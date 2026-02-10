Новини
Бизнес »
Бюджетът на Украйна дори не може да покрие военните разходи
  Тема: Украйна

Бюджетът на Украйна дори не може да покрие военните разходи

10 Февруари, 2026 14:21 714 22

  • украйна-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • пари-
  • военни-
  • разходи-
  • европа-
  • помощ

Той зависи на 50% от Запада

Бюджетът на Украйна дори не може да покрие военните разходи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Половинаат от бюджета на Украйна за 2026 г. ще зависи от помощ от западни партньори и няма да може самостоятелно да покрие дори военни разходи, според Руслан Горбенко, депутат от Върховната рада от управляващата партия „Слуга на народа“.

Бяхме 40% зависими от нашите партньори за бюджета, но тази година, мисля, ще бъдем 50% зависими“, каза той в интервю за украинското издание „Телеграф“.

През 2025 г. властите трябваше да удвоят военните си разходи, но до края на годината Киев се нуждаеше от 6 милиарда евро помощ от своите партньори, които му беше позволено да използва за първи път за финансиране на военния сектор. Според Горбенко, затварянето на разликата във военните разходи без западна помощ вече не е възможно. Според депутата украинският бюджет е загубил 8% от приходите си през януари. Това се дължи предимно на затварянето на предприятия в резултат на затъмнението, обясни той.

В продължение на няколко години Украйна покрива бюджетния си дефицит със заеми и безвъзмездни средства от западни партньори. Междувременно Върховната рада все още не е одобрила няколко законопроекта, чието приемане е условие на Международния валутен фонд (МВФ) за стартиране на нова програма за финансиране. Както посочват няколко оадепутати от Радата, ако Киев не изпълни това задължение скоро, украинският бюджет ще се сблъска с недостиг на социални плащания още през април.

Миналата година Украйна увеличи два пъти военните си разходи. Първоначално те бяха заложени в бюджета на 2,22 трилиона гривни (52,7 млрд. USD). До края на годината обаче тази сума се увеличи до 2,95 трилиона гривни (почти 70 млрд. USD). Бюджетът на страната за 2026 г. беше приет с пореден рекорден дефицит от 47,5 млрд. USD (бюджетният дефицит за 2025 г. беше 39,5 млрд. USD). Освен това, според премиера Юлия Свириденко, 60% от всички нейни разходи ще бъдат насочени към военни нужди.

Киев признава, че страната е изчерпала напълно собствените си бюджетни ресурси и намирането на средства става все по-трудно. Междувременно западните партньори, включително МВФ, настояват властите на страната да търсят нови източници на самофинансиране, по-специално чрез увеличение на данъците и въвеждане на нови. Депутатът от Върховната рада Анна Скороход нарече предложените от МВФ условия „брутални“ и отбеляза, че приемането им на практика ще унищожи малкия и средния бизнес.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    Укропам поне имат бюджет. Ганчо още няма за 2025г.

    Коментиран от #10

    14:22 10.02.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    У...йна отдавна е НА СИСТЕМИ❗

    Коментиран от #4

    14:23 10.02.2026

  • 3 Мурка

    2 0 Отговор
    Джингъл Беллс

    14:24 10.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Вливат й антипутИн и тя стреля, пали и ще влиза в МаЦква❗

    14:26 10.02.2026

  • 5 дядото

    5 1 Отговор
    да им помагат западните им партньори,имащи интерес от унищожаването на русия.защо трябва такива като нас,битуващи в бедност и мизерия, също да им правят безумни и безкрайни дарения,

    14:26 10.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Франция има 4 трилиона евро дълг.България 50 млрд.А Макрон иска да плащаме.

    14:27 10.02.2026

  • 7 Гост

    5 0 Отговор
    Хайде евроатлантици, кажете колко руснаци са убити, да ви олекне, пък на бюджета, мната му! Точнно както коментирах една друга статия - нямат пет пари за хляб, обаче броят успехите по фронтовете и мерят напредъка на Русия с милиметрова линийка. Много показателно!

    14:29 10.02.2026

  • 8 Тома

    6 0 Отговор
    За какво им е бюджет на укронацистите като цяла Европа им налива милиарди да се трепят православни

    14:29 10.02.2026

  • 9 си дзън

    1 10 Отговор
    Свободата от руския ботуш струва сто пъти по 50 млрд.

