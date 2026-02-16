Новини
Европа приключи със запасите от газ за тази зима

Европа приключи със запасите от газ за тази зима

16 Февруари, 2026 11:36 1 308 22

Изтеглени са 99% от запасите инжектирани в газовите хранила през лятото

Европа приключи със запасите от газ за тази зима - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нетният добив (нетната разлика между обема на добива и нагнетяването) на газ от подземните хранилища (ПГХ) в Европа от началото на отоплителния сезон надхвърли 54 милиарда кубически метра, което е 99% от обемите, изпомпвани през лятото, сочат изчисления направени по данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Изтеглените от подземното газохранилище на 14 февруари възлизат на около 493 милиона кубически метра. Общият брой на тегленията от склад от началото на месеца е едва седмият максимум за февруари. Общият обем на горивото в подземното газохранилище вече е около 37,5 милиарда кубически метра.

Температурите в Европа тази седмица се очаква да бъдат осезаемо по-ниски в сравнение с предходния седемдневен период. Затоплянето ще се върне в региона едва през уикенда.

Делът на вятърното производство в производството на електроенергия в ЕС е средно 19% през януари и 20% през февруари. Средната изкупна цена на газа в Европа през февруари е 407 долара за 1000 куб. м спрямо 415 USD през януари.

Последният сезон на изтегляне на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., когато в тях останаха 33,57% от запасите. В момента съоръженията за ПГХ в Европа са пълни 33,97% (16,2 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните пет години) срещу 45,2% година по-рано. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили около 59,5 милиарда кубически метра от хранилищата. Нетният добив надхвърли 54 милиарда кубически метра, или 99% от обемите, изпомпвани през лятото. В същото време общото изземване на газ от подземните газови хранилища на 125-ия ден от момента на достигане на максималното им запълване е с 4% по-високо от средното за този ден за предходните пет години.

По-нисък процент на капацитет за съхранение към средата на февруари се наблюдава само през 2022 г. (32,7%). Тогава отоплителният сезон приключи през март, когато в подземното газохранилище бяха останали около 25-26% от запасите. Абсолютният минимум на газ в европейските хранилища е регистриран през март 2018 г. - 17,7%.


  • 1 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    28 2 Отговор
    Не хареса тази новина

    11:37 16.02.2026

  • 2 Боруна Лом

    35 1 Отговор
    А БУРСУЛА И КАЯС, КАКВО КАЗАХА?

    11:39 16.02.2026

  • 3 Колкото

    33 1 Отговор
    толкова ! Затягайте коланите !

    11:40 16.02.2026

  • 4 Бабини зъби

    41 1 Отговор
    Честито! Пак се качихме на грешния влак.

    Коментиран от #16

    11:41 16.02.2026

  • 5 Ама

    35 1 Отговор
    нали имаше много в хранилищата, и каква стна тя накрая, нали сте много умни , красиви и богати.

    11:43 16.02.2026

  • 6 Сатана Z

    34 2 Отговор
    Както казваше другарят Живков ;
    - Управлява този,който има газ.Като нямате газ,къде сте ръгнАли? Ха ха ха...

    11:47 16.02.2026

  • 7 Европа е смешна защото

    34 1 Отговор
    е ръководен от смешници и клоуни

    Коментиран от #10

    11:47 16.02.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    37 1 Отговор
    И кво... на втечнен газ само не става а?!
    А помните ли, че преди Урсулите да започнат с глупостите си цената на газта беше около 100-150 долара.

    Догодина ще е още по-зле щото тази година се ползват преходни запаси от миналата година - за сезона 26/27 ще се молим на глобалното затопляне

    11:48 16.02.2026

  • 9 Държавите ,

    17 2 Отговор
    които имат договорки за импорт на втечнен природен газ , няма да имат проблеми .

    11:49 16.02.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    27 1 Отговор

    До коментар #7 от "Европа е смешна защото":

    Въобще пък не мога да се съглася с теб!
    Тия не са смешници - Урсулите са откровени престъпници!

    11:49 16.02.2026

  • 11 име

    24 1 Отговор
    Няма да се плашите,идва гробално затопляне и газ за отопление няма да трябва, стоян георгиев го е казал това оке преди 8г. А и за промишлеността няма да трябва, щото в ЕССР не остана такава.

    Коментиран от #21

    11:50 16.02.2026

  • 12 в русията

    2 18 Отговор
    такова нещо няма.Там е хубаво, даже е прекрасно мясно за живот.Време е да отивате натам.За какво ви е да стоите в пропадналата европа, и да тролите за копейки?

    Коментиран от #13

    11:53 16.02.2026

  • 13 име

    16 1 Отговор

    До коментар #12 от "в русията":

    Няма нужда да ходим в Русия, тя идва при нас!

    Коментиран от #15

    12:01 16.02.2026

  • 14 Механик

    15 1 Отговор
    Това като повод за гордост ли го казвате?
    Щото ако европа НАЙ-ПОСЛЕ е приключила с газта, то зимата все още не е приключила.

    12:05 16.02.2026

  • 15 Русията далече

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    , Курило е близо.

    12:12 16.02.2026

  • 16 Плешива първопричина

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Бабини зъби":

    А правилния влак за масква още стои празен на гарата и чака някой да се качи на него, но чак толкова глупави копеци няма.

    Коментиран от #20

    12:27 16.02.2026

  • 17 Перо

    8 0 Отговор
    Който има мозък, но няма разум така става! Производството на автомобили се оскъпи и стана нерентабилно, особено VW! И другите производства го закъсват от скъпа енергия, заради лоши ционистки решения, оставящи европейците да се пържат в собствен сос и да източват ресурси за издръжка на войната и режима в Киев! Евтиният нефт, газ и уран отиват в Азия и Африка!

    12:33 16.02.2026

  • 18 Ной

    7 0 Отговор
    Нищо ново не ни се случва нали пак сме съюзник на Германия.Значи пак катастрофа.

    12:36 16.02.2026

  • 19 Българин

    5 0 Отговор
    Само за седмица цените на газа в европата се утроиха. Путин стои на студено, за да е солидарен с урсулианците!

    12:37 16.02.2026

  • 20 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Плешива първопричина":

    Първосигналната ти логика важи само за вас шорошоидната продадена био маса!

    Има страни като Унгария и Полша, които гледат на първо място интересите на народите си!
    Нито хващат влака за Москва, нито влизат в заробвозоната, нищо че са многократно по-добре от нас икономически!
    Само вие първосигналните говорите, или за еврозоната, или за Москва, все едно нямало друга възможност?!

    12:37 16.02.2026

  • 21 Перо

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Докато му мине времето на газа, нефта и атомната енергия ще мине и времето на Европа! Американците им го набиват в чугунените глави на унтерменшите от ЕС, от идването на Тръмп, но джендърията не приема!

    12:40 16.02.2026

  • 22 Пешко

    1 6 Отговор
    Само не разбрах? Кога се очаква да измръзнем без руската газ? Четвърта година чакам! А руснаците все са си пред Покровск!

    12:42 16.02.2026