Бюджетът на Украйна дори не може да покрие военните разходи

Половинаат от бюджета на Украйна за 2026 г. ще зависи от помощ от западни партньори и няма да може самостоятелно да покрие дори военни разходи, според Руслан Горбенко, депутат от Върховната рада от управляващата партия „Слуга на народа“.
„Бяхме 40% зависими от нашите партньори за бюджета, но тази година, мисля, ще бъдем 50% зависими“, каза той в интервю за украинското издание „Телеграф“.
През 2025 г. властите трябваше да удвоят военните си разходи, но до края на годината Киев се нуждаеше от 6 милиарда евро помощ от своите партньори, които му беше позволено да използва за първи път за финансиране на военния сектор. Според Горбенко, затварянето на разликата във военните разходи без западна помощ вече не е възможно. Според депутата украинският бюджет е загубил 8% от приходите си през януари. Това се дължи предимно на затварянето на предприятия в резултат на затъмнението, обясни той.
В продължение на няколко години Украйна покрива бюджетния си дефицит със заеми и безвъзмездни средства от западни партньори. Междувременно Върховната рада все още не е одобрила няколко законопроекта, чието приемане е условие на Международния валутен фонд (МВФ) за стартиране на нова програма за финансиране. Както посочват няколко оадепутати от Радата, ако Киев не изпълни това задължение скоро, украинският бюджет ще се сблъска с недостиг на социални плащания още през април.
Миналата година Украйна увеличи два пъти военните си разходи. Първоначално те бяха заложени в бюджета на 2,22 трилиона гривни (52,7 млрд. USD). До края на годината обаче тази сума се увеличи до 2,95 трилиона гривни (почти 70 млрд. USD). Бюджетът на страната за 2026 г. беше приет с пореден рекорден дефицит от 47,5 млрд. USD (бюджетният дефицит за 2025 г. беше 39,5 млрд. USD). Освен това, според премиера Юлия Свириденко, 60% от всички нейни разходи ще бъдат насочени към военни нужди.
Киев признава, че страната е изчерпала напълно собствените си бюджетни ресурси и намирането на средства става все по-трудно. Междувременно западните партньори, включително МВФ, настояват властите на страната да търсят нови източници на самофинансиране, по-специално чрез увеличение на данъците и въвеждане на нови. Депутатът от Върховната рада Анна Скороход нарече предложените от МВФ условия „брутални“ и отбеляза, че приемането им на практика ще унищожи малкия и средния бизнес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #10
14:22 10.02.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #4
14:23 10.02.2026
3 Мурка
14:24 10.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Вливат й антипутИн и тя стреля, пали и ще влиза в МаЦква❗
14:26 10.02.2026
5 дядото
14:26 10.02.2026
6 Последния Софиянец
14:27 10.02.2026
7 Гост
14:29 10.02.2026
8 Тома
14:29 10.02.2026
9 си дзън
Коментиран от #11
14:31 10.02.2026
10 Водач на молитви
До коментар #1 от "честен ционист":За какво ни е бюджет.....ние сме просветен древен народ. Не като некои ментета.
Коментиран от #14
14:33 10.02.2026
11 Гост
До коментар #9 от "си дзън":А колко струва златния унитаз?
Коментиран от #13
14:33 10.02.2026
12 Перо
14:33 10.02.2026
13 си дзън
До коментар #11 от "Гост":Колкото тези в Геленджик
14:36 10.02.2026
14 честен ционист
До коментар #10 от "Водач на молитви":Викаш толкова просветен, че фотосинтезира вече.
14:41 10.02.2026
15 И така....
Крайно време е Украйна( ако не иска да я няма на картата) да помисли за мир,а не само за оръжия и милярди !
Вече си мисля ,че украинците съвсем за психясали!
14:42 10.02.2026
16 БеГемот
14:44 10.02.2026
17 айде русофоборци
да пълнят и те чекмеджета кат тиквите
пък може да им изпратите от виртуалните копейки дет ги изцъквате тук
14:47 10.02.2026
18 Възpожденец 🇧🇬
Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
Унижи и продължава да унижава "вторая", както никой до сега.
🔱А може ли да си представите, какво щеше да е сега, в тази световна обстановка, ако Великия и Героичен украински народ, не бе спрял и ударил така мощно през мyцyната рашката мечка ??‼️
Цяла заспала Европа вече щеше да е подпалена и ние щяхме да сме от първите потърпевши, като се има в предвид пробитите ни от руски агенти служби и държавни учреждения.
Както се вижда, първата работа на фашисткия режим на Путлер в окупираните територии е да мобилизира мъжете и да ги изпрати на фронта. Сега нашите синове щяха да гинат на фронта за кефа на едно побъркано диктаторче.
България НЯМА по-последователен и по-жесток враг от Руската империя, Русия, СССР и Руската федерация сега. От 1828 година до сега г. безкрайна поредица от саботажи, намеси и войни срещу нашата родина!
14:48 10.02.2026
19 Реалност
Да му мислят кремълските фашисти и клетите opkи .
Коментиран от #20
14:50 10.02.2026
20 Бай Ставри
До коментар #19 от "Реалност":А кой обезпечи ЕС, бе гол З"адник .
15:10 10.02.2026
21 Дедо ви...
- без икономическа самостоятелност;
- без перспектива за изплащане;
- без политическа стабилност?
Истината е неудобна, но все по-очевидна: част от желанието конфликтът да бъде удължаван идва от простия факт, че Европа и САЩ не знаят какво да правят с Украйна след войната.
Войната оправдава всичко, но мирът ще поиска сметка. И тази сметка – няма да бъде платена в Киев, а от Берлин, Париж… София и от всички европейски граждани. Гаранции няма. И няма да има. Защото никой не иска да поеме сметката. Истинската причина Западът да отказва ясни гаранции за сигурност на Украйна не е военна. Тя е финансова и политическа. За все повече украинци гаранциите за сигурност вече са „твърдата валута“, срещу която биха разменили Донбас и други източни територии. През 2022 г. 82% от украинците бяха против всякакви отстъпки.
Това беше фазата на емоцията и илюзиите. Днес войната е във фаза на изтощението – човешко, икономическо, психическо.
15:13 10.02.2026
