Идната 2026 година ще е най-критичната за икономическия план на Турция

Следващата 2026 г. ще бъде „най-критичната“ по отношение на средносрочната икономическа програма на турското правителство, заяви в понеделник вицепрезидентът Джевдет Йълмаз, потвърждавайки целта за поддържане на стабилност и низходящата тенденция на инфлацията.

„Нашият бюджет е насочен към трайно увеличение на социалното благосъстояние в среда, където икономическият растеж продължава със стабилност, а инфлацията намалява“, каза той пред законодателите.

Годишната инфлация изненада през ноември, като се охлади повече от очакваното до 31,07%. Цифрата, която достигна пик от около 75% през май 2024 г., сега е на най-ниското си ниво от ноември 2021 г., пише в свои аналитичен материал Daily Sabah.

„2026 г. е най-критичната година от нашата средносрочна програма (СПП)“, каза Йълмаз. „Това ще бъде годината, в която резултатите от нашите политически мерки ще станат очевидни и когато нашите реформи дадат плодове. Бюджетът е изготвен точно с това разбиране.“

Той каза, че очаква външните условия през следващата година да покажат по-благоприятна перспектива, което според него би допринесло относително повече за процеса на дезинфлация в Турция и за нейните цели за инвестиции, заетост, производство и износ. Правителството очаква приходите в бюджета за 2026 г. да се увеличат с 30,5% спрямо прогнозираните реализации за 2025 г., достигайки 16,27 трилиона турски лири (около 390 млрд. USD), като данъчните приходи ще се увеличат с 28,9% до 13,83 трилиона турски лири.

Разходите са насочени предимно към възстановяване на югоизточния регион, който беше опустошен от земетресенията в началото на 2023 г. Общите разходи в бюджета се очаква да достигнат 18,98 трилиона турски лири през 2026 г., в сравнение с прогнозираните 14,67 трилиона турски лири за 2025 г.

Йълмаз заяви, че се очаква разходите за лихви да бъдат около 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП), а правителството прогнозира първичен излишък от 29 милиарда турски лири през следващата година. Правителството очаква да завърши 2025 г. с бюджетен дефицит от около 2,21 трилиона турски лири и първичен дефицит от 156 милиарда турски лири, каза вицепрезидентът.

„Ясен“ приоритет

По отношение на инфлацията Йълмаз заяви, че низходящият процес е станал по-видим от втората половина на тази година.

„Годишната потребителска инфлация е намаляла до 31,1% към ноември 2025 г., като инфлацията на основните стоки е спаднала до 18,6%. Перспективите за инфлацията за декември също поддържат положителна траектория“, каза той.

„Нашият приоритет е ясен и изричен“, отбеляза Йълмаз. „Ще продължим решително намаляване на инфлацията чрез цялостен подход, обхващащ паричната, фискалната и политиката по доходите, както и стъпките за структурна трансформация.“

Очаква се инфлацията да спадне до около 16% през 2026 г. и да се върне до едноцифрени стойности от 2027 г., според MTP.

„Целта ни е инфлацията да падне под 20% през 2026 г., да се премахне трайно негъвкавостта в ценовото поведение и инфлацията да се намали обратно до едноцифрени нива, считано от 2027 г.“, каза Йълмаз.

Пазар на труда

На пазара на труда Йълмаз припомни, че безработицата е била 8,5% през октомври и е останала едноцифрена в продължение на 30 последователни месеца. Процентът може да завърши годината малко под това ниво, което е прогнозирано в правителствената програма, добави той.

„С увеличаването на възможностите ни ще продължим да подобряваме условията на всички сегменти на населението по начин, който осигурява трайно увеличение на просперитета в среда, където инфлацията намалява“, каза вицепрезидентът. „Ще продължим да повишаваме благосъстоянието на нашите хора на реалистична основа, а не с популистки, подвеждащ подход.“

Йълмаз заяви, че докато се стремят да намалят безработицата, те планират да въведат и многостранен набор от политики, насочени към интегриране на безработния труд в производството.

„Очаква се заетостта да се увеличи средногодишно с 842 000 души през следващите години, а нивото на безработица се очаква постепенно да спадне до 7,8% до 2028 г.“, добави той.

Перспективи за растеж

Турция продължава да превъзхожда средните за света показатели. Докато световната икономика нарасна с 15,1% между 2020 г. и 2024 г., производството на Турция се увеличи с 30,3% през същия период, каза той.

Икономиката на страната се разшири с 3,7% през третото тримесечие на тази година, според официалните данни от миналата седмица, със същия темп, с който нарастваше през първите девет месеца. Това ограничи непрекъснатия растеж в продължение на 21 последователни тримесечия, въпреки това, което Йълмаз определи като неблагоприятна глобална и регионална конюнктура.

Номиналният брутен вътрешен продукт (БВП) на Турция надхвърли 1 трилион долара за първи път през 2023 г. Той достигна близо 1,54 трилиона долара към периода юли-септември, каза вицепрезидентът.

Очаква се доходът на глава от населението да достигне 17 748 USD до края на 2025 г., отбеляза Йълмаз, което за първи път изтласка Турция над прага на високите доходи на Световната банка.

Към 2024 г. Турция е 17-тата по големина икономика в света в номинално доларово изражение и 12-тата по големина икономика въз основа на паритета на покупателната способност.

„Ако прогнозите за 2025 г. се материализират, икономиката на Турция ще бъде 16-тата по големина в света в номинално доларово изражение и 11-тата по големина според паритета на покупателната способност“, каза Йълмаз. „По този начин очакваме да надминем икономическия обем на Италия и да станем четвъртата по големина икономика в Европа.“

Търговия и инвестиции

Йълмаз подчерта подобренията във външната търговия и инвестициите. Износът е достигнал 247,2 млрд. USD през първите 11 месеца на годината, като годишните доставки са 270,6 млрд. USD. Общият износ на стоки и услуги се очаква да надхвърли 390 милиарда долара през 2025 г.

Според Йълмаз се очаква износът да достигне 282 млрд. USD през следващата година. Съотношението дефицит по текущата сметка към националния доход може да завърши тази година на около 1,4%, успоредно с прогнозите в средносрочния план за растеж (MTP).

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са се увеличили с 46% на годишна база през януари-септември до 11,4 млрд. USD. Годишните ПЧИ достигнаха 15,3 млрд. USD.

Йълмаз също така подчерта рязък спад в депозитите, защитени с чуждестранна валута (KKM), които паднаха до едва 0,1% от общите депозити, докато делът на депозитите в турски лири се увеличи до 62,1%.

Стойността на депозитите в KKM се е свила до 600 милиона долара от пика от 140 милиарда долара през август 2023 г.

Резервите на Централната банка на Република Турция (CBRT) достигнаха 183,2 милиарда долара към 28 ноември, което е увеличение с 25,5 милиарда долара спрямо миналата година, каза Йълмаз.