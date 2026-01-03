Новини
Бизнес »
Ембаргото на САЩ върху венецуелския петрол остава в сила

Ембаргото на САЩ върху венецуелския петрол остава в сила

3 Януари, 2026 19:45 557 15

  • петрол-
  • ембарго-
  • венецуела-
  • сащ-
  • остава в сила

Щатите ще поддържат икономически и военен натиск върху Венецуела

Ембаргото на САЩ върху венецуелския петрол остава в сила - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ембаргото на САЩ върху венецуелския петрол остава в сила след залавянето на Николас Мадуро. Това каза президентът Доналд Тръмп, като същевременно отправи остро предупреждение към други политически и военни фигури, свързани с режима.

Тръмп заяви пред репортери в курорта си Мар-а-Лаго във Флорида, че САЩ ще поддържат икономически и военен натиск върху Венецуела, докато оценяват следващите стъпки.

Много е важно ембаргото върху целия венецуелски петрол да остане в пълна сила. САЩ запазват всички военни опции, докато исканията им не бъдат напълно изпълнени“, каза президентът.

Тръмп също така отправи директно предупреждение към лидерите, свързани с Мадуро.

Всички политически и военни фигури във Венецуела трябва да разберат, че случилото се с Мадуро може да им се случи и ще им се случи, ако не са просто справедливи, дори към своя народ“, каза той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Колко ще се дигне бензина?

    19:46 03.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Тръмп каза че Китай ще си получи петрола.

    19:47 03.01.2026

  • 3 Тръмп

    4 1 Отговор
    Довечера идваме за Делян и Бойко.Да правят компания на Мадуро в Гуантанамо.

    19:48 03.01.2026

  • 4 Пич

    12 1 Отговор
    Цирк !!! Това беше чисто криминално отвличане с цел грабеж !!! Оттук нататък , всички които провеждат независима политика в държавите си , отвличани ли ще бъдат !!! Защото никоя суверенна държава не е длъжна да играе по свирката на говедата !!! Като ще борят наркосите , да бяха нападнали Колумбия !!! Интересно , как ще оправдаят това изключително тъпо действие ?! Защото очаквам реакции !

    Коментиран от #13

    19:52 03.01.2026

  • 5 копейката от Максуда

    1 8 Отговор
    Аз ще ви водя за ръчичка Русия да ни пази..... както опази Мадуро

    19:54 03.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Показен грабеж и никой не смее да се обади!
    Е няма да има мирен свят докато САЩ не фалират!

    19:55 03.01.2026

  • 7 Сашко

    6 0 Отговор
    Краварите откраднаха петрола!

    19:56 03.01.2026

  • 8 Спецназ

    5 0 Отговор
    Все едно Путин да отвлече Зелений в некоя база у Чечня да се упражняват на него и

    Държавата им да капитулира?

    ХА-ХА!! така не става, Баце Трампи! Той си има заместници там!

    МаКЛо хамериканец на

    земята ще трябва да загине иначе не се брои за завоевание!

    20:09 03.01.2026

  • 9 Защото

    3 1 Отговор
    петролът вече ще е американски.

    20:12 03.01.2026

  • 10 Друг случай

    2 0 Отговор
    Вижте нашите по телевизиите какви ги говорят.Оправдават Тръмп за кражбата на петрола на Венецуела.И като подхванали приказката за наркотоците,все едно ги няма в ЕС,Азия,Австралия или Америка.У нас също.Ами ако Тръмп направи същото с нас и ни обвини,че имаме пазари за тях.Ако му кефне да ни направи показна акция.

    20:20 03.01.2026

  • 11 крадци

    1 0 Отговор
    всичко лошо за тях ще ме радва

    20:32 03.01.2026

  • 12 Деди Дони

    2 0 Отговор
    Арестувах петрола на венецуелците.

    20:33 03.01.2026

  • 13 Чип

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Питай венецуелците колко обичат Мадуро.... затова са му махали за сбогом. При положение че имат повече петрол от арабите,а живеят с по 5-10 долара заплати,а заплатата на един генерал е 100 долара. Хората затова предпочитат по добре американците да им ползват петрола,но поне да живеят по нормален живот, отколкото да са роби на свои.

    Коментиран от #14

    20:34 03.01.2026

  • 14 Карай да е весело

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Чип":

    Сега може пък да научат и как се живее с 2-3 долара месечно. В края началото на 97-ма нас почти ни бяха научили.

    20:36 03.01.2026

  • 15 Ами

    1 0 Отговор
    Някой има ли информация дали е вярно, че Венецуела е отдала
    петролните си находища на концесии на CNOOC и Роснефт?
    Защото ако я вярно ... Язък за барутя :)

    20:39 03.01.2026