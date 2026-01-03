Новини
Тръмп обяви, че САЩ ще продават венецуелски петрол на трети страни

3 Януари, 2026

Венецуелските производители не можеха да произвеждат петрол в големи обеми, поради лоша инфраструктура

Тръмп обяви, че САЩ ще продават венецуелски петрол на трети страни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон възнамерява да продава венецуелски петрол на трети страни и да увеличи обема на тези доставки. Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи това изявление на пресконференция в имението си Мар-а-Лаго във Флорида.

Ще им продаваме петрол, вероятно в много по-големи обеми.“ „Защото венецуелските производители не можеха да произвеждат петрол в големи обеми, поради лоша инфраструктура“, каза американският лидер, визирайки страните, заинтересовани от закупуване на венецуелски петрол.

„Така че ще продаваме големи обеми петрол на трети страни. Много от тях го използват и сега. Но бих казал, че ще има много повече“, добави той, визирайки страните, които купуват венецуелски петрол. Според Тръмп, американските компании ще „похарчат милиарди долари“ за ремонт на инфраструктурата, свързана с производството на петрол във Венецуела.


САЩ
  • 1 🤠🤠🤠

    20 38 Отговор
    Ето откъде ЕС ще вземе евтин петрол, рушлята и чаршафите да фалират ✌🏻

    20:46 03.01.2026

  • 2 нннн

    66 6 Отговор
    Да си дойдем на думата. САЩ ще продават венецуелски петрол! Кви наркотици, кви 2,5 евро...

    Коментиран от #53

    20:48 03.01.2026

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    21 43 Отговор
    Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
    Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
    Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
    Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
    Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
    В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
    Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.

    Коментиран от #18, #20

    20:48 03.01.2026

  • 4 Пич

    36 6 Отговор
    Наистина интересно !!! На глупаците еуфорията ще отмине , ама....... Мисля че свършиха страшна тъпотия !!! Ще разберем скоро.

    20:48 03.01.2026

  • 5 Спецназ

    25 5 Отговор
    Сега ПАК няма да произвеждат ГОЛЕМИ количества, само ще прибират ПАРИТЕ!

    че ще изреват ОПЕК и не само и цената ще падне надолу.

    а от това, Баце НИКОЙ нема полза освен
    прошляците дето са на бензиностанцията,

    но те са разходен материал за Глобалистите.

    20:48 03.01.2026

  • 6 мда

    46 9 Отговор
    САЩ са нагли крадци. Какво ще кажат сега еврогеовете?

    Коментиран от #10, #13, #27, #48, #51

    20:50 03.01.2026

  • 7 Демократ

    10 22 Отговор
    Основна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    Коментиран от #32

    20:50 03.01.2026

  • 8 Аха значи...

    21 7 Отговор
    Конфискувате петрола на чужда държава ,почвате да го преработвате и продавате на огромна печалба! А раша и жълтурите от китай и кндр си траят от страх. Венецуела е държавата с най големи залежи на суров петрол в света

    Коментиран от #17

    20:51 03.01.2026

  • 9 БеГемот

    22 3 Отговор
    Руснаците ламтят за територия а американците за петрол....кражбата обаче си е кражба....

    20:51 03.01.2026

  • 11 хмм

    42 3 Отговор
    Защо световните лидери мълчат? Сякаш политиката е някакъв световен театър пред човечеството.

    Коментиран от #21

    20:51 03.01.2026

  • 12 Мъни мъни мъни, животът е пари

    42 3 Отговор
    Отдавна казах,че наркотиците са претекст, за овладяването на петрола на Венецуела.

    20:51 03.01.2026

  • 13 Оня с парчето

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "мда":

    Викам да го олигавиш.

    20:52 03.01.2026

  • 14 ООрана държава

    33 4 Отговор
    После путин бил лошия който завземал чижди ресурси, след Венецуела да се готвят гренландия и други...

    20:53 03.01.2026

  • 15 Силиций

    21 0 Отговор
    То за този петрол е цялата тупурдия.
    Приказките за " борба с наркотиците и диктатора" са излишни.
    Другите "освободители" пък отново се бият фашизма(просто нямат фантазия)

    20:54 03.01.2026

  • 16 Купувачите вече се редят

    16 2 Отговор
    Европа е първа в списъка и затова ще подкрепи мирното предаване на властта. Времената се менят, а методите си остават същите. Всеки път светът гледа едно и също шоу и ръкопляска в захлас. Всяка държава се надява, че няма да е следващата в американския списък. Не може да се отрече, че американците са майстори в това. Вместо да спазват правилата те ги пренаписват както на тях им отърва. Китай призова за спазване на международното право, което е писано за смотаняци, а Русия говори за диалог след като загуби половин милион души в Украйна. Толкова ли не можеха да спретнат същото в Украйна?

