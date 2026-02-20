Новини
Национализират бивши активи на Роснефт в Германия

20 Февруари, 2026 21:07

Процесът е одобрен от Европейската комисия. Става дума за Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing

Национализират бивши активи на Роснефт в Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия одобри де факто национализацията на бившите активи на Роснефт в Германия – Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, според изявление на Европейската комисия.

„Европейската комисия одобри, в рамките на законодателството на ЕС за сливанията, прехвърлянето на Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M) под пълния контрол на германското федерално министерство на икономиката и енергетиката“, отбеляза Европейската комисия.

Нефтопреработвателните и нефтохимическите съоръжения, както и дружествата за търговия на едро с петрол и петролни продукти, са прехвърлени под контрола на германската държава.

В Германия решението за национализация на тези компании беше взето през есента на 2022 г., но процесът на одобрение за тази операция от Европейската комисия, която действа като регулатор на пазара на ЕС, приключва едва сега.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    20 7 Отговор
    Руснаците винаги идват да вземат своето.
    Ото Бисмарк

    21:10 20.02.2026

  • 2 обективен

    11 6 Отговор
    Путин май ще национализира Бундестага !!

    21:10 20.02.2026

  • 3 Асамблея "Знаме на мира "

    14 6 Отговор
    Ще се вее руско знаме над Берлин пак.

    Коментиран от #6

    21:20 20.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тъпо джудже

    5 8 Отговор
    Време е за бесило

    21:25 20.02.2026

  • 6 Анджо

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Асамблея "Знаме на мира "":

    Колкото се вее е Киев.😂

    21:31 20.02.2026

  • 7 Бункер

    4 10 Отговор
    Всяка нова “голяма победа” или заплаха завършва с позор:
    • Обещава да смаже Украйна за дни → 4 години война, загуби стотици хиляди, загуба на територии.
    • “Демилитаризация” → Украйна сега получава F-16, ATACMS, Storm Shadow – и удря руска територия.
    • “Денацификация” → Зеленски е жив и герой, руската армия – на коне и с ирански дронове.
    • “Непобедима армия” → Курск под украински контрол месеци, Черноморският флот – на дъното, Северна Корея праща войници вместо руснаци.

    Коментиран от #8

    21:37 20.02.2026

  • 8 БАНко

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Бункер":

    ПРОЧЕТИ КАКВО СИ НАПИСАЛ !!!

    21:43 20.02.2026

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Путилифонът батю Пундю измреца каде главния вапрос сред пияниците кални е "где ексрементирует голодние"!?

    04:56 21.02.2026

  • 10 Национализация?

    4 2 Отговор
    Е, доживяхме и това. В капиталистическа Германия се извършва насилствена национализация в рамките на законодателството на ЕС. Комунизмът се завръща. Маркс не бил гений, а? Как да инвестира човек в ЕС или пък да си държи парите в европейските банки. Ако не те харесват ти взимат всичко.

    06:18 21.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.