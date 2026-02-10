Половинаат от бюджета на Украйна за 2026 г. ще зависи от помощ от западни партньори и няма да може самостоятелно да покрие дори военни разходи, според Руслан Горбенко, депутат от Върховната рада от управляващата партия „Слуга на народа“.

„Бяхме 40% зависими от нашите партньори за бюджета, но тази година, мисля, ще бъдем 50% зависими“, каза той в интервю за украинското издание „Телеграф“.

През 2025 г. властите трябваше да удвоят военните си разходи, но до края на годината Киев се нуждаеше от 6 милиарда евро помощ от своите партньори, които му беше позволено да използва за първи път за финансиране на военния сектор. Според Горбенко, затварянето на разликата във военните разходи без западна помощ вече не е възможно. Според депутата украинският бюджет е загубил 8% от приходите си през януари. Това се дължи предимно на затварянето на предприятия в резултат на затъмнението, обясни той.

В продължение на няколко години Украйна покрива бюджетния си дефицит със заеми и безвъзмездни средства от западни партньори. Междувременно Върховната рада все още не е одобрила няколко законопроекта, чието приемане е условие на Международния валутен фонд (МВФ) за стартиране на нова програма за финансиране. Както посочват няколко оадепутати от Радата, ако Киев не изпълни това задължение скоро, украинският бюджет ще се сблъска с недостиг на социални плащания още през април.

Миналата година Украйна увеличи два пъти военните си разходи. Първоначално те бяха заложени в бюджета на 2,22 трилиона гривни (52,7 млрд. USD). До края на годината обаче тази сума се увеличи до 2,95 трилиона гривни (почти 70 млрд. USD). Бюджетът на страната за 2026 г. беше приет с пореден рекорден дефицит от 47,5 млрд. USD (бюджетният дефицит за 2025 г. беше 39,5 млрд. USD). Освен това, според премиера Юлия Свириденко, 60% от всички нейни разходи ще бъдат насочени към военни нужди.

Киев признава, че страната е изчерпала напълно собствените си бюджетни ресурси и намирането на средства става все по-трудно. Междувременно западните партньори, включително МВФ, настояват властите на страната да търсят нови източници на самофинансиране, по-специално чрез увеличение на данъците и въвеждане на нови. Депутатът от Върховната рада Анна Скороход нарече предложените от МВФ условия „брутални“ и отбеляза, че приемането им на практика ще унищожи малкия и средния бизнес.