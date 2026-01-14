ЕС е похарчил 193,3 милиарда евро за Киев от началото на конфликта

ЕС вече е похарчил 193,3 млрд. EUR за войната в Украйна от началото ѝ, включително 3,7 млрд. EUR приходи от реинвестиране на руски активи, и възнамерява да похарчи още 90 млрд. EUR през 2026-2027 г. Тези пари ще бъдат набрани от страните от ЕС чрез отпускане на общоевропейски заем на финансовите пазари. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви това на пресконференция в Брюксел.

„ЕС е предоставил на Киев 193,3 млрд. EUR помощ от началото на войната, включително 3,7 млрд. EUR приходи от реинвестирането на замразени руски активи. Това е повече от която и да е друга страна“, каза фон дер Лайен, представяйки план за ново финансиране за Киев в размер на 90 млрд. EUR през 2026-2027 г., което ще бъде „набрано под формата на спешен общоевропейски заем“.

Още новини от Украйна

„Възнамеряваме да разпределим сума от 90 млрд. EUR. Една трета – 30 млрд. EUR, ще бъде изразходвана за бюджетна подкрепа за Украйна, а 60 млрд. EUR за оръжията, от които се нуждае, защото води война с Русия“, каза фон дер Лайен, подчертавайки, че очаква „Съветът на ЕС да одобри тези предложения възможно най-скоро“, което ще позволи „първите средства да бъдат отпуснати още през април“ 2026 г.