Новини
Бизнес »
Засилват се въздушните линии между България и Румъния

Засилват се въздушните линии между България и Румъния

10 Септември, 2025 22:21 682 3

  • animawings-
  • полети-
  • букурещ-
  • софия-
  • варна-
  • бургас-
  • пловдив-
  • чартъри

От 1 октомври още една авиокомпания започва да лети между София и Букурещ

Засилват се въздушните линии между България и Румъния - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

AnimaWings започва полети между София и Букурещ от 1 октомври. Новината беше обявена от посланика на България в Румъния Радко Влайков и съсобственикът на румънската авиокомпания AnimaWings Кристиан Пандел. Полетите ще са всеки ден от понеделник до петък на чисто нови самолети, произведени в Канада.

Целта е чрез новата дестинация да се засили туристическият поток от румънци в София. През последните години сънародниците ни от северната ни съседка почиват по Северното ни Черноморие, но все повече от тях откриват предимствата на почивката и на други места из България.

Доказателство за интереса на румънски туристи към България е и фактът, че през последните години много румънски компании откриха офиси у нас.

Подготвят се чартърни сезонни полети от Румъния до Бургас и Варна през лятото, а през зимата до Пловдив, откъдето може да се стигне до Пампорово и Чепеларе.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лорда

    2 0 Отговор
    Така, така. Центърът вече превзет от арабите, трябва и в покрайнините да има подмяна.

    22:27 10.09.2025

  • 2 От какъв зор

    0 1 Отговор
    С кола се стига почти за същото време и по-сигурно, поне стигаш, а не видиш на летището.

    Коментиран от #3

    22:38 10.09.2025

  • 3 смех

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "От какъв зор":

    За дъщото време стигаш как? Едното се движи с 800км/ч другото със 140км/ч по коя формула дтигаш за едно и също време.

    22:46 10.09.2025