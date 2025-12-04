Днес светът има най-много милиардери

Новини
Растящите оценки на технологичните компании и печалбите на фондовия пазар увеличиха броя и състоянието им

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Общият брой на милиардерите по света достигна нови висоти през 2025 г. Най-вече тоа се дължи на стремящите се оценки на технологичните компании и покачващите се фондови пазари, според ново проучване на швейцарския банков гигант UBS.

Около 2900 милиардери сега контролират 15,8 трлн. USD, в сравнение с около 2700 милиардери с кумулативно богатство от близо 14 трлн. USD година по-рано. Броят и богатството на милиардерите като цяло бяха увеличени от втория най-голям брой нови милиардери, създадени за една година – 287, откакто UBS започна да проследява тази цифра през 2015 г., пише WSJ. Само 2021 г., с наплива от държавни стимули и ниските лихвени проценти, които повишиха цените на активите, видя по-голям брой създадени нови милиардери.

Свидетели сме на ускорен растеж на милиардерите, което идва от всички области“, каза Джон Матюс, ръководител на отдела за управление на частно богатство в UBS в САЩ, визирайки създаването на нови милиардери както от предприемачество, така и от наследство.

Повишаване на богатството се дължи и на нарастващия фондов пазар през 12-те месеца, приключили на 4 април 2025 г., периодът, обхванат от проучването. Сривът на фондовия пазар около така нареченото обявяване на митата за Деня на освобождението от президента Тръмп забави възвръщаемостта за периода, въпреки че пазарът до голяма степен продължава да се покачва оттогава.

Новите милиардери, създадени през 2025 г., са предприемачи в редица области. Според UBS, сред тях са Бен Лам, основател на Colossal Biosciences; Майкъл Дорел, съосновател на фирмата за инвестиции в инфраструктура Stonepeak Partners; братята Джан от Mixue Ice Cream and Tea в Китай; и криптомилиардерът Джъстин Сън.

Деветдесет и един от новите милиардери са наследили богатството си, включително 15 членове на две фармацевтични семейства в Германия. „Говорим за големия трансфер на богатство вече повече от десетилетие и започвате да виждате как той се реализира“, каза Матюс. „Бих казал, че сме във втория ининг на бейзболен мач от девет ининга.“

Той каза, че голяма част от богатството първо ще премине към оцелелите партньори, обикновено съпруги, преди да премине към следващото поколение.

Неотдавнашен анализ на Altrata, фирма за разузнаване на богатството, подобно показа ръст в броя на милиардерите по света до рекордни нива. Altrata изчисли, че 3508 души притежават общо богатство от 13,4 трилиона долара и заяви, че около една трета са в САЩ. Китай е на второ място с 321 милиардери, държащи около 10% от световното богатство.

Докладът на UBS включва информация от база данни, поддържана от UBS и PricewaterhouseCoopers, която разглежда богатството на милиардерите в световен мащаб.

UBS също така интервюира 87 клиенти милиардери за своя 11-ти годишен доклад „Амбиции на милиардерите“ и установи, че привлекателността на Северна Америка като най-доброто място за инвестиции в краткосрочен план е намаляла до 63% от 81% година по-рано. Привлекателността на инвестирането в други региони – Западна Европа, Голям Китай и Азиатско-тихоокеанския регион с изключение на Голям Китай – се е увеличила.

Докато основната тревога на азиатските милиардери за следващата година са били митата, мнозинството от американските милиардери са били най-загрижени за инфлацията или геополитиката, според проучването.


  • 1 1488

    4 0 Отговор
    на 1ви януари сички ше сме мулти милиардери

    15:17 04.12.2025

  • 2 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Скоро всички ще сме милионери, като през 1997. А милионерире ще са милиардери. Инфлация и хартийки със стойност на тапетна хартия, а скоро и без хартийки. Дигитално. Нули за всички.

    15:19 04.12.2025

  • 3 Милен

    1 0 Отговор
    Ами нормално, колкото повече се обезценяват парите, толкова повече ще се увеличават и милиардерите, до няколко години ще имаме и трилионери.

    15:20 04.12.2025

  • 4 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    Това е ужасно! Спомням си когато България имаше най много милионери!

    15:20 04.12.2025

  • 5 Трол

    0 3 Отговор
    Човечеството забогатява и се цивилизова.

    15:22 04.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор
    Расте броят на Милиардерите,
    расте и броят на дълга на държавите ❗
    Дали е случаЕност🤔

    15:24 04.12.2025

  • 7 Другарят Титан

    3 0 Отговор
    Милиардерите често се представят като хора със забележителни качества, но истината е, че голяма част от богатството им се трупа чрез модели, които натоварват околната среда и обществото. Нерядко те прехвърлят реалната цена на бизнеса си върху природата и върху хората, които нямат ресурс да се защитят.

    Да, в животинския свят има доминантни алфа индивиди, но разликата е, че те не разрушават собствената си екосистема. Когато при хората трупането на власт и капитали става за сметка на общото благо, това не е „еволюция“, а по-скоро примитивен инстинкт, маскиран като успех.

    Биха заслужавали истинско уважение, ако използваха влиянието и уменията си за напредък на обществото – от климат и наука до здраве и образование. Това би било цивилизовано. Трупането на лично богатство без грижа за последствията – не е.

    15:27 04.12.2025

  • 8 Тома

    1 0 Отговор
    В зайчарника е българския милиардер

    15:29 04.12.2025

  • 9 Гориил

    2 0 Отговор
    Това демонстрира безпрецедентния растеж на корупцията по целия свят. Някога бедните и гладни западни колонии се превръщат в бързо развиващи се икономики (Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Виетнам, Близкия изток, Централна Азия, Африка, Латинска Америка), което води до появата на корумпиран елит, който печели от този растеж. Основните причини са неконтролираният достъп на развиващите се икономики до природни ресурси и колосалните чуждестранни инвестиции в тези ресурси. Това е видно от примера на Украйна, която буквално погълна икономическия си потенциал и започна да поглъща многомилиардни западни заеми.Що се отнася до постсъветските страни, само комунистическият елит беше корумпиран. Днес милиони чиновници и бизнесмени дават и приемат подкупи.Джинът на корупцията е избягал от лампата.

    15:41 04.12.2025