ЕЦБ е предпазлива относно назначаване на съюзник на Тръмп за председател на ФЕД

Назначаването на Кевин Хасет, икономически съветник на президента на САЩ Доналд Тръмп, за председател на Федералния резерв (ФРС), може да промени политиката на регулатора, което да доведе до по-висока инфлация в световен мащаб. Това съобщава европейското издание Politico, позовавайки се на източници от Европейската централна банка (ЕЦБ).

„Ако пазарът се убеди, че новият председател на Фед Хасет ще се ръководи от фискални или други съображения за сметка на целта за инфлация, това ще доведе до отлив на капитали от САЩ и спад на стойността на долара, което ще има сериозни последици в световен мащаб, включително по-висока инфлация“, каза служител на ЕЦБ пред вестника.

Друг служител на ЕЦБ смята, че инфлацията може да се повиши поради евентуален натиск от администрацията на Тръмп върху Хасет да взема решения, благоприятни за Белия дом. Той отбеляза, че „съществува риск от инфлационна тенденция в САЩ поради политическа намеса“. Трети служител подчерта, че „Хасет би бил най-добрият избор за Тръмп“, тъй като потенциалният кандидат е близък до американската администрация. Отбелязва се, че с напускането на настоящия председател на Федералния резерв Джером Пауъл, „доверителните отношения“ между американския регулатор и ЕЦБ „може да приключат“.

Bloomberg по-рано съобщи,че Кевин Хасет, ръководител на Националния икономически съвет на Белия дом, се разглежда от съюзниците на Тръмп като най-добрия кандидат за поста председател на Федералния резерв. Както беше отбелязано, Белият дом смята, че Хасет, на новата си позиция, ще може да приложи политиката на Тръмп за понижаване на основния лихвен процент. Агенцията обаче отбеляза, че настоящият ръководител на американската администрация е известен с вземането на неочаквани кадрови решения, така че кандидатурата на Хасет все още не може да се счита за окончателна.