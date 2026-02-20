Национализират бивши активи на Роснефт в Германия

Европейската комисия одобри де факто национализацията на бившите активи на Роснефт в Германия – Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, според изявление на Европейската комисия.

„Европейската комисия одобри, в рамките на законодателството на ЕС за сливанията, прехвърлянето на Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M) под пълния контрол на германското федерално министерство на икономиката и енергетиката“, отбеляза Европейската комисия.

Нефтопреработвателните и нефтохимическите съоръжения, както и дружествата за търговия на едро с петрол и петролни продукти, са прехвърлени под контрола на германската държава.

В Германия решението за национализация на тези компании беше взето през есента на 2022 г., но процесът на одобрение за тази операция от Европейската комисия, която действа като регулатор на пазара на ЕС, приключва едва сега.