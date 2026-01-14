ЕС е похарчил 193,3 милиарда евро за Киев от началото на конфликта

ЕС вече е похарчил 193,3 млрд. EUR за войната в Украйна от началото ѝ, включително 3,7 млрд. EUR приходи от реинвестиране на руски активи, и възнамерява да похарчи още 90 млрд. EUR през 2026-2027 г. Тези пари ще бъдат набрани от страните от ЕС чрез отпускане на общоевропейски заем на финансовите пазари. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви това на пресконференция в Брюксел.
„ЕС е предоставил на Киев 193,3 млрд. EUR помощ от началото на войната, включително 3,7 млрд. EUR приходи от реинвестирането на замразени руски активи. Това е повече от която и да е друга страна“, каза фон дер Лайен, представяйки план за ново финансиране за Киев в размер на 90 млрд. EUR през 2026-2027 г., което ще бъде „набрано под формата на спешен общоевропейски заем“.
„Възнамеряваме да разпределим сума от 90 млрд. EUR. Една трета – 30 млрд. EUR, ще бъде изразходвана за бюджетна подкрепа за Украйна, а 60 млрд. EUR за оръжията, от които се нуждае, защото води война с Русия“, каза фон дер Лайен, подчертавайки, че очаква „Съветът на ЕС да одобри тези предложения възможно най-скоро“, което ще позволи „първите средства да бъдат отпуснати още през април“ 2026 г.
1 Последния Софиянец
13:58 14.01.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:00 14.01.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Последния Софиянец":1 трилион даде
14:00 14.01.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Само оръжие сме дали за 100 млрд.
14:02 14.01.2026
5 Българин
14:02 14.01.2026
6 Зелен Хайверски
14:02 14.01.2026
7 Е и кво?
14:02 14.01.2026
8 Българин
14:03 14.01.2026
9 Пари на вятъра
14:04 14.01.2026
10 УНИзян
До коментар #5 от "Българин":И гол GZ ще дадеш, знаем. Така е евроценностно.
14:04 14.01.2026
11 дядото
14:05 14.01.2026
12 Боби
14:06 14.01.2026
13 ЗеленСки
14:06 14.01.2026
14 Боби
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ПРОДАЛИ, пич, ПРОДАЛИ. Военният ни комплекс по-добре не е бил никога!
14:07 14.01.2026
15 Паисий е жив
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Това не са млрд, това са фантазиолиони. И тук вече може да говорим каквото си искаш. Давам ти пример - руснаците дават 400 фантазиолиона жертви всеки ден!
14:08 14.01.2026
16 Боби
До коментар #9 от "Пари на вятъра":Руснаците ако победят, няма да има Европа, какво "рязвитие на народите" тогава, а?
14:08 14.01.2026
17 Дано
14:09 14.01.2026
18 Какво
14:10 14.01.2026
19 Зеления път
14:11 14.01.2026
20 Опа
14:13 14.01.2026
21 000
14:14 14.01.2026
22 Хаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Рубли ли?
14:14 14.01.2026
23 Гражданите на
14:16 14.01.2026
24 Емо
14:20 14.01.2026
25 пешо
14:20 14.01.2026
26 И кравите похарчиха поне още 200 млрд
14:20 14.01.2026
27 Тома
14:22 14.01.2026
28 К.ми янко
До коментар #5 от "Българин":Но на два ката не цял защото боли
14:23 14.01.2026
29 коалицията на желаещите война и корупция
14:23 14.01.2026
30 ежко
До коментар #16 от "Боби":Кой ти го каза това?Онези с комисионните ли?
14:24 14.01.2026
31 не богати
До коментар #9 от "Пари на вятъра":а прости…
14:25 14.01.2026
32 Факти
14:26 14.01.2026
33 руснаците ЩЕ победят
До коментар #16 от "Боби":но европа няма да изчезне никога просто ще фалира и то от глупост !!! точно такава като теоята
14:27 14.01.2026
34 Бай Иван
14:28 14.01.2026
35 Голяма бълха е била
До коментар #20 от "Опа":Франция със 120% държавен дълг от фалшивия си БВП, Италия, Испания, Гърция... с още по-голям... Шекелите не са пипнали замразените руски активи, да не влезе Орех в спалнята на Урсула...
14:30 14.01.2026
36 Варньенски пудел с бустер
До коментар #32 от "Факти":Стига лъга, розов!!!
14:33 14.01.2026
37 гост
14:37 14.01.2026
38 Женски ЕС
14:44 14.01.2026
39 интересно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":България откъде има пари, че чак 100 милиарда за Украйна е дала 😂😂😂. Дават западно европейците, които събират големи данъци и могат да си позволят такива разходи. Но да ми кажеш че ганя е дал 100 милиарда, може,но трябва да ги има,ама тя няма. Затова спри да лъжеш . Ако не е лъжа,докажи с документи
14:55 14.01.2026
40 4гия евро райх изкъртен
15:00 14.01.2026