    Коментиран от #11

    14:31 10.02.2026

  • 10 Водач на молитви

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    За какво ни е бюджет.....ние сме просветен древен народ. Не като некои ментета.

    Коментиран от #14

    14:33 10.02.2026

  • 11 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    А колко струва златния унитаз?

    Коментиран от #13

    14:33 10.02.2026

  • 12 Перо

    4 0 Отговор
    Джендърското БГ правителство ще плаща за техния стандарт!

    14:33 10.02.2026

  • 13 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Колкото тези в Геленджик

    14:36 10.02.2026

  • 14 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Водач на молитви":

    Викаш толкова просветен, че фотосинтезира вече.

    14:41 10.02.2026

  • 15 И така....

    3 0 Отговор
    "Когато паднеш в дупка ,НЕ продължавай ДА КОПАЕШ ! "
    Крайно време е Украйна( ако не иска да я няма на картата) да помисли за мир,а не само за оръжия и милярди !
    Вече си мисля ,че украинците съвсем за психясали!

    14:42 10.02.2026

  • 16 БеГемот

    1 0 Отговор
    Споко Европа ще плати ....

    14:44 10.02.2026

  • 17 айде русофоборци

    2 0 Отговор
    давайте евро на бункера
    да пълнят и те чекмеджета кат тиквите
    пък може да им изпратите от виртуалните копейки дет ги изцъквате тук

    14:47 10.02.2026

  • 18 Възpожденец 🇧🇬

    1 2 Отговор
    УКРАЙНА защитава не само себе си, но и цялата европейска цивилизация. Така, че Европа е длъжница на смелия украински НАРОД !
    Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
    Унижи и продължава да унижава "вторая", както никой до сега.

    🔱А може ли да си представите, какво щеше да е сега, в тази световна обстановка, ако Великия и Героичен украински народ, не бе спрял и ударил така мощно през мyцyната рашката мечка ??‼️
    Цяла заспала Европа вече щеше да е подпалена и ние щяхме да сме от първите потърпевши, като се има в предвид пробитите ни от руски агенти служби и държавни учреждения.
    Както се вижда, първата работа на фашисткия режим на Путлер в окупираните територии е да мобилизира мъжете и да ги изпрати на фронта. Сега нашите синове щяха да гинат на фронта за кефа на едно побъркано диктаторче.
    България НЯМА по-последователен и по-жесток враг от Руската империя, Русия, СССР и Руската федерация сега. От 1828 година до сега г. безкрайна поредица от саботажи, намеси и войни срещу нашата родина!

    14:48 10.02.2026

  • 19 Реалност

    1 1 Отговор
    Украйна е обезпечена от ЕС за две години напред.
    Да му мислят кремълските фашисти и клетите opkи .

    Коментиран от #20

    14:50 10.02.2026

  • 20 Бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Реалност":

    А кой обезпечи ЕС, бе гол З"адник .

    15:10 10.02.2026

  • 21 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Клоуна просяк. Западът би ли продължил да финансира държава:
    - без икономическа самостоятелност;
    - без перспектива за изплащане;
    - без политическа стабилност?
    Истината е неудобна, но все по-очевидна: част от желанието конфликтът да бъде удължаван идва от простия факт, че Европа и САЩ не знаят какво да правят с Украйна след войната.
    Войната оправдава всичко, но мирът ще поиска сметка. И тази сметка – няма да бъде платена в Киев, а от Берлин, Париж… София и от всички европейски граждани. Гаранции няма. И няма да има. Защото никой не иска да поеме сметката. Истинската причина Западът да отказва ясни гаранции за сигурност на Украйна не е военна. Тя е финансова и политическа. За все повече украинци гаранциите за сигурност вече са „твърдата валута“, срещу която биха разменили Донбас и други източни територии. През 2022 г. 82% от украинците бяха против всякакви отстъпки.
    Това беше фазата на емоцията и илюзиите. Днес войната е във фаза на изтощението – човешко, икономическо, психическо.

    15:13 10.02.2026

  • 22 През 2027

    0 0 Отговор
    Ще сте НЕЗАВИСИМИ-НА 100%

    15:14 10.02.2026