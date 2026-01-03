Тръмп обяви, че САЩ ще продават венецуелски петрол на трети страни

Администрацията на Вашингтон възнамерява да продава венецуелски петрол на трети страни и да увеличи обема на тези доставки. Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи това изявление на пресконференция в имението си Мар-а-Лаго във Флорида.
„Ще им продаваме петрол, вероятно в много по-големи обеми.“ „Защото венецуелските производители не можеха да произвеждат петрол в големи обеми, поради лоша инфраструктура“, каза американският лидер, визирайки страните, заинтересовани от закупуване на венецуелски петрол.
„Така че ще продаваме големи обеми петрол на трети страни. Много от тях го използват и сега. Но бих казал, че ще има много повече“, добави той, визирайки страните, които купуват венецуелски петрол. Според Тръмп, американските компании ще „похарчат милиарди долари“ за ремонт на инфраструктурата, свързана с производството на петрол във Венецуела.
1 🤠🤠🤠
20:46 03.01.2026
2 нннн
Коментиран от #53
20:48 03.01.2026
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.
Коментиран от #18, #20
20:48 03.01.2026
4 Пич
20:48 03.01.2026
5 Спецназ
че ще изреват ОПЕК и не само и цената ще падне надолу.
а от това, Баце НИКОЙ нема полза освен
прошляците дето са на бензиностанцията,
но те са разходен материал за Глобалистите.
20:48 03.01.2026
6 мда
Коментиран от #10, #13, #27, #48, #51
20:50 03.01.2026
7 Демократ
Коментиран от #32
20:50 03.01.2026
8 Аха значи...
Коментиран от #17
20:51 03.01.2026
9 БеГемот
20:51 03.01.2026
11 хмм
Коментиран от #21
20:51 03.01.2026
12 Мъни мъни мъни, животът е пари
20:51 03.01.2026
13 Оня с парчето
До коментар #6 от "мда":Викам да го олигавиш.
20:52 03.01.2026
14 ООрана държава
20:53 03.01.2026
15 Силиций
Приказките за " борба с наркотиците и диктатора" са излишни.
Другите "освободители" пък отново се бият фашизма(просто нямат фантазия)
20:54 03.01.2026
16 Купувачите вече се редят
20:54 03.01.2026
17 Сега разбрахте ли
До коментар #8 от "Аха значи...":Излизаме от НАТО и ЕС,преминаваме под военната закрила на Русия да ни пази. В един момент ердоганя решава да направи десант и си присвои Лудогорието,Кърджали ,Родопите и ни чака съдбата на Мадуро,Асад ,Арменците...И ставаме роби на турчолята...Ако чакаме на раша и путя няма да ни има.
20:55 03.01.2026
18 Путин
До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Сорос ми нареди да съм многоходов
Коментиран от #22
20:55 03.01.2026
19 Помак
Коментиран от #23, #30, #35
20:56 03.01.2026
20 Коуега
До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Не бъркай специална операция по отвличане на човек и открита директна война.Ако САЩ атакуваха Венецуела както Русия Украйна, картинката щеше да е друга.Помним Виетнам и Афганистан.
Коментиран от #42, #45
20:56 03.01.2026
21 Путин
До коментар #11 от "хмм":Многоходови сме
20:56 03.01.2026
22 Коуега
До коментар #18 от "Путин":Ти си ни ясен
20:57 03.01.2026
23 Помак
До коментар #19 от "Помак":Чекнах си минус ...дебели пръсти
20:57 03.01.2026
24 Дания
Коментиран от #36
20:58 03.01.2026
25 Да,бе
20:59 03.01.2026
26 Хохохоо
21:00 03.01.2026
27 така
До коментар #6 от "мда":Франция каза че не одобрява, ама Путин някъде се е скрил, може да си мисли, че Тръмп и за него ще дойде
21:01 03.01.2026
28 САЩ ЕООД
21:01 03.01.2026
29 Определено
Коментиран от #37
21:02 03.01.2026
30 А пък
До коментар #19 от "Помак":рускитеСвине мрат.
