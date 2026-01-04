Новини
Класация определи Топ 50 на най-добрите хотели в българските зимни курорти

4 Януари, 2026 14:21, обновена 4 Януари, 2026 14:29 466

Най-много обекти от високия клас и с добри отзиви има в Банско

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Списание Travel&Lifestyle определи топ 50 на най-добрите и луксозни хотели в българските зимни курорти за сезон 2025/2026 г. Най-много обекти от високия клас и с добри отзиви има в Банско.

Най-добрият хотел в българските ски курорти е „Кемпински Хотел Гранд Арена“, Банско, който е част от световната луксозна хотелска верига Kempinski, която присъства в България единствено в планинското градче. Хотелът за седми пореден път беше удостоен и с престижната титла „Най-добър лайфстайл хотел на България 2025“ (Bulgaria’s Leading Lifestyle Hotel 2025”) от Световните туристически награди (WTA), което е най-висшето отличие в областта на пътуванията и туризма. След това „Кемпински Хотел Гранд Арена Банско“ беше удостоен с титлата „Най-добър ски хотел в България за 2025 г.“ от Световните ски награди.

На второ място е „Вила Сокол“ в Боровец. Разположена на три етажа, тази модерна вила с 12 спални, е идеален избор за семейства или група приятели, търсещи място за изключително луксозно изживяване.

Третото място е за „Лъки Банско СПА & Релакс“ в Банско, което е едно от най-висококласните места за релакс в България. Хотелът впечатлява с елегантни, просторни студиа и апартаменти, безупречно обслужване и изискана атмосфера, която те кара да се чувстваш специален още от влизането. В него има fine dining ресторанти – гурме предложения, изготвени с внимание към вкуса и детайла. Alpine restaurant Fondue e единственият фондю ресторант в страната, а италианският Leonardo е известен със своите специалитети.

Класацията е подредена безпристрастно на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking, Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., брой коментари, цени, категория, както и лични посещения на журналистите ни през миналата година. В нея попадат обекти, които имат изключителен уют, обзавеждане и обслужване. Не са включени хотели в СПА курорти, които са в близост до ски комплексите, тъй като попадат в друга специализирана класация на Travel&Lifestyle.

T&L Топ 50 на най-добрите хотели в българските зимни курорти

  • Кемпински Хотел Гранд Арена, Банско

  • Вила Сокол, Боровец

  • Лъки Банско СПА & Релакс, Банско

  • Four Points by Sheraton, Банско

  • SPA Resort St Ivan Rilski, Банско

  • Hotel COTA1110, Бели искър

  • Русковец Термал СПА & СКИ Резорт, Добринище

  • High Five Villas, Пампорово

  • Хотел Дафовска, Пампорово

  • Амира Бутик Хотел, Банско

  • Boutique hotel Entry E, Банско

  • Eco Houses Art of living, Пампорово

  • Iglika Hotel & Villas, Боровец

  • Breza Boutique Hotel, Боровец

  • Хотел Рила, Боровец

  • Хотел Перелик, Пампорово

  • Park Hotel Ela, Боровец

  • Alpin Borovets, Боровец

  • Гранд Хотел Банско, Банско

  • Хотел Ястребец Уелнес и СПА, Боровец

  • Хотел Орфей, Пампорово

  • Гранд Рояле Апартаментен Комплекс & Спа, Банско

  • Бутиков Хотел Уникато, Банско

  • Ефект Малина Резидънс Хотел, Пампорово

  • Хотел Орловец, Пампорово

  • Хотел Ледени Ангели, Боровец

  • Хотел Алпинист, Мальовица

  • Sunny Hills Ski&Wellness, Пампорово

  • Boro Green Holiday Village, Боровец

  • Хотел Мальовица, Мальовица

  • Grand Hotel Murgavets, Пампорово

  • Регнум Банско Ски Хотел & СПА, Банско

  • Kokiche4Friends, Боровец

  • Platinum Hotel and Casino Bansko, Банско

  • Hotel Bellevue, Пампорово

  • Феста Уинтър Палас Хотел, Боровец

  • St George Ski & Holiday, Банско

  • MPM Hotel Sport Ski-in, Ski-out, Банско

  • Премиер Лъкшъри Маунтайн Ризорт, Банско

  • Хотел Бор, Боровец

  • Green Life Bansko, Банско

  • Орес Бутик Хотел, Банско

  • Лион Хотел, Боровец

  • Wellness Hotel Bulgaria, Банско

  • Еуфория Клуб Хотел, Боровец

  • Ида Хотел, Банско

  • MPM Family Hotel Merryan, Пампорово

  • Комплекс Борики, Пампорово

  • Хотел Айсберг, Боровец

  • Borovets Hills Ski & Spa, Боровец


България
