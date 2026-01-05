Колко ще спечелите през идните 2 години, ако днес купите диаманти

Цените на диамантите с качество на скъпоценни камъни биха могли да се повишат до 180 USD за карат до 2027 г., с 10-годишна възвръщаемост от 4-6% годишно, заяви Едуард Лисенкер, директор на S+Consulting.

Като причини за покачването на цената той посочи изчерпаните запаси, липсата на нови открития и очакваният ръст на търсенето от страните от Азиатско-тихоокеанския регион, предимно Китай.

„В дългосрочен план, за 10 години, диамантите биха могли да покажат средна възвръщаемост от около 4-6% годишно“, смята експертът.

През последните години, на фона на външни ограничения, руските инвеститори купуват диаманти като алтернатива на чуждестранната валута. „Висока доходност от диаманти трябва да се очаква в условия на висока инфлация, по време на кризи и по време на структурни корекции на финансовите пазари“, обясни Лисенкер.

Други експерти са на мнение, че се очаква възстановяване на пазара на диаманти през следващите 5 години и конкуренцията със синтетични диаманти може значително да промени пазара дотогава. „Следователно инвестирането на пазара се разглежда като доста високорисков инструмент с непрозрачни перспективи. Той не е подходящ за активна търговия поради относително ниската си ликвидност“, отбелязат те.

Инвестирането в диаманти трябва да се разглежда като дългосрочна инвестиция. „Стойността на цветните камъни е универсална по целия свят, независимо от географията или времето. Когато влагате средства в инвестиционни диаманти, трябва да знаете, че това е дългосрочна инвестиция с относително ниска възвръщаемост, но също така ниска волатилност и минимални разходи за съхранение“, обясняват анализатори.

Също така е важно инвеститорите да разбират качествените характеристики и сертифицирането на камъка, тъй като това ще осигури допълнителна ликвидност при разпореждане с инвестицията.