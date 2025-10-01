Новини
Състоянието на най-богатите хора в Русия е нараснало с близо 20 милиарда долара

1 Октомври, 2025 09:37 422 6

Съосновател на месинджъра Telegram, е спечелил 4,82 млрд. USD от началото на годината

Състоянието на най-богатите хора в Русия е нараснало с близо 20 милиарда долара - 1
Алексей Мордашов. Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Състоянието на най-богатите бизнесмени в Русия се е увеличило с 19,681 млрд. USD от началото на годината, според индекса на милиардерите на Bloomberg, който се изчислява на база стойността на акциите на компаниите.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg, Павел Дуров, съосновател на месинджъра Telegram, е спечелил 4,82 млрд. USD от началото на годината, с което състоянието му достига 15,8 млрд. USD, докато състоянието на акционера на Metalloinvest, най-големия производител на желязна руда в Русия, се е увеличило с 1,8 млрд. USD. Нетното състояние на Алишер Усманов се е увеличило с 3,22 млрд. USD до 16,4 млрд. USD. Междувременно основателят на „Северстал“ Алексей Мордашов спечели 3,41 млрд. USD, с което нетното му състояние достигна 26,6 млрд. USD.

Председателят на НЛМК Владимир Лисин претърпя най-големи загуби – нетното му състояние намаля с 3,17 млрд. USD до 22,7 млрд. USD.

От март 2012 г. агенцията публикува индекса на милиардерите на Bloomberg, който включва информация за богатството на 500-те най-богати хора на планетата.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    2 1 Отговор
    от 1ви ще видите как санкционирания с голямото Д, както се прави на пръв атлантик ще предаде страната на Путин и ще управлява еднолично от негово име, в замяна на торба с копейки, Лада Нива последен модел и пентхаус с джакузи в най хубавата панелка в центъра на Москва

    09:38 01.10.2025

  • 2 мьрсулана

    1 1 Отговор
    научихте ли руските спрежения ?
    аз най обичам "ь", например "еврогеь"

    айде че от 1ви догодина ставаме член на РФ

    09:38 01.10.2025

  • 3 си дзън

    3 1 Отговор
    Състоянието на най-богатите хора в Русия е нараснало с близо 20 милиарда долара,
    а пък бензин нет.

    09:39 01.10.2025

  • 4 нннн

    1 0 Отговор
    Мани я Русия. Пишете с колко е нараснало състоянието на най- богатите хора в България. И кои са те? Или за Русия знаете, за България не знаете... Топ секрет, квалифицирана информация ли е?

    09:52 01.10.2025

  • 5 кат си най-богат лесно може

    1 0 Отговор
    да станеш още по богат . там с военната индустрия трупат . и тук е така . 200 нови дрона и 5 процента печалба в джоба .

    09:58 01.10.2025

  • 6 Иван Ангелов

    0 1 Отговор
    Състоянието на най-богатите отр.пки е нараснало, докато Серьожа, Женя, Андрюша, Макс гинат на фронта и убиват братята си от Украйна Саша, Петрик и Тарасик. Не проумявате ли игрите? Богатите печелят от войни, като промиват мозъците на обикновените момчета да се бият един срещу друг, вместо да работят заедно или ако щете да правят бизнес заедно! Това е безумие! Безумие!
    Само да ви кажа, че тези пари ще ги ползват за чукане, яхти, вили, коли и пр. статус символи. А, могат да се ползват, например, Русия да пусне една космическа станция, като Мир в орбита, което би струвало под 10 млрд долара.

    10:10 01.10.2025