Вучич очаква идните дни решение за бъдещето на сръбската петролна индустрия
  Тема: Войната на митата

16 Декември, 2025 17:33 538 4

  • сърбия-
  • нис-
  • решение-
  • сащ-
  • санкции

Надява се на положителен резулат от САЩ

Вучич очаква идните дни решение за бъдещето на сръбската петролна индустрия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич очаква решение за бъдещето на санкционираната от САЩ компания NIS (Неутрална индустрия на Сърбия) през следващите дни и се надява на положителен резултат.

„Нито една капка петрол не е преминала през адриатическия тръбопровод на JANAF от 68 дни и никой все още не е усетил кризата. Очаквам важни новини през следващите дни. Не мисля, че ще се наложи да чакаме до 15 януари.“ „Вярвам, че до понеделник или вторник ще се появят важни новини и се надявам да са добри“, каза държавният глава по време на обръщението си към нацията.

През януари 2025 г. Министерството на финансите на САЩ добави „Газпром нефт“, главния изпълнителен директор на компанията Александър Дюков и сръбската NIS към списъка със санкции. След няколко забавяния, ограниченията влязоха в сила на 9 октомври. На извънредно заседание на правителството на 16 ноември, сръбският първи вицепремиер и министър на финансите Синиша Мали призова президента Вучич да обмисли национализацията на НИС поради нарастващия натиск и заплахи за икономиката на страната.

Основните производствени мощности на НИС се намират в Сърбия, Босна и Херцеговина, България, Румъния и Унгария. Газпром нефт е мажоритарен акционер. (44,85% от акциите), Сърбия (29,87%) и Intelligence JSC от Санкт Петербург, управлявана от Газпром Капитал (11,3%).

Сръбското министерство на енергетиката съобщи на 11 ноември, че руските собственици на НИС са уведомили Министерството на финансите на САЩ за готовността си да прехвърлят контрола над компанията на трета страна. Вучич обяви на 2 декември, че Белград не е получил лиценз от Вашингтон за доставка на петрол на НИС. По-късно компанията обяви затварянето на своята петролна рафинерия в сръбския град Панчево поради санкции на САЩ и липса на суровини. Сръбските власти преди това заявиха, че трябва да вземат решение за бъдещето на компанията до 15 януари.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
  • 1 честен ционист

    0 1 Отговор
    Ще се извърти Вучката и се цуне с Макроня накрая.

    17:34 16.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    НИС няма нищо в България. Имаше бензиностанции, но ги продаде. Повечето поне. Софийските май не е, защото ги виждам запустели.

    17:39 16.12.2025

  • 3 Американец

    2 1 Отговор
    До тези, които мислят, че Русия печели в Украйна:

    Представете си, че когато нахлухме в Ирак и сме били почти четири години там след началото му, сме окупирали само 20 процента и сме загубили един милион мъже.

    Никой не би нарекъл това „победа“.

    17:45 16.12.2025

  • 4 Аз съм веган

    0 0 Отговор
    Нека си стои на власт. Хем ще съсипва сърбетата, хем ще праща оръжия за Украйна. Уин Уин.

    17:57 16.12.2025