    20:54 03.01.2026

  • 17 Сега разбрахте ли

    13 14 Отговор

    До коментар #8 от "Аха значи...":

    Излизаме от НАТО и ЕС,преминаваме под военната закрила на Русия да ни пази. В един момент ердоганя решава да направи десант и си присвои Лудогорието,Кърджали ,Родопите и ни чака съдбата на Мадуро,Асад ,Арменците...И ставаме роби на турчолята...Ако чакаме на раша и путя няма да ни има.

    20:55 03.01.2026

  • 18 Путин

    9 7 Отговор

    До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Сорос ми нареди да съм многоходов

    Коментиран от #22

    20:55 03.01.2026

  • 19 Помак

    22 10 Отговор
    Ето заради тези неправди Путин бие наред укря и др ! ..трябва да удари и Полша и балтийските ...как може такава наглост от страна на Тръмп ..света спи ...какъвто и да е президента Мадуро

    Коментиран от #23, #30, #35

    20:56 03.01.2026

  • 20 Коуега

    10 11 Отговор

    До коментар #3 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Не бъркай специална операция по отвличане на човек и открита директна война.Ако САЩ атакуваха Венецуела както Русия Украйна, картинката щеше да е друга.Помним Виетнам и Афганистан.

    Коментиран от #42, #45

    20:56 03.01.2026

  • 21 Путин

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "хмм":

    Многоходови сме

    20:56 03.01.2026

  • 22 Коуега

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Путин":

    Ти си ни ясен

    20:57 03.01.2026

  • 23 Помак

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Помак":

    Чекнах си минус ...дебели пръсти

    20:57 03.01.2026

  • 24 Дания

    9 1 Отговор
    Не хареса тази новина

    Коментиран от #36

    20:58 03.01.2026

  • 25 Да,бе

    17 3 Отговор
    С пиратство са заченати и с него ще свършат...Империя на грабежа,която ако спре да предизвиква войни ще умре,като повечето акули без да плуват.

    20:59 03.01.2026

  • 26 Хохохоо

    12 3 Отговор
    Считах, че само бг преходът е по своята грабителска същност, но сега онемях - те това е то грабеж. Велика простотия - "велика" наглост.

    21:00 03.01.2026

  • 27 така

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "мда":

    Франция каза че не одобрява, ама Путин някъде се е скрил, може да си мисли, че Тръмп и за него ще дойде

    21:01 03.01.2026

  • 28 САЩ ЕООД

    9 4 Отговор
    Наркотици,демокрация..сега стана ли ви ясно, каква беше целта на американците?

    21:01 03.01.2026

  • 29 Определено

    10 1 Отговор
    Да, има нов щат Венецуела с национализиран от щатското правителство петрол съгласно международното право на по-силния.

    Коментиран от #37

    21:02 03.01.2026

  • 30 А пък

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "Помак":

    рускитеСвине мрат.

    21:02 03.01.2026

  • 31 Правото

    10 4 Отговор
    Е как така ще продават чужд петрол и ще управляват чужда държава. Перчемът е лика прилика с престъпното ботоксово джудже .

    21:02 03.01.2026

  • 32 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Демократ":

    Пак ще има народен съд и после на прасетата

    21:03 03.01.2026

  • 33 Е да де

    5 1 Отговор
    Нали уж ембаргото за у тях си го оставят. Циркус Тръмпикус!

    21:03 03.01.2026

  • 34 ?????

    15 3 Отговор
    Ха ха.
    Как да кажа?
    Вашият петрол е наш петрол и ние ще го продаваме, а не вие.
    Демократично така да се каже.
    Европо що мълчиш?
    Щото си стара блудница ли?

    Коментиран от #41, #43

    21:04 03.01.2026

  • 35 Пас

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Помак":

    Не си у ред в главата.

    21:04 03.01.2026

  • 36 Хюмейни и путлер

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Дания":

    Хептен не харесват тази новина Траят си.

    21:04 03.01.2026

  • 37 по план

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Определено":

    На връщане след изпълнената венецуелска мисия , самолетоносача ще акостира в крайбрежието на щат Гренландия.

    21:05 03.01.2026

  • 38 КОЙ РАЗПОРЕДИ

    10 2 Отговор
    ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ?

    21:05 03.01.2026

  • 39 Очевидно

    8 5 Отговор
    Тръмпанара е най-обикновен крадец. И убиец. Също като джуджето в Москва.

