Класация определи Топ 50 на най-добрите хотели в българските зимни курорти

Списание Travel&Lifestyle определи топ 50 на най-добрите и луксозни хотели в българските зимни курорти за сезон 2025/2026 г. Най-много обекти от високия клас и с добри отзиви има в Банско.
Най-добрият хотел в българските ски курорти е „Кемпински Хотел Гранд Арена“, Банско, който е част от световната луксозна хотелска верига Kempinski, която присъства в България единствено в планинското градче. Хотелът за седми пореден път беше удостоен и с престижната титла „Най-добър лайфстайл хотел на България 2025“ (Bulgaria’s Leading Lifestyle Hotel 2025”) от Световните туристически награди (WTA), което е най-висшето отличие в областта на пътуванията и туризма. След това „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“ беше удостоен с титлата „Най-добър ски хотел в България за 2025 г.“ от Световните ски награди.
На второ място е „Вила Сокол“ в Боровец. Разположена на три етажа, тази модерна вила с 12 спални, е идеален избор за семейства или група приятели, търсещи място за изключително луксозно изживяване.
Третото място е за „Лъки Банско СПА & Релакс“ в Банско, което е едно от най-висококласните места за релакс в България. Хотелът впечатлява с елегантни, просторни студиа и апартаменти, безупречно обслужване и изискана атмосфера, която те кара да се чувстваш специален още от влизането. В него има fine dining ресторанти – гурме предложения, изготвени с внимание към вкуса и детайла. Alpine restaurant Fondue e единственият фондю ресторант в страната, а италианският Leonardo е известен със своите специалитети.
Класацията е подредена безпристрастно на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking, Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., брой коментари, цени, категория, както и лични посещения на журналистите ни през миналата година. В нея попадат обекти, които имат изключителен уют, обзавеждане и обслужване. Не са включени хотели в СПА курорти, които са в близост до ски комплексите, тъй като попадат в друга специализирана класация на Travel&Lifestyle.
T&L Топ 50 на най-добрите хотели в българските зимни курорти
Кемпински Хотел Гранд Арена, Банско
Вила Сокол, Боровец
Лъки Банско СПА & Релакс, Банско
Four Points by Sheraton, Банско
SPA Resort St Ivan Rilski, Банско
Hotel COTA1110, Бели искър
Русковец Термал СПА & СКИ Резорт, Добринище
High Five Villas, Пампорово
Хотел Дафовска, Пампорово
Амира Бутик Хотел, Банско
Boutique hotel Entry E, Банско
Eco Houses Art of living, Пампорово
Iglika Hotel & Villas, Боровец
Breza Boutique Hotel, Боровец
Хотел Рила, Боровец
Хотел Перелик, Пампорово
Park Hotel Ela, Боровец
Alpin Borovets, Боровец
Гранд Хотел Банско, Банско
Хотел Ястребец Уелнес и СПА, Боровец
Хотел Орфей, Пампорово
Гранд Рояле Апартаментен Комплекс & Спа, Банско
Бутиков Хотел Уникато, Банско
Ефект Малина Резидънс Хотел, Пампорово
Хотел Орловец, Пампорово
Хотел Ледени Ангели, Боровец
Хотел Алпинист, Мальовица
Sunny Hills Ski&Wellness, Пампорово
Boro Green Holiday Village, Боровец
Хотел Мальовица, Мальовица
Grand Hotel Murgavets, Пампорово
Регнум Банско Ски Хотел & СПА, Банско
Kokiche4Friends, Боровец
Platinum Hotel and Casino Bansko, Банско
Hotel Bellevue, Пампорово
Феста Уинтър Палас Хотел, Боровец
St George Ski & Holiday, Банско
MPM Hotel Sport Ski-in, Ski-out, Банско
Премиер Лъкшъри Маунтайн Ризорт, Банско
Хотел Бор, Боровец
Green Life Bansko, Банско
Орес Бутик Хотел, Банско
Лион Хотел, Боровец
Wellness Hotel Bulgaria, Банско
Еуфория Клуб Хотел, Боровец
Ида Хотел, Банско
MPM Family Hotel Merryan, Пампорово
Комплекс Борики, Пампорово
Хотел Айсберг, Боровец
Borovets Hills Ski & Spa, Боровец
