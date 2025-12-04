Скандал с проучване, касаещо тежките икономически щети в следствие изменението на климата

Широко цитирано проучване за икономическите щети от изменението на климата беше оттеглено.

Изследването, публикувано миналата година в престижното списание Nature, прогнозира, че световното икономическо производство ще намалее с 62% до 2100 г. при сценарий с високи въглеродни емисии. Прогнозата беше много по-сериозна от други подобни, което доведе до проверка на основните данни, пише WSJ.

„Ние като цяло сме съгласни с повдигнатите въпроси и направихме корекции в основните икономически данни и в нашата методология“, каза авторът на изследването Леони Венц от Потсдамския институт за изследване на въздействието върху климата в Германия. „Тези промени са твърде съществени за корекция на оригиналната статия в Nature".

Проучването е изследвало исторически данни от около 1600 региона по света през последните четири десетилетия, за да прогнозира как промените в температурата и валежите биха повлияли на икономическия растеж, включително фактори като селскостопански добиви, производителност на труда и инфраструктура.

След публикуването на изследването обаче, други изследователи установиха, че икономическите данни от една страна – Узбекистан, за кратък период от 1995 до 1999 г. са изкривили резултатите. Без Узбекистан, прогнозата за щетите за 2100 г. е спаднала до 23%, а не до 62%. Изследователите публикуваха критиката си в Nature през лятото.

Друг изследовател, който не е участвал в основната работа - Кристоф Шьоц, заяви, че резултатите са по-несигурни, отколкото предполага изследването, и публикува отделна критика в Nature през август.

Изследването е цитирано от Бюджетната служба на Конгреса на САЩ, Световната банка и Мрежата за озеленяване на финансовата система (NGFS), коалиция от централни банки, от която Федералният резерв се оттегли тази година.

Коалицията, която има членове в около 90 страни, включи прогнозата за щетите в инструменти за оценка на риска, които банките могат да използват, например, за стрес тестове на портфейли, за да отговарят на европейските разпоредби. Оценката за щетите от NGFS все още включва изследването – с предупреждение, отбелязващо оттеглянето – в очакване на следващата му актуализация.

Моделите на централните банки за икономическите последици от изменението на климата биха могли да имат дългосрочни последици. Ако тези модели покажат, че последиците ще бъдат много по-лоши от предполагаемото, регулаторите биха могли да накарат банките да заделят повече капитал, за да буферират срещу потенциални загуби, свързани с активи, изложени на изменението на климата, според Ели Сандлър, изследовател в Харвардското училище „Кенеди“.

Учените отбелязват, че въпреки проблемите с данните в това проучване, все още има научно съгласие, че изменението на климата вреди на световната икономика.

„Има широк научен консенсус относно тежките отрицателни икономически последици от изменението на климата“, каза Шьотц, която добави, че оттеглянето „не променя тази реалност“.

Венц отбеляза, че въпреки оттеглянето, заключенията от проучването на нейната група са в съответствие с други изследвания, показващи, че изменението на климата има значително въздействие върху макроикономическата производителност и че тези въздействия надвишават разходите за смекчаване на изменението на климата.

Групата планира да представи преработена версия на проучването за експертна оценка.

Nature заяви, че е следвало процеса на списанието за справяне с опасения относно публикувана статия, който включва консултации с оригиналните автори на статията и търсене на съвет от независими, външни рецензенти.

„Нашият приоритет винаги е да поддържаме целостта на научните данни“, каза Карл Зимелис, главен редактор по приложни и физически науки в Nature.