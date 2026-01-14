Новини
ЕС е похарчил 193,3 милиарда евро за Киев от началото на конфликта
  Тема: Украйна

ЕС е похарчил 193,3 милиарда евро за Киев от началото на конфликта

14 Януари, 2026 13:56 857 40

Възнамерява да похарчи още 90 милиарда евро през периода 2026-2027 г

ЕС е похарчил 193,3 милиарда евро за Киев от началото на конфликта - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
ЕС вече е похарчил 193,3 млрд. EUR за войната в Украйна от началото ѝ, включително 3,7 млрд. EUR приходи от реинвестиране на руски активи, и възнамерява да похарчи още 90 млрд. EUR през 2026-2027 г. Тези пари ще бъдат набрани от страните от ЕС чрез отпускане на общоевропейски заем на финансовите пазари. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви това на пресконференция в Брюксел.

„ЕС е предоставил на Киев 193,3 млрд. EUR помощ от началото на войната, включително 3,7 млрд. EUR приходи от реинвестирането на замразени руски активи. Това е повече от която и да е друга страна“, каза фон дер Лайен, представяйки план за ново финансиране за Киев в размер на 90 млрд. EUR през 2026-2027 г., което ще бъде „набрано под формата на спешен общоевропейски заем“.

„Възнамеряваме да разпределим сума от 90 млрд. EUR. Една трета – 30 млрд. EUR, ще бъде изразходвана за бюджетна подкрепа за Украйна, а 60 млрд. EUR за оръжията, от които се нуждае, защото води война с Русия“, каза фон дер Лайен, подчертавайки, че очаква „Съветът на ЕС да одобри тези предложения възможно най-скоро“, което ще позволи „първите средства да бъдат отпуснати още през април“ 2026 г.


  • 1 Последния Софиянец

    11 9 Отговор
    Само България даде 100 млрд.

    Коментиран от #3, #22, #39

    13:58 14.01.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 24 Отговор
    е и? ще напечатаме повече!РФ няма пари да напечата и толкоз! ко стаа с БРИКС валутата? че 1 президент го отмъкнаха по бели гащи посреднощ

    14:00 14.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    1 трилион даде

    Коментиран от #4

    14:00 14.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Само оръжие сме дали за 100 млрд.

    Коментиран от #14, #15

    14:02 14.01.2026

  • 5 Българин

    5 25 Отговор
    за краят на Империята на злото ще дадем 3 пъти по толкова

    Коментиран от #10, #28

    14:02 14.01.2026

  • 6 Зелен Хайверски

    24 3 Отговор
    Освен това има да връща и 200 милиарда блокирани активи, с лихвите. Честита еврозона и бонговасил.

    14:02 14.01.2026

  • 7 Е и кво?

    4 7 Отговор
    Не мога сам да прецена дали са много или малко, но ако не беше ги похарил за тази цел със сигурност щеше да похарчи двойно и тройно повече и без гаранция дали щеше съществува дори до днес.

    14:02 14.01.2026

  • 8 Българин

    6 21 Отговор
    много има да връщаме на братушките-златото ни откраднаха,интелигенцията избиха и ни окупираха

    14:03 14.01.2026

  • 9 Пари на вятъра

    26 2 Отговор
    Колко богати трябва да са европейските страни за да хвърлят тези пари на вятъра вместо да ги инвестират в развитието на народите си.

    Коментиран от #16, #31

    14:04 14.01.2026

  • 10 УНИзян

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    И гол GZ ще дадеш, знаем. Така е евроценностно.

    14:04 14.01.2026

  • 11 дядото

    19 0 Отговор
    ес - пом ярс ка работа. единиците дават милиардите,а милионите плащат покорно.пфу.

    14:05 14.01.2026

  • 12 Боби

    2 21 Отговор
    Ако трябва още толкова ще похарчим. Орките трябва да бъдат спряни на ВСЯКА ЦЕНА!

    14:06 14.01.2026

  • 13 ЗеленСки

    20 0 Отговор
    Давайте, че имам тоалетни за оборудване.

    14:06 14.01.2026

  • 14 Боби

    2 11 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ПРОДАЛИ, пич, ПРОДАЛИ. Военният ни комплекс по-добре не е бил никога!

    14:07 14.01.2026

  • 15 Паисий е жив

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Това не са млрд, това са фантазиолиони. И тук вече може да говорим каквото си искаш. Давам ти пример - руснаците дават 400 фантазиолиона жертви всеки ден!

    14:08 14.01.2026

  • 16 Боби

    3 15 Отговор

    До коментар #9 от "Пари на вятъра":

    Руснаците ако победят, няма да има Европа, какво "рязвитие на народите" тогава, а?

