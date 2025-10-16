Новини
Британската икономика се завръща към крехък растеж
  Тема: Войната на митата

Британската икономика се завръща към крехък растеж

16 Октомври, 2025 12:17 385 4

Това става на фона на данъчни и търговски опасения

Британската икономика се завръща към крехък растеж - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Британската икономика се завърна към растеж през август, когато се разшири с минимални 0,1% спрямо юли, показаха днес публикуваните официални данни.

Британската икономика е на път да отбележи втория най-бърз растеж сред страните от G7 през 2025 г. след САЩ, съобщи Международният валутен фонд тази седмица, припомня daily Sabah. Но при 1,3% годишен темп на растеж не е достатъчен, за да се избегне необходимостта от увеличение на данъците в бюджета на финансовия министър Рейчъл Рийвс.

Фъргюс Хименес-Ингланд, асоцииран икономист в Националния институт за икономически и социални изследвания, мозъчен тръст, заяви, че ранните показатели за септември сочат ограничен растеж през третото тримесечие.

„Възстановяването на инерцията зависи от възстановяването на бизнес доверието и намаляването на несигурността, което правителството може да подпомогне, като задели по-голям фискален буфер в предстоящия бюджет“, каза Хименес-Ингланд.

Санджай Раджа, главен икономист за Обединеното кралство в Deutsche Bank, заяви, че данните показват, че секторите на услугите и строителството са в „предбюджетен застой“ и той смята, че растежът през третото тримесечие ще бъде около половината от прогнозата на Банката на Англия от 0,4%.

Икономиката на Обединеното кралство все още не е видяла пълните последици от търговската война на САЩ“, каза Раджа. „Бюджетната несигурност също достига своя връх - вероятно ограничава дискреционните разходи на домакинствата и бизнеса.“

Икономисти, анкетирани от аг. Reuters, преди публикуването на данните днес 16 октомври, прогнозираха, че БВП ще се увеличи с 0,1% през август. През трите месеца до август растежът се ускори леко до 0,3% от 0,2% през трите месеца до юли, подкрепен от работата на обществените здравни служби, докато услугите, насочени към потребителите, се свиха, съобщи ONS.

Политиците на Банката на Англия, които задържаха лихвените проценти на 4% през септември, се опитват да балансират между упорито високата инфлация и слабия растеж.

Управителят Андрю Бейли заяви във вторник, че пазарът на труда се отслабва и инфлационният натиск се охлажда, след като официалните данни показаха, че безработицата е нараснала до най-високото си ниво от 2021 г. насам, а ръстът на заплатите в частния сектор се е забавил.

Членът на Комисията по парична политика Алън Тейлър, заяви, че британската икономика рискува „неравномерно кацане“, отчасти поради въздействието на търговските тарифи на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Данните, публикувани по-рано тази седмица, показват слаб растеж на продажбите на дребно, отчасти отразяващ опасенията относно евентуални увеличения на данъците в бюджета на Рийвс на 26 ноември.


Великобритания
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Британия ще изяде Европейският райх ,който и беше предоставен на тепсия след гастрола на Най Дончо в Бъкингамския дворец където беше посрещнат като цар.Ингилизите знаят как да чешат егото на нарцис като оранжевия пуяк.

    12:23 16.10.2025

  • 2 Един

    2 0 Отговор
    Ръст под един % се смята за нулев... а 0.1 е в рамките на статистическата грешка.
    И това е от един летен август, в който вероятно туризма леко е бутнал нагоре през вътрешното потребление.
    Санкциите работят, войната е добър бизнес ;)

    Коментиран от #3

    12:26 16.10.2025

  • 3 Втори

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Един":

    Нали се сещаш колко е 0.1% икономически растеж за страна с 3.644 трилиона USD (2024) БВП?

    12:31 16.10.2025

  • 4 Оооо

    0 0 Отговор
    Британскио ядзъйк е мъртъв...скоро. Икономиката ше им стане на икономия-та.

    12:51 16.10.2025