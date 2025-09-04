Новини
Отново полети между София и Абу Даби

Отново полети между София и Абу Даби

4 Септември, 2025 13:53

От 17 ноември ще има по 3 полета седмично

Отново полети между София и Абу Даби - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От 17 ноември нискотарифната авиокомпания Wizz Air възобновява полетите си от София до Абу Даби. Те ще провеждат три пъти седмично - понеделник, сряда и петък. Цените започват от 50 EUR на еднопосочен билет.

Абу Даби - столицата на Обединените арабски емирства, съчетава впечатляваща смесица от древни традиции и модерна космополитна динамика. Разположен на брега на Персийския залив, градът е утвърден като политически, културен и икономически център на региона.

Абу Даби впечатлява с архитектурни шедьоври като величествената джамия „Шейх Зайед“ и футуристичния музей „Лувър Абу Даби“, които разкриват богатството на местното наследство и глобалните културни връзки.

Посетителите могат да се потопят в уникални преживявания – от разходки по златистите плажове и сафари в пустинята до вълнуващи атракции като Ferrari World и Yas Marina Circuit. Със своето разнообразие от културни събития, луксозни търговски центрове и оживени традиционни пазари, Абу Даби предлага едновременно автентичност и съвременен разкош, превръщайки се в незабравима туристическа дестинация.


  • 1 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    6 0 Отговор
    Ами ГЕРБ Ново начало изтеглиха 16 млрд., трябва някак да ги пренесат на сигурно място.

    13:55 04.09.2025

  • 2 Мнение

    0 3 Отговор
    Приятна турболенция над пустинята! И пари да ми дават няма да летя до там

    Коментиран от #3

    14:16 04.09.2025

  • 3 А не бе

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Че на кой си му притрябвял там.

    14:31 04.09.2025