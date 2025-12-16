Вучич очаква идните дни решение за бъдещето на сръбската петролна индустрия

Сръбският президент Александър Вучич очаква решение за бъдещето на санкционираната от САЩ компания NIS (Неутрална индустрия на Сърбия) през следващите дни и се надява на положителен резултат.

„Нито една капка петрол не е преминала през адриатическия тръбопровод на JANAF от 68 дни и никой все още не е усетил кризата. Очаквам важни новини през следващите дни. Не мисля, че ще се наложи да чакаме до 15 януари.“ „Вярвам, че до понеделник или вторник ще се появят важни новини и се надявам да са добри“, каза държавният глава по време на обръщението си към нацията.

През януари 2025 г. Министерството на финансите на САЩ добави „Газпром нефт“, главния изпълнителен директор на компанията Александър Дюков и сръбската NIS към списъка със санкции. След няколко забавяния, ограниченията влязоха в сила на 9 октомври. На извънредно заседание на правителството на 16 ноември, сръбският първи вицепремиер и министър на финансите Синиша Мали призова президента Вучич да обмисли национализацията на НИС поради нарастващия натиск и заплахи за икономиката на страната.

Основните производствени мощности на НИС се намират в Сърбия, Босна и Херцеговина, България, Румъния и Унгария. Газпром нефт е мажоритарен акционер. (44,85% от акциите), Сърбия (29,87%) и Intelligence JSC от Санкт Петербург, управлявана от Газпром Капитал (11,3%).

Сръбското министерство на енергетиката съобщи на 11 ноември, че руските собственици на НИС са уведомили Министерството на финансите на САЩ за готовността си да прехвърлят контрола над компанията на трета страна. Вучич обяви на 2 декември, че Белград не е получил лиценз от Вашингтон за доставка на петрол на НИС. По-късно компанията обяви затварянето на своята петролна рафинерия в сръбския град Панчево поради санкции на САЩ и липса на суровини. Сръбските власти преди това заявиха, че трябва да вземат решение за бъдещето на компанията до 15 януари.