21:02 03.01.2026
31 Правото
21:02 03.01.2026
32 Ами
До коментар #7 от "Демократ":Пак ще има народен съд и после на прасетата
21:03 03.01.2026
33 Е да де
21:03 03.01.2026
34 ?????
Как да кажа?
Вашият петрол е наш петрол и ние ще го продаваме, а не вие.
Демократично така да се каже.
Европо що мълчиш?
Щото си стара блудница ли?
Коментиран от #41, #43
21:04 03.01.2026
35 Пас
До коментар #19 от "Помак":Не си у ред в главата.
21:04 03.01.2026
36 Хюмейни и путлер
До коментар #24 от "Дания":Хептен не харесват тази новина Траят си.
21:04 03.01.2026
37 по план
До коментар #29 от "Определено":На връщане след изпълнената венецуелска мисия , самолетоносача ще акостира в крайбрежието на щат Гренландия.
21:05 03.01.2026
38 КОЙ РАЗПОРЕДИ
21:05 03.01.2026
39 Очевидно
21:05 03.01.2026
40 Интересна логика
21:05 03.01.2026
41 Информация
До коментар #34 от "?????":Европа не мълчи Макрон и Дания вече обявиха, че не одобряват, ама джуджето се крие в някой бункер и не е разбрало.
21:07 03.01.2026
42 Специална Военна Опсерация
До коментар #20 от "Коуега":Е, нали от Кремъл, все това повтаряха - "смяна на киевският режим"!
След 8 години планиране и 4 години СВО по план, е време , Путин да си вземе моливче и тефтерче, и да си записва, как се прави СВО!
21:07 03.01.2026
43 единствено ступор
До коментар #34 от "?????":Че има ли нецензурни думи за описване на продажба на чуждестранен петрол от завоевател?
21:08 03.01.2026
44 Пенчо
21:10 03.01.2026
45 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #20 от "Коуега":В Афганистан САЩ стоя 20 години - от 2001 -2021 г. и даде 1800 жертви предимно след самоубийствени атентати. В края на 2020 г. САЩ и талибаните подписаха споразумение че след изтеглянето на Американската армия ,талибаните се задължават да не организират терористични атентати по света и досега го спазват. САЩ въоръжи 400- хилядна Афганистанска армия и се изтегли след споразумението. След няколко месеца талибаните отново взеха власта. Явно в тази държава си искат шериата. Докато Американците бяха там,талибаните се криеха в пещерите.
21:10 03.01.2026
46 Реалностите
Сега ясно, ще си проличат и "ценностите" на ЕС!
21:13 03.01.2026
47 Не може да лежат върху нашия петрол
21:15 03.01.2026
48 Прав си
До коментар #6 от "мда":Миротворица Путин се трябва да връща откраднатите деца А и петрола пада Бензиностанцията на Китай ще фалира пак го дадупеха Путин
21:17 03.01.2026
49 Ами ето, стана ясно
21:25 03.01.2026
50 В.В.П
21:25 03.01.2026
51 Еврогеовете
До коментар #6 от "мда":Хубаво ще се подчием и ще сме готови да го поемем ( венецуелския нефт де) на тройна цена.
Коментиран от #55
21:28 03.01.2026
52 Краварската кражба е на ход
21:28 03.01.2026
53 Европеец
До коментар #2 от "нннн":Пич, нека сме точни, 5 лева са 2,56 евро.
21:33 03.01.2026
54 боги
Сещате ли се каква ще е новата цена на петрола за Китай, когато бай Дончо докопа кранчето?
21:37 03.01.2026
55 Полюс
До коментар #51 от "Еврогеовете":Ти си от обратната резба. Няма европейска държава, която купува венецуелски нефт, освен ако нямаш предвид Китай.
21:49 03.01.2026
56 Жител на Евротериторията “България”
21:57 03.01.2026
57 Ивелин Михайлов
22:12 03.01.2026