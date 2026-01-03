Новини
Бизнес »
Орбан: Събитията във Венецуела могат да увечилат цената на петрола

Орбан: Събитията във Венецуела могат да увечилат цената на петрола

3 Януари, 2026 22:10 948 21

  • венецуела-
  • нападение-
  • петрол-
  • цена-
  • световни пазари-
  • виктор орбан-
  • унгария

Унгарското правителство е провело спешни консултации с енергийните компании на страната

Орбан: Събитията във Венецуела могат да увечилат цената на петрола - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Събитията във Венецуела, където САЩ проведоха специална операция за залавянето на президента Николас Мадуро, могат да предизвикат покачване на цените на петрола на световните пазари, предупреди унгарският премиер Виктор Орбан.

Той обяви, че унгарското правителство е провело спешни консултации с енергийните компании на страната по този въпрос. „Днес проведохме консултации с ключови играчи в унгарския енергиен сектор, за да защитим Унгария от последиците от венецуелската криза, които биха могли да доведат до по-високи цени. „Унгарското правителство работи по този въпрос“, написа Орбан във Facebook.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    6 9 Отговор
    Свобода за Мадуро.арест за Тръмп !!! Венсеремос !

    22:14 03.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 4 Отговор
    Чудесно! ПЛАЩАЙТЕ!!!
    За глупост съм ви повтарял хиляди пъти се плаща и то се плаща скъпо!

    22:16 03.01.2026

  • 3 Спецназ

    11 1 Отговор
    Цената на Петрола!

    ЕТО което интересува Световните "Лидери"!

    Б,ЛИ те У.Я за некакъв си М.ДУРО! А?

    22:17 03.01.2026

  • 4 си дзън

    6 3 Отговор
    Ще го увеличат бе, след като го намалят до 20 долара до три месеца.

    Коментиран от #5

    22:18 03.01.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 5 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Ти луд ли си? При 20 долара всички американски компании добиващи в Америка фалират за дни, не за месеци

    Коментиран от #11

    22:21 03.01.2026

  • 6 съвет

    7 0 Отговор
    Да сключи 13 годишен договор без клаузи за прекратяване за руски петрол.

    22:23 03.01.2026

  • 7 а нещо за операцията и правото?

    7 1 Отговор
    унгарския Боеко няма как да мяцне срещу ментора си

    22:24 03.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    5 4 Отговор
    БРАТО, ВАРДИ СЕ И ТИ! ЗАЩОТО СИ ТРЪН В ЗАДНИТЕ ЧАСТИ НА БОРСУЛИТЕ!

    22:24 03.01.2026

  • 9 бай Бай

    0 8 Отговор
    Вземайте пример от Орбан, о лукови глави.
    Няма дали било правилно нещо или не, а как се отразява.

    22:25 03.01.2026

  • 10 Тръмп каза, че ще се продава

    13 0 Отговор
    Венецуелски петрол на 3-ти страни, обаче тоя продължава да дрънка простотии.
    Като влееш в пазара допълнително много стока, цената пада, а не се качва.
    Това е кофти само и единствено за Путин.

    22:27 03.01.2026

  • 11 си дзън

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Ами нали същите американски компании ще го добиват и продават Венецуелския петрол бе. Така рече дедо Дончо. Да му мислят руснаците от дека ще пичелят.

    22:32 03.01.2026

  • 12 Хмм

    7 0 Отговор
    Орбан загуби ума и дума, било "венецуелска криза", я да отвлекат самия него и да установят мирен преход с някой опозиционер

    22:34 03.01.2026

  • 13 От горе ми се казва

    5 1 Отговор
    На тоя самите маджари ще му спретнат СВО.

    22:41 03.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Напротив

    7 0 Отговор
    Петролът падна веднага на борсите.

    22:42 03.01.2026

  • 16 Озадачен

    4 2 Отговор
    ЧОрбан какво се коси? Нали КГБ-то му обеща петрол и газ на дъмпингови цени!

    22:42 03.01.2026

  • 17 Бегай

    4 1 Отговор
    Ти си следващият ...
    Мадуро ще те приеме ...

    22:43 03.01.2026

  • 18 Орбан Тъпана

    3 1 Отговор
    Кремълски Натегач
    Ходи се оплачи на Тръмп

    Нали ти беше Приятел .

    И напротив
    Цените на петрола ще паднат.
    И знаеш ли Кремълски Натегач
    За кого ще е най лошо?

    Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ
    Още по малко приходи
    Ще има за войната .
    За това ли се притесни?

    Благодари на Президентът Тръмп

    Който връща Нормалноста

    Орбане ,Маджарски Тъпан.

    22:50 03.01.2026

  • 19 Хмм

    2 0 Отговор
    за него ще има отстъпка, той е приятел

    22:53 03.01.2026

  • 20 Плешива първопричина

    1 1 Отговор
    Дебелото Шкембе ЧОрбан пак нищо не е разбрало. Точно обратното се цели. Догодина Европа ще бъде залята с евтин нефт, а на шкембака ортака ще продава под себестойност на чайниците в името на вечната дружба. Шкембе ЧОрбан, да ти кажа и на теб - бегай при Янукович. Имаш време.

    23:20 03.01.2026

  • 21 Орбане..

    2 0 Отговор
    не съм убеден. Венецуела притежава повече нефт и от Саудитска Арабия....

    23:23 03.01.2026