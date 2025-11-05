Концесионерът на софийското летище да започне да плаща концесионна такса от 2026 година

Правителството на премиера Росен Желязков планира да сложи край на отсрочката, предоставена преди години на Летище София за плащане на концесионната такса към държавата. Според актуализираната Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г., се предвижда възобновяване на плащанията по концесионния договор от началото на 2026 г.

Първоначално отсрочката беше въведена през 2021 г. по време на последния кабинет на Бойко Борисов, когато тогавашният транспортен министър Росен Желязков подписа споразумение за 10-годишен гратисен период, в който операторът на столичната аерогара да не извършва задължителните годишни плащания.

В актуализирания документ е записано, че решението за възобновяване на плащанията ще бъде взето след анализ и оценка от министъра на транспорта и съобщенията, които трябва да покажат, че пътникопотокът и приходите на Летище София са се възстановили до предпандемичните нива.

До момента обаче няма публична информация дали подобен анализ вече е извършен. Въпреки това, през последните месеци се наблюдава повишен пътникопоток, което може да окаже влияние върху решението на кабинета.

През февруари 2025 г. служебният министър на транспорта Красимира Стоянова заяви, че отсрочката няма да бъде отменяна, тъй като показателите все още не са се възстановили напълно. Няколко месеца по-късно, през юни, настоящият министър Гроздан Караджов обяви, че от 2026 г. летището трябва да започне да плаща дължимото.

По думите му, годишното възнаграждение ще бъде определено като по-голямата стойност между фиксирана сума от около 24.5 млн. евро или 32% от годишните приходи.

Според публични данни, към момента се натрупват неплатени задължения за първите години от концесията на Летище София, които ще бъдат разсрочени и изплатени на по-късен етап, в рамките на концесионния период.

Въпреки предизвикателствата, министър Караджов подчерта, че концесионният модел на аеропорта е по-ефективен от държавното управление.

За 20 години държавният оператор е внесъл около 88.6 млн. евро, докато новият модел предвижда над 624 млн. евро инвестиции за срока на концесията. До февруари 2025 г. вече са реализирани инвестиции за 58 млн. евро, като се очаква над 240 млн. евро да бъдат вложени в изграждането на Терминал 3.