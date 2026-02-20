Национализират бивши активи на Роснефт в Германия

Европейската комисия одобри де факто национализацията на бившите активи на Роснефт в Германия – Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, според изявление на Европейската комисия.
„Европейската комисия одобри, в рамките на законодателството на ЕС за сливанията, прехвърлянето на Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M) под пълния контрол на германското федерално министерство на икономиката и енергетиката“, отбеляза Европейската комисия.
Нефтопреработвателните и нефтохимическите съоръжения, както и дружествата за търговия на едро с петрол и петролни продукти, са прехвърлени под контрола на германската държава.
В Германия решението за национализация на тези компании беше взето през есента на 2022 г., но процесът на одобрение за тази операция от Европейската комисия, която действа като регулатор на пазара на ЕС, приключва едва сега.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Ото Бисмарк
21:10 20.02.2026
2 обективен
21:10 20.02.2026
3 Асамблея "Знаме на мира "
Коментиран от #6
21:20 20.02.2026
5 Тъпо джудже
21:25 20.02.2026
6 Анджо
До коментар #3 от "Асамблея "Знаме на мира "":Колкото се вее е Киев.😂
21:31 20.02.2026
7 Бункер
• Обещава да смаже Украйна за дни → 4 години война, загуби стотици хиляди, загуба на територии.
• “Демилитаризация” → Украйна сега получава F-16, ATACMS, Storm Shadow – и удря руска територия.
• “Денацификация” → Зеленски е жив и герой, руската армия – на коне и с ирански дронове.
• “Непобедима армия” → Курск под украински контрол месеци, Черноморският флот – на дъното, Северна Корея праща войници вместо руснаци.
Коментиран от #8
21:37 20.02.2026
8 БАНко
До коментар #7 от "Бункер":ПРОЧЕТИ КАКВО СИ НАПИСАЛ !!!
21:43 20.02.2026
9 Архимандрисандрит Бибиян
04:56 21.02.2026
10 Национализация?
06:18 21.02.2026
