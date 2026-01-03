Ембаргото на САЩ върху венецуелския петрол остава в сила след залавянето на Николас Мадуро. Това каза президентът Доналд Тръмп, като същевременно отправи остро предупреждение към други политически и военни фигури, свързани с режима.
Тръмп заяви пред репортери в курорта си Мар-а-Лаго във Флорида, че САЩ ще поддържат икономически и военен натиск върху Венецуела, докато оценяват следващите стъпки.
„Много е важно ембаргото върху целия венецуелски петрол да остане в пълна сила. САЩ запазват всички военни опции, докато исканията им не бъдат напълно изпълнени“, каза президентът.
Тръмп също така отправи директно предупреждение към лидерите, свързани с Мадуро.
„Всички политически и военни фигури във Венецуела трябва да разберат, че случилото се с Мадуро може да им се случи и ще им се случи, ако не са просто справедливи, дори към своя народ“, каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:46 03.01.2026
2 Последния Софиянец
19:47 03.01.2026
3 Тръмп
19:48 03.01.2026
4 Пич
Коментиран от #13
19:52 03.01.2026
5 копейката от Максуда
19:54 03.01.2026
6 ДрайвингПлежър
Е няма да има мирен свят докато САЩ не фалират!
19:55 03.01.2026
7 Сашко
19:56 03.01.2026
8 Спецназ
Държавата им да капитулира?
ХА-ХА!! така не става, Баце Трампи! Той си има заместници там!
МаКЛо хамериканец на
земята ще трябва да загине иначе не се брои за завоевание!
20:09 03.01.2026
9 Защото
20:12 03.01.2026
10 Друг случай
20:20 03.01.2026
11 крадци
20:32 03.01.2026
12 Деди Дони
20:33 03.01.2026
13 Чип
До коментар #4 от "Пич":Питай венецуелците колко обичат Мадуро.... затова са му махали за сбогом. При положение че имат повече петрол от арабите,а живеят с по 5-10 долара заплати,а заплатата на един генерал е 100 долара. Хората затова предпочитат по добре американците да им ползват петрола,но поне да живеят по нормален живот, отколкото да са роби на свои.
Коментиран от #14
20:34 03.01.2026
14 Карай да е весело
До коментар #13 от "Чип":Сега може пък да научат и как се живее с 2-3 долара месечно. В края началото на 97-ма нас почти ни бяха научили.
20:36 03.01.2026
15 Ами
петролните си находища на концесии на CNOOC и Роснефт?
Защото ако я вярно ... Язък за барутя :)
20:39 03.01.2026