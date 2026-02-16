Европа приключи със запасите от газ за тази зима

Нетният добив (нетната разлика между обема на добива и нагнетяването) на газ от подземните хранилища (ПГХ) в Европа от началото на отоплителния сезон надхвърли 54 милиарда кубически метра, което е 99% от обемите, изпомпвани през лятото, сочат изчисления направени по данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).
Изтеглените от подземното газохранилище на 14 февруари възлизат на около 493 милиона кубически метра. Общият брой на тегленията от склад от началото на месеца е едва седмият максимум за февруари. Общият обем на горивото в подземното газохранилище вече е около 37,5 милиарда кубически метра.
Температурите в Европа тази седмица се очаква да бъдат осезаемо по-ниски в сравнение с предходния седемдневен период. Затоплянето ще се върне в региона едва през уикенда.
Делът на вятърното производство в производството на електроенергия в ЕС е средно 19% през януари и 20% през февруари. Средната изкупна цена на газа в Европа през февруари е 407 долара за 1000 куб. м спрямо 415 USD през януари.
Последният сезон на изтегляне на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., когато в тях останаха 33,57% от запасите. В момента съоръженията за ПГХ в Европа са пълни 33,97% (16,2 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните пет години) срещу 45,2% година по-рано. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили около 59,5 милиарда кубически метра от хранилищата. Нетният добив надхвърли 54 милиарда кубически метра, или 99% от обемите, изпомпвани през лятото. В същото време общото изземване на газ от подземните газови хранилища на 125-ия ден от момента на достигане на максималното им запълване е с 4% по-високо от средното за този ден за предходните пет години.
По-нисък процент на капацитет за съхранение към средата на февруари се наблюдава само през 2022 г. (32,7%). Тогава отоплителният сезон приключи през март, когато в подземното газохранилище бяха останали около 25-26% от запасите. Абсолютният минимум на газ в европейските хранилища е регистриран през март 2018 г. - 17,7%.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Володимир Зеленски офiцiальнъй
11:37 16.02.2026
2 Боруна Лом
11:39 16.02.2026
3 Колкото
11:40 16.02.2026
4 Бабини зъби
Коментиран от #16
11:41 16.02.2026
5 Ама
11:43 16.02.2026
6 Сатана Z
- Управлява този,който има газ.Като нямате газ,къде сте ръгнАли? Ха ха ха...
11:47 16.02.2026
7 Европа е смешна защото
Коментиран от #10
11:47 16.02.2026
8 ДрайвингПлежър
А помните ли, че преди Урсулите да започнат с глупостите си цената на газта беше около 100-150 долара.
Догодина ще е още по-зле щото тази година се ползват преходни запаси от миналата година - за сезона 26/27 ще се молим на глобалното затопляне
11:48 16.02.2026
9 Държавите ,
11:49 16.02.2026
10 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Европа е смешна защото":Въобще пък не мога да се съглася с теб!
Тия не са смешници - Урсулите са откровени престъпници!
11:49 16.02.2026
11 име
Коментиран от #21
11:50 16.02.2026
12 в русията
Коментиран от #13
11:53 16.02.2026
13 име
До коментар #12 от "в русията":Няма нужда да ходим в Русия, тя идва при нас!
Коментиран от #15
12:01 16.02.2026
14 Механик
Щото ако европа НАЙ-ПОСЛЕ е приключила с газта, то зимата все още не е приключила.
12:05 16.02.2026
15 Русията далече
До коментар #13 от "име":, Курило е близо.
12:12 16.02.2026
16 Плешива първопричина
До коментар #4 от "Бабини зъби":А правилния влак за масква още стои празен на гарата и чака някой да се качи на него, но чак толкова глупави копеци няма.
Коментиран от #20
12:27 16.02.2026
17 Перо
12:33 16.02.2026
18 Ной
12:36 16.02.2026
19 Българин
12:37 16.02.2026
20 Мнение
До коментар #16 от "Плешива първопричина":Първосигналната ти логика важи само за вас шорошоидната продадена био маса!
Има страни като Унгария и Полша, които гледат на първо място интересите на народите си!
Нито хващат влака за Москва, нито влизат в заробвозоната, нищо че са многократно по-добре от нас икономически!
Само вие първосигналните говорите, или за еврозоната, или за Москва, все едно нямало друга възможност?!
12:37 16.02.2026
21 Перо
До коментар #11 от "име":Докато му мине времето на газа, нефта и атомната енергия ще мине и времето на Европа! Американците им го набиват в чугунените глави на унтерменшите от ЕС, от идването на Тръмп, но джендърията не приема!
12:40 16.02.2026
22 Пешко
12:42 16.02.2026