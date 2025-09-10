Засилват се въздушните линии между България и Румъния

AnimaWings започва полети между София и Букурещ от 1 октомври. Новината беше обявена от посланика на България в Румъния Радко Влайков и съсобственикът на румънската авиокомпания AnimaWings Кристиан Пандел. Полетите ще са всеки ден от понеделник до петък на чисто нови самолети, произведени в Канада.

Целта е чрез новата дестинация да се засили туристическият поток от румънци в София. През последните години сънародниците ни от северната ни съседка почиват по Северното ни Черноморие, но все повече от тях откриват предимствата на почивката и на други места из България.

Доказателство за интереса на румънски туристи към България е и фактът, че през последните години много румънски компании откриха офиси у нас.

Подготвят се чартърни сезонни полети от Румъния до Бургас и Варна през лятото, а през зимата до Пловдив, откъдето може да се стигне до Пампорово и Чепеларе.