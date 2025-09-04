Отново полети между София и Абу Даби

От 17 ноември нискотарифната авиокомпания Wizz Air възобновява полетите си от София до Абу Даби. Те ще провеждат три пъти седмично - понеделник, сряда и петък. Цените започват от 50 EUR на еднопосочен билет.

Абу Даби - столицата на Обединените арабски емирства, съчетава впечатляваща смесица от древни традиции и модерна космополитна динамика. Разположен на брега на Персийския залив, градът е утвърден като политически, културен и икономически център на региона.

Абу Даби впечатлява с архитектурни шедьоври като величествената джамия „Шейх Зайед“ и футуристичния музей „Лувър Абу Даби“, които разкриват богатството на местното наследство и глобалните културни връзки.

Посетителите могат да се потопят в уникални преживявания – от разходки по златистите плажове и сафари в пустинята до вълнуващи атракции като Ferrari World и Yas Marina Circuit. Със своето разнообразие от културни събития, луксозни търговски центрове и оживени традиционни пазари, Абу Даби предлага едновременно автентичност и съвременен разкош, превръщайки се в незабравима туристическа дестинация.