    Коментиран от #30, #33

    14:08 14.01.2026

  • 17 Дано

    19 0 Отговор
    Има възмездие за тези дето вземат от нас и дават на фашистите - наркомани !

    14:09 14.01.2026

  • 18 Какво

    14 0 Отговор
    Очаквате от едни безрофници и откровени тъпанари?! Европа вече е посмешище, пълно с туземистанци, индианци, ктетени, обратни...... Но не и европейци!!! Ярък пример е пишещата тук паветна сг анн, която " не знаела добре ли е, или не, но била за" !!!

    14:10 14.01.2026

  • 19 Зеления път

    12 0 Отговор
    На Марсулите и на Зеленото само пари са им в главите. Толкова вече са излъчени. Скоро ще се наиграят много лошо..

    14:11 14.01.2026

  • 20 Опа

    3 7 Отговор
    Бълха ги е ухапала. Това са 50 милиарда евро на година, което е по-малко от 0.25% от БВП на ЕС. Да не говорим, че една част от тези пари дойде от лихвите на замразените руски активи.

    Коментиран от #35

    14:13 14.01.2026

  • 21 000

    6 0 Отговор
    Още ще плащате много.

    14:14 14.01.2026

  • 22 Хаха

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Рубли ли?

    14:14 14.01.2026

  • 23 Гражданите на

    9 0 Отговор
    Е С трябва да потърсят сметка на управляващите Какво е постигнато с тези пари и колко са откраднати от зеления и розови понита на високи позиции в Брюксел. То на нас прави телевизия когато си плащаме данъците и дали нещо не крием трябва да разберем и ние какво крият те от нас.

    14:16 14.01.2026

  • 24 Емо

    6 0 Отговор
    Тъпанари

    14:20 14.01.2026

  • 25 пешо

    9 0 Отговор
    урсула и компания колко от тях откраднаха

    14:20 14.01.2026

  • 26 И кравите похарчиха поне още 200 млрд

    8 0 Отговор
    а нашмърканият потник не си пие кафето в Крим, а на златна тоалетна...

    14:20 14.01.2026

  • 27 Тома

    7 0 Отговор
    Значи половината пари са се върнали обратно а от другите хунтата на зеле е прибрала лъвския пай.

    14:22 14.01.2026

  • 28 К.ми янко

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Но на два ката не цял защото боли

    14:23 14.01.2026

  • 29 коалицията на желаещите война и корупция

    5 0 Отговор
    е как очаквате тия да спрът войната??? такива кражби и по ковида нямаше!

    14:23 14.01.2026

  • 30 ежко

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Боби":

    Кой ти го каза това?Онези с комисионните ли?

    14:24 14.01.2026

  • 31 не богати

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пари на вятъра":

    а прости…

    14:25 14.01.2026

  • 32 Факти

    1 7 Отговор
    Това са около 9 евро на човек на месец. За богатите европейци това е нищо. Путин е похарчил 470 милиарда евро или 68 евро на човек на месец. За бедните руснаци това е колосална сума.

    Коментиран от #36

    14:26 14.01.2026

  • 33 руснаците ЩЕ победят

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Боби":

    но европа няма да изчезне никога просто ще фалира и то от глупост !!! точно такава като теоята

    14:27 14.01.2026

  • 34 Бай Иван

    6 0 Отговор
    И 393 милиарда да похарчи, все тая. Всичките са бита карта... Колективно.

    14:28 14.01.2026

  • 35 Голяма бълха е била

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Опа":

    Франция със 120% държавен дълг от фалшивия си БВП, Италия, Испания, Гърция... с още по-голям... Шекелите не са пипнали замразените руски активи, да не влезе Орех в спалнята на Урсула...

    14:30 14.01.2026

  • 36 Варньенски пудел с бустер

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Факти":

    Стига лъга, розов!!!

    14:33 14.01.2026

  • 37 гост

    3 0 Отговор
    Фон Фекален ще затъне много здраво ,защото ще дойде горският и ще поиска сметката.

    14:37 14.01.2026

  • 38 Женски ЕС

    2 0 Отговор
    Ако бяха ги дали на Русия, щяха да са в мед и масло сега, а те по заръка на САЩ ги дават на укродиваците. Хайде утре воювайте за Гренландия!

    14:44 14.01.2026

  • 39 интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    България откъде има пари, че чак 100 милиарда за Украйна е дала 😂😂😂. Дават западно европейците, които събират големи данъци и могат да си позволят такива разходи. Но да ми кажеш че ганя е дал 100 милиарда, може,но трябва да ги има,ама тя няма. Затова спри да лъжеш . Ако не е лъжа,докажи с документи

    14:55 14.01.2026

  • 40 4гия евро райх изкъртен

    0 0 Отговор
    И още колко има да давате....

    15:00 14.01.2026