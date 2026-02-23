Украинският "Нафтогаз" започва внос на газ през Германия

Украинската компания "Нафтогаз" започна да внася втечнен природен газ през Германия, обявиха от компанията в своя Telegram канал.
„След регазификация в Германия, Нафтогаз ще доставя газ през Полша до Украйна. Този ресурс вече е наличен в нашата система през февруари. За нас това не е просто нов маршрут. Това е резултат от доверие и координирана работа с партньори“, посочва в изявлението главният изпълнителен директор на компанията Сергий Корецкий.
Недостигът на газ в Украйна възникна, след като транзитът на руски газ за Европа през газопреносната система на страната беше напълно спрян на 1 януари 2025 г. поради отказа на Киев да поднови споразумението си с Газпром. Спирането на транзита увеличи собственото търсене на промишлен газ от страна на Украйна, за да поддържа налягането в тръбопровода. В резултат на това Киев е принуден да закупува гориво на европейския пазар на високи цени. От края на януари миналата година украинската компания Нафтогаз започна да внася газ, като постоянно увеличава обемите си на покупки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма ток
19:36 23.02.2026
2 демек разбрахме
демек въртележка на по високи цени плащани пак от наивния ес данъкоплатец
19:36 23.02.2026
3 Какво е отношението
19:38 23.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Търновец
19:51 23.02.2026
7 Хихи
19:55 23.02.2026
8 Анонимен
19:56 23.02.2026
9 Неразбрал
Коментиран от #12
19:57 23.02.2026
10 Българин..
20:01 23.02.2026
11 Яшар
20:05 23.02.2026
12 Хе хе...
До коментар #9 от "Неразбрал":От Русия, разбира се! Само че демократичен, със само 100% скромна американска надценка.
20:11 23.02.2026
13 Сатана Z
21:42 23.02.2026
14 Супер
22:07 23.02.2026
15 Сладки ботчета
00:00 24.02.2026