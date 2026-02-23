Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Украинският "Нафтогаз" започва внос на газ през Германия
  Тема: Украйна

Украинският "Нафтогаз" започва внос на газ през Германия

23 Февруари, 2026 19:33 1 387 15

  • нафтогаз-
  • украйна-
  • германия-
  • газ

Спирането на транзита увеличи собственото търсене на промишлен газ от страна на Украйна

Украинският "Нафтогаз" започва внос на газ през Германия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинската компания "Нафтогаз" започна да внася втечнен природен газ през Германия, обявиха от компанията в своя Telegram канал.

„След регазификация в Германия, Нафтогаз ще доставя газ през Полша до Украйна. Този ресурс вече е наличен в нашата система през февруари. За нас това не е просто нов маршрут. Това е резултат от доверие и координирана работа с партньори“, посочва в изявлението главният изпълнителен директор на компанията Сергий Корецкий.

Недостигът на газ в Украйна възникна, след като транзитът на руски газ за Европа през газопреносната система на страната беше напълно спрян на 1 януари 2025 г. поради отказа на Киев да поднови споразумението си с Газпром. Спирането на транзита увеличи собственото търсене на промишлен газ от страна на Украйна, за да поддържа налягането в тръбопровода. В резултат на това Киев е принуден да закупува гориво на европейския пазар на високи цени. От края на януари миналата година украинската компания Нафтогаз започна да внася газ, като постоянно увеличава обемите си на покупки.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма ток

    29 1 Отговор
    няма кражби от транзитен газ, няма пристигащи танкери в Одеса.....

    19:36 23.02.2026

  • 2 демек разбрахме

    31 1 Отговор
    След регазификация на Руски газ в Германия, Нафтогаз ще доставя пак Руски газ през Полша до Украйна
    демек въртележка на по високи цени плащани пак от наивния ес данъкоплатец

    19:36 23.02.2026

  • 3 Какво е отношението

    34 1 Отговор
    на тази новина към България? Трябва да се радваме, да плачем? Или може би да се сетим защо са и на Украйна 90 млрд. Евро нови заеми?

    19:38 23.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Търновец

    21 1 Отговор
    Спирането на Руския газ нанесе големи щети на Германия както и саботажа на Северен поток. Никакви пари от ЕС за Зеленски

    19:51 23.02.2026

  • 7 Хихи

    22 1 Отговор
    руски газ , от американски фирми, на тройна цена...

    19:55 23.02.2026

  • 8 Анонимен

    19 1 Отговор
    Хайде държавите, които искат да подкрепят Украйна, да отделят средства от собствените си бюджети, а не от общия, а?

    19:56 23.02.2026

  • 9 Неразбрал

    19 2 Отговор
    Абе някой да ми обясни фрицовете от къде ше купят газ и да го препродадат или подарят на свойте братя укрофашисти ......?????

    Коментиран от #12

    19:57 23.02.2026

  • 10 Българин..

    10 1 Отговор
    И по скъп и по нездравословен! ЯжтеМу НемитаГлавата!

    20:01 23.02.2026

  • 11 Яшар

    11 2 Отговор
    ...какви ли ще са бащата и майката на тази немската газ не се знае...туркия ли са казва. Азербайджан ли са казва , норвай ли са казва ,сашт ли са казва ,Катар ли са казва , Гърция ли са казва ..таз майката ( им ..) ...ама бащата май е само Русия ...слава Русия !

    20:05 23.02.2026

  • 12 Хе хе...

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "Неразбрал":

    От Русия, разбира се! Само че демократичен, със само 100% скромна американска надценка.

    20:11 23.02.2026

  • 13 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Преди години Укрите крадяха над 1 милиард кубика от компресорните станции на тръбата от Русия до Германия,но руснаците си затваряха очите за тези "взятки".Лошо стана когато синът на Байдън, Хънтър,усети ,че в Украйна може да точи колкото си иска пари и с протекцията на растението се намърда в шефския стол на Украгаз.

    21:42 23.02.2026

  • 14 Супер

    2 2 Отговор
    Стратегия,отРусия в Германия,от Германия в Украйна .ДА ВА И В П....СТИТЕ ЦИОНИСТКИ ОТ..ПАДЪЦИ,МРЕТЕ БЕ И..МЕТ ПСИХИЧНО БОЛНА!

    22:07 23.02.2026

  • 15 Сладки ботчета

    0 0 Отговор
    И по скъпо ще им става на укрите, а и на нас богатите европейци...

    00:00 24.02.2026