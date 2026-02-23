Украинският "Нафтогаз" започва внос на газ през Германия

Украинската компания "Нафтогаз" започна да внася втечнен природен газ през Германия, обявиха от компанията в своя Telegram канал.

„След регазификация в Германия, Нафтогаз ще доставя газ през Полша до Украйна. Този ресурс вече е наличен в нашата система през февруари. За нас това не е просто нов маршрут. Това е резултат от доверие и координирана работа с партньори“, посочва в изявлението главният изпълнителен директор на компанията Сергий Корецкий.

Недостигът на газ в Украйна възникна, след като транзитът на руски газ за Европа през газопреносната система на страната беше напълно спрян на 1 януари 2025 г. поради отказа на Киев да поднови споразумението си с Газпром. Спирането на транзита увеличи собственото търсене на промишлен газ от страна на Украйна, за да поддържа налягането в тръбопровода. В резултат на това Киев е принуден да закупува гориво на европейския пазар на високи цени. От края на януари миналата година украинската компания Нафтогаз започна да внася газ, като постоянно увеличава обемите си на покупки.