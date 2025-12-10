Нов рекорд за турската авиация

Турският национален превозвач - Turkish Airlines (THY), отчете ръст в превозените пътници не само през ноември тази година спрямо ноември миналата, но и за първите 11 месеца на текущата година прямо същия период на 2024-та, сочат данните на авиокомпанията. Броят на пътниците, превозени от Turkish Airlines през ноември, се е увеличил с 14% на годишна база.

Компанията е превозила близо 7,42 милиона души миналия месец, което е с 14% повече в сравнение със същия период на 2024 г., пише Daily Sabah.

Коефициентът на заетост на пътниците през ноември също се е увеличил с 2,3 процентни пункта на годишна база до 84,5%, показват данните, споделени от компанията. От януари до ноември коефициентът на заетост се е увеличил леко с 0,9 процентни пункта до 83,2%.

Същевременно компанията отбеляза и ръст в общия брой превозени пътници през периода януари-ноември, който се е увеличил с 8,4% на годишна база до 85,3 милиона.

Тази цифра счупи годишния брой за 2024 г., който възлизаше на 85,2 милиона пътници.

За 11 месеца компанията отбеляза увеличение на броя на пътниците във всички региони, от скромното увеличение от 0,8% на годишна база в Централна и Южна Америка до скок от 20,5% в Африка.

Компанията е превозила близо 29,5 милиона пътници по вътрешни линии, което е с 4% повече на годишна база.