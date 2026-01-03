Орбан: Събитията във Венецуела могат да увечилат цената на петрола

Събитията във Венецуела, където САЩ проведоха специална операция за залавянето на президента Николас Мадуро, могат да предизвикат покачване на цените на петрола на световните пазари, предупреди унгарският премиер Виктор Орбан.

Той обяви, че унгарското правителство е провело спешни консултации с енергийните компании на страната по този въпрос. „Днес проведохме консултации с ключови играчи в унгарския енергиен сектор, за да защитим Унгария от последиците от венецуелската криза, които биха могли да доведат до по-високи цени. „Унгарското правителство работи по този въпрос“, написа Орбан във Facebook.