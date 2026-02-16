Европа приключи със запасите от газ за тази зима

Нетният добив (нетната разлика между обема на добива и нагнетяването) на газ от подземните хранилища (ПГХ) в Европа от началото на отоплителния сезон надхвърли 54 милиарда кубически метра, което е 99% от обемите, изпомпвани през лятото, сочат изчисления направени по данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Изтеглените от подземното газохранилище на 14 февруари възлизат на около 493 милиона кубически метра. Общият брой на тегленията от склад от началото на месеца е едва седмият максимум за февруари. Общият обем на горивото в подземното газохранилище вече е около 37,5 милиарда кубически метра.

Температурите в Европа тази седмица се очаква да бъдат осезаемо по-ниски в сравнение с предходния седемдневен период. Затоплянето ще се върне в региона едва през уикенда.

Делът на вятърното производство в производството на електроенергия в ЕС е средно 19% през януари и 20% през февруари. Средната изкупна цена на газа в Европа през февруари е 407 долара за 1000 куб. м спрямо 415 USD през януари.

Последният сезон на изтегляне на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., когато в тях останаха 33,57% от запасите. В момента съоръженията за ПГХ в Европа са пълни 33,97% (16,2 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните пет години) срещу 45,2% година по-рано. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили около 59,5 милиарда кубически метра от хранилищата. Нетният добив надхвърли 54 милиарда кубически метра, или 99% от обемите, изпомпвани през лятото. В същото време общото изземване на газ от подземните газови хранилища на 125-ия ден от момента на достигане на максималното им запълване е с 4% по-високо от средното за този ден за предходните пет години.

По-нисък процент на капацитет за съхранение към средата на февруари се наблюдава само през 2022 г. (32,7%). Тогава отоплителният сезон приключи през март, когато в подземното газохранилище бяха останали около 25-26% от запасите. Абсолютният минимум на газ в европейските хранилища е регистриран през март 2018 г. - 17,7%.