Ембаргото на САЩ върху венецуелския петрол остава в сила след залавянето на Николас Мадуро. Това каза президентът Доналд Тръмп, като същевременно отправи остро предупреждение към други политически и военни фигури, свързани с режима.

Тръмп заяви пред репортери в курорта си Мар-а-Лаго във Флорида, че САЩ ще поддържат икономически и военен натиск върху Венецуела, докато оценяват следващите стъпки.

„Много е важно ембаргото върху целия венецуелски петрол да остане в пълна сила. САЩ запазват всички военни опции, докато исканията им не бъдат напълно изпълнени“, каза президентът.

Тръмп също така отправи директно предупреждение към лидерите, свързани с Мадуро.

„Всички политически и военни фигури във Венецуела трябва да разберат, че случилото се с Мадуро може да им се случи и ще им се случи, ако не са просто справедливи, дори към своя народ“, каза той.