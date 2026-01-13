Германия обявява колапс на бизнес модела си

Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ (AfD) Алис Вайдел заяви, че липсата на енергия от Русия води до „крах на целия бизнес модел на Германия“, който е работил „изключително добре“ в продължение на десетилетия.
Вайдел отбеляза, че „неуспешният експеримент в енергийния преход трябва да бъде спрян незабавно“.
„AfD се застъпваме за достъпна енергия чрез връщане към ядрената енергия и преди всичко се нуждаем от достъпни ресурси, газ и петрол, които можем да получим от Русия. „Липсата на ресурси от Русия води до крах на целия бизнес модел на Германия, който е работил изключително добре в продължение на десетилетия“, каза тя пред репортери след среща на парламентарната група на AfD в Бундестага.
Политикът посочи, че Германия е внасяла ресурси и по този начин е могла да произвежда.
„Успявахме да произвеждаме автомобили, нашата химическа индустрия беше най-голямата. Бяхме лидери навсякъде.“ „Бяхме лидери по патенти и това беше възможно само благодарение на ниските разходи за енергия“, заяви лидерът на AfD. В противен случай, както отбеляза тя, конкурентоспособността е сведена до нула.
Германия започна да отказва руски енергийни доставки през февруари 2022 г. Германия също не получава газ по газопровода „Северен поток“. И двата газопровода бяха повредени през 2022 г. в резултат на саботаж в Балтийско море; единият от тях не е бил сертифициран преди това от Германия. В настоящата ситуация правителството разчита на изграждането на терминали за прием на втечнен природен газ (LNG).
1 Урсуза
21:48 13.01.2026
2 Урсуляците:
21:52 13.01.2026
3 Мда
21:53 13.01.2026
4 Стенли
21:54 13.01.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Подготвя се следващ пакет ❗
21:56 13.01.2026
6 По скоро
Коментиран от #9
21:57 13.01.2026
7 РЕАЛИСТ
21:58 13.01.2026
8 ДрайвингПлежър
22:04 13.01.2026
9 дЕжурналист
До коментар #6 от "По скоро":Тя е брокер. Статията само ползва нейното име, тя дори не знае, че е "писала(копирала)" подобно нещо.
22:05 13.01.2026
10 Спецназ
Сега газа е 2 пъти по-скъп отколкото идващия по северен поток с 300 отстъпки от руснаците.
ФАКТ!
Освен това декември са им превели 6 милиарда съвместно с МВФ транш за Украйна!
Падежа на лихвата за януари от 200 милиона украинците не искат да я платят!
ИМАЛ ПАРИ- ДАЛ!
ЧЕСТИТО!
22:07 13.01.2026
13 У ред ли си
До коментар #11 от "БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС":Кая е единица за тъпота. И децата го рабраха.
Коментиран от #17
22:12 13.01.2026
14 хаха
(И в същото време дрънка против мигрантите)
Тоест в Швейцария където не плащате данъци...
Марионетка на пютан охвърляна.
22:14 13.01.2026
15 Ще продължават
22:17 13.01.2026
16 Проблемите
Вече изтърваха всички влакове. Освен пак да се въоръжат и да ходят на Изток на нов поход.
Коментиран от #18
22:23 13.01.2026
17 Кая е малката
До коментар #13 от "У ред ли си":Единица за тъпота. Голямата е АналЕна Бербок!
22:27 13.01.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Проблемите":Защо мислиш ни НАХЛУЗИХА € 🤔
Въпреки, че добре знаеха колко фалшив е доклада❗
Но Чехия, Полша, Румъния НЕ ИСКАТ И ДА ЧУЯТ за унищожаване на своята валута‼️
22:32 13.01.2026
19 az СВО Победа 80
И какво се оказа?
Без Русия, европейците са гола вода и кал над ушите.... 🤣🤣🤣
22:33 13.01.2026
20 Панелен плъх
Коментиран от #24
22:41 13.01.2026
21 Тегаво
22:42 13.01.2026
22 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
22:43 13.01.2026
23 Сатана Z
Това им е келепира.35 години ядоха и пиха и сега ще плащат сметката фрицовете.Ферщейн?
22:45 13.01.2026
25 Феникс
22:51 13.01.2026