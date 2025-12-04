Днес светът има най-много милиардери

Общият брой на милиардерите по света достигна нови висоти през 2025 г. Най-вече тоа се дължи на стремящите се оценки на технологичните компании и покачващите се фондови пазари, според ново проучване на швейцарския банков гигант UBS.

Около 2900 милиардери сега контролират 15,8 трлн. USD, в сравнение с около 2700 милиардери с кумулативно богатство от близо 14 трлн. USD година по-рано. Броят и богатството на милиардерите като цяло бяха увеличени от втория най-голям брой нови милиардери, създадени за една година – 287, откакто UBS започна да проследява тази цифра през 2015 г., пише WSJ. Само 2021 г., с наплива от държавни стимули и ниските лихвени проценти, които повишиха цените на активите, видя по-голям брой създадени нови милиардери.

„Свидетели сме на ускорен растеж на милиардерите, което идва от всички области“, каза Джон Матюс, ръководител на отдела за управление на частно богатство в UBS в САЩ, визирайки създаването на нови милиардери както от предприемачество, така и от наследство.

Повишаване на богатството се дължи и на нарастващия фондов пазар през 12-те месеца, приключили на 4 април 2025 г., периодът, обхванат от проучването. Сривът на фондовия пазар около така нареченото обявяване на митата за Деня на освобождението от президента Тръмп забави възвръщаемостта за периода, въпреки че пазарът до голяма степен продължава да се покачва оттогава.

Новите милиардери, създадени през 2025 г., са предприемачи в редица области. Според UBS, сред тях са Бен Лам, основател на Colossal Biosciences; Майкъл Дорел, съосновател на фирмата за инвестиции в инфраструктура Stonepeak Partners; братята Джан от Mixue Ice Cream and Tea в Китай; и криптомилиардерът Джъстин Сън.

Деветдесет и един от новите милиардери са наследили богатството си, включително 15 членове на две фармацевтични семейства в Германия. „Говорим за големия трансфер на богатство вече повече от десетилетие и започвате да виждате как той се реализира“, каза Матюс. „Бих казал, че сме във втория ининг на бейзболен мач от девет ининга.“

Той каза, че голяма част от богатството първо ще премине към оцелелите партньори, обикновено съпруги, преди да премине към следващото поколение.

Неотдавнашен анализ на Altrata, фирма за разузнаване на богатството, подобно показа ръст в броя на милиардерите по света до рекордни нива. Altrata изчисли, че 3508 души притежават общо богатство от 13,4 трилиона долара и заяви, че около една трета са в САЩ. Китай е на второ място с 321 милиардери, държащи около 10% от световното богатство.

Докладът на UBS включва информация от база данни, поддържана от UBS и PricewaterhouseCoopers, която разглежда богатството на милиардерите в световен мащаб.

UBS също така интервюира 87 клиенти милиардери за своя 11-ти годишен доклад „Амбиции на милиардерите“ и установи, че привлекателността на Северна Америка като най-доброто място за инвестиции в краткосрочен план е намаляла до 63% от 81% година по-рано. Привлекателността на инвестирането в други региони – Западна Европа, Голям Китай и Азиатско-тихоокеанския регион с изключение на Голям Китай – се е увеличила.

Докато основната тревога на азиатските милиардери за следващата година са били митата, мнозинството от американските милиардери са били най-загрижени за инфлацията или геополитиката, според проучването.