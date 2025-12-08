Такситата в София поскъпват с близо 20% от 9 декември

Такситата в София поскъпват с близо 20%. Увеличението на цените започва още от утре, 9 декември, съобщи бТВ.

От 1,20 лева на километър дневната тарифа ще поскъпне на 1, 40 лева. От 1,39 лева сега нощната ще стане 1,65 лева. Таксата за повикване пък скача от един 1 лев на 1,20 лева. Хората не харесаха новината за поскъпването на такситата.

Такситата поскъпват с решение на Столичния общински съвет по искане на таксиметровите шофьори заради инфлацията, повишението на заплатите и цените на горивата.

Според решението на общината поскъпването е от 1 януари, но таксиметровите фирми решиха да си повишат цените още от утре. Някои фирми ще въведат и извънградска тарифа, която е 1,94 лева на километър.