България сред лидерите по ръст на регистрациите на нови автомобили в ЕС през август 2025

25 Септември, 2025 14:11 473 8

Бензиновите автомобили продължават да доминират на пазара

България сред лидерите по ръст на регистрациите на нови автомобили в ЕС през август 2025 - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

България се нарежда на четвърто място в Европейския съюз по ръст на регистрациите на нови автомобили през август 2025 г., сочат данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA). Страната ни отчита увеличение от 25,9% спрямо същия месец на миналата година, като задминава средния ръст за ЕС от 5,3%.

Българският пазар с ускорение

Според статистиката у нас са били регистрирани 3684 нови автомобила, което е четвърти пореден месец на стабилен ръст. През юли увеличението беше 20,5%, а през август тенденцията се е засилила. По-голям скок отчитат единствено Литва (+52,4%), Румъния (+51,7%) и Латвия (+39,2%).

Какви коли купуват българите

Бензиновите автомобили продължават да доминират на пазара – те формират 81,6% от всички нови регистрации през август. На второ място са дизеловите коли (7,8%), следвани от електромобилите (5%), хибридните модели (4%) и плъгин хибридите (1,6%).

Европа залага повече на хибридите и електромобилите

В ЕС през август са регистрирани общо 677 786 нови автомобила. Делът на хибридите е най-голям (33,9%), пред бензиновите (26,3%) и електрическите (17,8%). Плъгин хибридите съставляват 10,4%, а дизеловите модели – едва 8,8%. Това подчертава тенденцията за постепенно отстъпване на традиционните двигатели в полза на електрифицираните технологии.

България в челото и за първите осем месеца

От януари до август 2025 г. в ЕС са регистрирани над 7,16 млн. нови автомобила, което представлява минимален спад от 0,1% спрямо 2024 г. За същия период България отново е сред лидерите с годишен ръст от 8,5%, редом до Литва (+40,8%), Латвия (+34,1%), Испания (+14,6%) и Австрия (+10,7%).


