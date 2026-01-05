Колко ще спечелите през идните 2 години, ако днес купите диаманти

Цените на диамантите с качество на скъпоценни камъни биха могли да се повишат до 180 USD за карат до 2027 г., с 10-годишна възвръщаемост от 4-6% годишно, заяви Едуард Лисенкер, директор на S+Consulting.
Като причини за покачването на цената той посочи изчерпаните запаси, липсата на нови открития и очакваният ръст на търсенето от страните от Азиатско-тихоокеанския регион, предимно Китай.
„В дългосрочен план, за 10 години, диамантите биха могли да покажат средна възвръщаемост от около 4-6% годишно“, смята експертът.
През последните години, на фона на външни ограничения, руските инвеститори купуват диаманти като алтернатива на чуждестранната валута. „Висока доходност от диаманти трябва да се очаква в условия на висока инфлация, по време на кризи и по време на структурни корекции на финансовите пазари“, обясни Лисенкер.
Други експерти са на мнение, че се очаква възстановяване на пазара на диаманти през следващите 5 години и конкуренцията със синтетични диаманти може значително да промени пазара дотогава. „Следователно инвестирането на пазара се разглежда като доста високорисков инструмент с непрозрачни перспективи. Той не е подходящ за активна търговия поради относително ниската си ликвидност“, отбелязат те.
Инвестирането в диаманти трябва да се разглежда като дългосрочна инвестиция. „Стойността на цветните камъни е универсална по целия свят, независимо от географията или времето. Когато влагате средства в инвестиционни диаманти, трябва да знаете, че това е дългосрочна инвестиция с относително ниска възвръщаемост, но също така ниска волатилност и минимални разходи за съхранение“, обясняват анализатори.
Също така е важно инвеститорите да разбират качествените характеристики и сертифицирането на камъка, тъй като това ще осигури допълнителна ликвидност при разпореждане с инвестицията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4
13:33 05.01.2026
2 честен ционист
13:34 05.01.2026
3 доник
Който иска може да прочете и да научи.
13:36 05.01.2026
4 Свищака
До коментар #1 от "Пич":Баце веднъж подари жълт диамант на стойност $11,2 млн на една асистенка от свищашката академия.
Коментиран от #5
13:36 05.01.2026
5 Пич
До коментар #4 от "Свищака":Най вероятно е излъгал. Жълтите диаманти не са толкова редки и скъпи, и за тази цена би трябвало да е доста масивно парче. Както и да отговори на всички условия които съм изброил в горният коментари, плюс качеството на шлифовка и отражение ( искрене ) на светлината.
13:44 05.01.2026