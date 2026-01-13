Новини
Китай и ОАЕ са най-застрашени от нови американски мита

13 Януари, 2026 15:05 537 1

Те са основни търговски партньори на Иран

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай и Обединените арабски емирства - основните търговски партньори на Иран, са най-застрашени от нови американски тарифи върху търговията с Ислямската република. Тази оценка е направена от аг. Bloomberg, позовавайки се на данни на Международния валутен фонд за търговията на Иран с други страни.

Към 2024 г. Китай е водещият търговски партньор на Иран, като двустранната търговия е оценена на 17,8 млрд. EUR. ОАЕ са на второ място с 16,11 млрд. EUR. Турция следва плътно, като обемът на търговията с Иран е 8,8 млрд. EUR.

Индия и Оман също са сред първите пет, като двустранната търговия с Иран е съответно 2,1 млрд. EUR и 1,8 млрд. EUR. Агенцията смята, че тарифите биха могли да застрашат и европейските страни. По-специално, общата търговия на Германия и Швейцария с Иран е възлизала на 3,5 милиарда долара през 2024 г.

Според агенцията, президентът на САЩ Доналд Тръмп не е уточнил подробности за евентуалните мита, като например за кои стоки биха могли да бъдат наложени или как биха били прилагани. Агенцията също така отбелязва, че точните данни за международната търговия на Иран са неизвестни, тъй като страната не публикува пълна статистика.

По-рано Тръмп обяви, че налага 25% тарифи на всички страни, които правят бизнес с Иран. Това последва вълна от протести в Ислямската република, чиито власти обвиниха Съединените щати и Израел за организирането на размириците. Обитателят на Белия дом не изключи използването на сила срещу Техеран.


  • 1 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Китай не е застрашен! Вече се опитваха да ги сплашат и получиха оглушителен шамар- Китай просто заплаши да спре износа за САЩ на критично важни минерали!

    16:08 13.01.2026