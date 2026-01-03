Орбан: Събитията във Венецуела могат да увечилат цената на петрола

Събитията във Венецуела, където САЩ проведоха специална операция за залавянето на президента Николас Мадуро, могат да предизвикат покачване на цените на петрола на световните пазари, предупреди унгарският премиер Виктор Орбан.
Той обяви, че унгарското правителство е провело спешни консултации с енергийните компании на страната по този въпрос. „Днес проведохме консултации с ключови играчи в унгарския енергиен сектор, за да защитим Унгария от последиците от венецуелската криза, които биха могли да доведат до по-високи цени. „Унгарското правителство работи по този въпрос“, написа Орбан във Facebook.
1 Помак
22:14 03.01.2026
2 ДрайвингПлежър
За глупост съм ви повтарял хиляди пъти се плаща и то се плаща скъпо!
22:16 03.01.2026
3 Спецназ
ЕТО което интересува Световните "Лидери"!
Б,ЛИ те У.Я за некакъв си М.ДУРО! А?
22:17 03.01.2026
4 си дзън
Коментиран от #5
22:18 03.01.2026
5 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "си дзън":Ти луд ли си? При 20 долара всички американски компании добиващи в Америка фалират за дни, не за месеци
Коментиран от #11
22:21 03.01.2026
6 съвет
22:23 03.01.2026
7 а нещо за операцията и правото?
22:24 03.01.2026
8 Боруна Лом
22:24 03.01.2026
9 бай Бай
Няма дали било правилно нещо или не, а как се отразява.
22:25 03.01.2026
10 Тръмп каза, че ще се продава
Като влееш в пазара допълнително много стока, цената пада, а не се качва.
Това е кофти само и единствено за Путин.
22:27 03.01.2026
11 си дзън
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Ами нали същите американски компании ще го добиват и продават Венецуелския петрол бе. Така рече дедо Дончо. Да му мислят руснаците от дека ще пичелят.
22:32 03.01.2026
12 Хмм
22:34 03.01.2026
13 От горе ми се казва
22:41 03.01.2026
15 Напротив
22:42 03.01.2026
16 Озадачен
22:42 03.01.2026
17 Бегай
Мадуро ще те приеме ...
22:43 03.01.2026
18 Орбан Тъпана
Ходи се оплачи на Тръмп
Нали ти беше Приятел .
И напротив
Цените на петрола ще паднат.
И знаеш ли Кремълски Натегач
За кого ще е най лошо?
Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ
Още по малко приходи
Ще има за войната .
За това ли се притесни?
Благодари на Президентът Тръмп
Който връща Нормалноста
Орбане ,Маджарски Тъпан.
22:50 03.01.2026
19 Хмм
22:53 03.01.2026
20 Плешива първопричина
23:20 03.01.2026
21 Орбане..
23:23 03.01.2026