Такситата в София поскъпват с близо 20% от 9 декември

8 Декември, 2025 20:41 911 11

  • такси-
  • софия-
  • община

Според решението на общината поскъпването е от 1 януари, но таксиметровите фирми решиха да си повишат цените още от утре

Такситата в София поскъпват с близо 20% от 9 декември - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Такситата в София поскъпват с близо 20%. Увеличението на цените започва още от утре, 9 декември, съобщи бТВ.

От 1,20 лева на километър дневната тарифа ще поскъпне на 1, 40 лева. От 1,39 лева сега нощната ще стане 1,65 лева. Таксата за повикване пък скача от един 1 лев на 1,20 лева. Хората не харесаха новината за поскъпването на такситата.

Такситата поскъпват с решение на Столичния общински съвет по искане на таксиметровите шофьори заради инфлацията, повишението на заплатите и цените на горивата.

Според решението на общината поскъпването е от 1 януари, но таксиметровите фирми решиха да си повишат цените още от утре. Някои фирми ще въведат и извънградска тарифа, която е 1,94 лева на километър.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И помпите

    10 2 Отговор
    още 60% , живот си живеят !

    20:48 08.12.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    15 1 Отговор
    Нещо за цъкането на брояча на червен светофар или задръстване, че не стана ясно🤔❗

    20:52 08.12.2025

  • 3 Съседите

    13 0 Отговор
    В съседните до нас държави, такситата са много по-евтини, а горивата в Сърбия и Македония са по-високи, за Турция са по-евтини. Тук всичко скача и държавата с начело на Бойко и Шиши, няма никакъв контрол над спекулата с цените. Цените са ни по-високи на храни и техника от западна Европа, а заплатите в пъти по-ниски.

    21:02 08.12.2025

  • 4 Гоце

    11 0 Отговор
    Таксиметровите фирми взимат на едро автомобили на по-ниски цени и ги пускат на баламите шофьори на двойни цени лизинг . Вместо шофьорите да изкарват повече пари. Те хранят шефовете си и вдигат таксите на клиентите .

    21:08 08.12.2025

  • 5 Красимир Петров

    13 0 Отговор
    Докато има балъци да ги ползват,ще продължават да вдигат цените.

    21:15 08.12.2025

  • 6 Директора👨‍✈️

    14 0 Отговор
    Да влизат Юбери, Болтове, Волтове и т.н.
    Всички карат на газ, газта е 1 лв., не е мръднала от години, даже е по-евтина, цените обаче се вдигат. На база какво??? По-нови коли ли? Какво?

    Коментиран от #9

    21:17 08.12.2025

  • 7 Гост

    15 0 Отговор
    Какво стана с онова, държавата гарантира стабилни цени?

    21:17 08.12.2025

  • 8 Добре е

    0 2 Отговор
    Аз съм чистачка и си зимам такси всекиден .иело ми взимат винаге 9-10 лева.Мога да си го позволя.

    21:33 08.12.2025

  • 9 „На водопада”

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Директора👨‍✈️":

    АМИ ВЖ.ЦЕНИТЕ НА
    АНЦУДЗИТЕ И ЧЕХЛИТЕ КОЛКО СКОЧИХА.....

    21:36 08.12.2025

  • 10 Супер

    3 0 Отговор
    Без бакшиш и без помпа дано....

    21:47 08.12.2025

  • 11 Да,бе

    1 0 Отговор
    Обаче инфлацията е под 3%,нали ..Въобще никой да не си помисля друго.

    22:01 08.12.2025