    21:05 03.01.2026

  • 40 Интересна логика

    11 0 Отговор
    И аз продавам вещите на комшиите,че нещо много неща натрупаха,

    21:05 03.01.2026

  • 41 Информация

    7 6 Отговор

    До коментар #34 от "?????":

    Европа не мълчи Макрон и Дания вече обявиха, че не одобряват, ама джуджето се крие в някой бункер и не е разбрало.

    21:07 03.01.2026

  • 42 Специална Военна Опсерация

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Коуега":

    Е, нали от Кремъл, все това повтаряха - "смяна на киевският режим"!

    След 8 години планиране и 4 години СВО по план, е време , Путин да си вземе моливче и тефтерче, и да си записва, как се прави СВО!

    21:07 03.01.2026

  • 43 единствено ступор

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "?????":

    Че има ли нецензурни думи за описване на продажба на чуждестранен петрол от завоевател?

    21:08 03.01.2026

  • 44 Пенчо

    0 0 Отговор
    Наркотиците и тях ли?

    21:10 03.01.2026

  • 45 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Коуега":

    В Афганистан САЩ стоя 20 години - от 2001 -2021 г. и даде 1800 жертви предимно след самоубийствени атентати. В края на 2020 г. САЩ и талибаните подписаха споразумение че след изтеглянето на Американската армия ,талибаните се задължават да не организират терористични атентати по света и досега го спазват. САЩ въоръжи 400- хилядна Афганистанска армия и се изтегли след споразумението. След няколко месеца талибаните отново взеха власта. Явно в тази държава си искат шериата. Докато Американците бяха там,талибаните се криеха в пещерите.

    21:10 03.01.2026

  • 46 Реалностите

    3 2 Отговор
    През 21 век ставаме свидетели на открито колонизиране и грабеж на една държава!
    Сега ясно, ще си проличат и "ценностите" на ЕС!

    21:13 03.01.2026

  • 47 Не може да лежат върху нашия петрол

    0 0 Отговор
    Да се готвят Панама, Гренландия, Иран. Те бяха заявени преди Венецуела, но са по-сложни казуси. Проста лолобриджида не върви. Но пък не може и да лежат върху нашия петрол и да събират парсата от нашия канал. Ще се върнем на тях.

    21:15 03.01.2026

  • 48 Прав си

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "мда":

    Миротворица Путин се трябва да връща откраднатите деца А и петрола пада Бензиностанцията на Китай ще фалира пак го дадупеха Путин

    21:17 03.01.2026

  • 49 Ами ето, стана ясно

    4 1 Отговор
    Ама и тези венецуелци, как така са си направили държавата върху американски петрол... бива ли такова недоглеждане

    21:25 03.01.2026

  • 50 В.В.П

    2 0 Отговор
    Той и Саддам Хюсеин август 1990 г.реши че преди 4 века Кувейт е бил Иракска територия и помните кадрите как Иракските танкове прекосяват пустинята и окупират Кувейт. Заради петрола че Ирак закъсваше икономически. След това Джордж Буш - старши започна операция "Пустинна буря" и прогони Саддам от Кувейт и чак след близо 13 години сина му Джордж Буш -младши влезе в Ирак и приключи Саддам. Сега тръмпоча действа като Хюсеин с Венецуела.

    21:25 03.01.2026

  • 51 Еврогеовете

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "мда":

    Хубаво ще се подчием и ще сме готови да го поемем ( венецуелския нефт де) на тройна цена.

    Коментиран от #55

    21:28 03.01.2026

  • 52 Краварската кражба е на ход

    2 2 Отговор
    Терористите на Доналд ще търгуват откраднатото

    21:28 03.01.2026

  • 53 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "нннн":

    Пич, нека сме точни, 5 лева са 2,56 евро.

    21:33 03.01.2026

  • 54 боги

    1 0 Отговор
    ЛЪЖЕ ДЪРТИЯ СУРИКАТ!
    Сещате ли се каква ще е новата цена на петрола за Китай, когато бай Дончо докопа кранчето?

    21:37 03.01.2026

  • 55 Полюс

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Еврогеовете":

    Ти си от обратната резба. Няма европейска държава, която купува венецуелски нефт, освен ако нямаш предвид Китай.

    21:49 03.01.2026

  • 56 Жител на Евротериторията “България”

    1 0 Отговор
    САЩ и ционистите, подкрепяни от Британия и от ЕС-а, извършват поредното международно пиратство.

    21:57 03.01.2026

  • 57 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Путин да почва да продава украинска пшеница 😏

    22:12 03.01.2026