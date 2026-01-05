Новини
Колко ще спечелите през идните 2 години, ако днес купите диаманти

Колко ще спечелите през идните 2 години, ако днес купите диаманти

5 Януари, 2026 13:21 526 5

  • диаманти-
  • инвестици-
  • възвръщаемост-
  • прогноза

Експерти оценяват възвръщаемостта на подобна инвестиция през следващите 24 месеца

Колко ще спечелите през идните 2 години, ако днес купите диаманти - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цените на диамантите с качество на скъпоценни камъни биха могли да се повишат до 180 USD за карат до 2027 г., с 10-годишна възвръщаемост от 4-6% годишно, заяви Едуард Лисенкер, директор на S+Consulting.

Като причини за покачването на цената той посочи изчерпаните запаси, липсата на нови открития и очакваният ръст на търсенето от страните от Азиатско-тихоокеанския регион, предимно Китай.

„В дългосрочен план, за 10 години, диамантите биха могли да покажат средна възвръщаемост от около 4-6% годишно“, смята експертът.

През последните години, на фона на външни ограничения, руските инвеститори купуват диаманти като алтернатива на чуждестранната валута. „Висока доходност от диаманти трябва да се очаква в условия на висока инфлация, по време на кризи и по време на структурни корекции на финансовите пазари“, обясни Лисенкер.

Други експерти са на мнение, че се очаква възстановяване на пазара на диаманти през следващите 5 години и конкуренцията със синтетични диаманти може значително да промени пазара дотогава. „Следователно инвестирането на пазара се разглежда като доста високорисков инструмент с непрозрачни перспективи. Той не е подходящ за активна търговия поради относително ниската си ликвидност“, отбелязат те.

Инвестирането в диаманти трябва да се разглежда като дългосрочна инвестиция. „Стойността на цветните камъни е универсална по целия свят, независимо от географията или времето. Когато влагате средства в инвестиционни диаманти, трябва да знаете, че това е дългосрочна инвестиция с относително ниска възвръщаемост, но също така ниска волатилност и минимални разходи за съхранение“, обясняват анализатори.

Също така е важно инвеститорите да разбират качествените характеристики и сертифицирането на камъка, тъй като това ще осигури допълнителна ликвидност при разпореждане с инвестицията.


Всички държави
  • 1 Пич

    За да спечелиш от диаманти трябва да са с ранга на уникати! Диамантите не са редки а са толкова много , че се ползват в промишлеността. Интерес и възможност за печалба дават само бижутерийните диаманти с високо качество - цвят , бистрота , липса на включения и най вече - големина ! Но и те са много и квотата им се поддържа изкуствено малка ! Бих препоръчал рубини , защото находищата им са почти изчерпани , а това означава покачване.

    13:33 05.01.2026

  • 2 честен ционист

    Както ви казах февруари 2022 - купувайте рубли, така ви казвам и днес - купувайте РАМ.

    13:34 05.01.2026

  • 3 доник

    Диамантите са измама. Изкуствено подържанатабим цена е заради група мошеници в Амстердам.

    Който иска може да прочете и да научи.

    13:36 05.01.2026

  • 4 Свищака

    До коментар #1 от "Пич":

    Баце веднъж подари жълт диамант на стойност $11,2 млн на една асистенка от свищашката академия.

    13:36 05.01.2026

  • 5 Пич

    До коментар #4 от "Свищака":

    Най вероятно е излъгал. Жълтите диаманти не са толкова редки и скъпи, и за тази цена би трябвало да е доста масивно парче. Както и да отговори на всички условия които съм изброил в горният коментари, плюс качеството на шлифовка и отражение ( искрене ) на светлината.

    13:44 05.01.2026