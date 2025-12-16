Midad е потенциален купувач на международните активи на Лукойл

Саудитската компания Midad Energy се смята за един от водещите претенденти за закупуване на международните активи на Лукойл, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Midad Energy планира да придобие изцяло активите на Лукойл. Американски компании също могат да участват в сделката.

През октомври САЩ и Великобритания добавиха Лукойл към списъците си със санкции, след което Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи и получи оферта от международния петролен търговец Gunvor да придобие Lukoil International GmbH, която притежава международните активи на руската компания. По-късно обаче Gunvor обяви, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на Лукойл след изявление на Министерството на финансите на САЩ, че не възнамерява да предостави на Gunvor лиценз за извършване на дейност и генериране на печалби, докато конфликтът в Украйна не бъде разрешен.

На 14 ноември представители на Лукойл обявиха, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като бъдат постигнати окончателни споразумения и бъдат получени необходимите разрешителни.