Състоянието на най-богатите хора в Русия е нараснало с близо 20 милиарда долара,

Състоянието на най-богатите бизнесмени в Русия се е увеличило с 19,681 млрд. USD от началото на годината, според индекса на милиардерите на Bloomberg, който се изчислява на база стойността на акциите на компаниите.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, Павел Дуров, съосновател на месинджъра Telegram, е спечелил 4,82 млрд. USD от началото на годината, с което състоянието му достига 15,8 млрд. USD, докато състоянието на акционера на Metalloinvest, най-големия производител на желязна руда в Русия, се е увеличило с 1,8 млрд. USD. Нетното състояние на Алишер Усманов се е увеличило с 3,22 млрд. USD до 16,4 млрд. USD. Междувременно основателят на „Северстал“ Алексей Мордашов спечели 3,41 млрд. USD, с което нетното му състояние достигна 26,6 млрд. USD.

Председателят на НЛМК Владимир Лисин претърпя най-големи загуби – нетното му състояние намаля с 3,17 млрд. USD до 22,7 млрд. USD.

От март 2012 г. агенцията публикува индекса на милиардерите на Bloomberg, който включва информация за богатството на 500-те най-богати хора на планетата.