Украйна не бъде разрешен.

На 14 ноември представители на Лукойл обявиха, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като бъдат постигнати окончателни споразумения и бъдат получени необходимите разрешителни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 китайски балон

    3 0 Отговор
    Саудите въртят далавери с БайДончо, който няма как да не намаже от "сделката"!

    20:45 16.12.2025

  • 3 Бащата на някаква Саяна

    2 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    20:50 16.12.2025

  • 4 Много се радваме за

    2 2 Отговор
    Някаква Саяна. Малко и е.

    20:51 16.12.2025

  • 5 Гориил

    4 4 Отговор
    Няма нужда да разкриваме всички тайни. Саудитска Арабия си сътрудничи с Русия във всички области на глобалната енергийна стратегия.Важно е България да не допуска грешка и да защитава само националните си интереси.Това ще вдъхне уважение към българския технократски елит и ще създаде перспективи за печелившо сътрудничество с глобалния свят.

    20:52 16.12.2025

  • 6 А бащата на някаква Саяна

    2 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    20:53 16.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор
    И ето така от откровена глупост европа е е буквално купена от Арабите! Те дори няма нужда да пращат амуджи да я завладяват! Купуват си я!

    21:02 16.12.2025

  • 8 Тинтири минтири

    0 0 Отговор
    Ала бала портокала....вчера пишете за други фирми....утре пък ще са трети.
    Русия решава, а не вие, ако изобщо реши да продаде активите си вие ще сте последните които ще разберете кога и на кого.

    21:50 16.12.2025