Тръмп обяви, че САЩ ще продават венецуелски петрол на трети страни

Администрацията на Вашингтон възнамерява да продава венецуелски петрол на трети страни и да увеличи обема на тези доставки. Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи това изявление на пресконференция в имението си Мар-а-Лаго във Флорида.

„Ще им продаваме петрол, вероятно в много по-големи обеми.“ „Защото венецуелските производители не можеха да произвеждат петрол в големи обеми, поради лоша инфраструктура“, каза американският лидер, визирайки страните, заинтересовани от закупуване на венецуелски петрол.

„Така че ще продаваме големи обеми петрол на трети страни. Много от тях го използват и сега. Но бих казал, че ще има много повече“, добави той, визирайки страните, които купуват венецуелски петрол. Според Тръмп, американските компании ще „похарчат милиарди долари“ за ремонт на инфраструктурата, свързана с производството на петрол във Венецуела.