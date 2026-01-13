Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ (AfD) Алис Вайдел заяви, че липсата на енергия от Русия води до „крах на целия бизнес модел на Германия“, който е работил „изключително добре“ в продължение на десетилетия.

Вайдел отбеляза, че „неуспешният експеримент в енергийния преход трябва да бъде спрян незабавно“.

„AfD се застъпваме за достъпна енергия чрез връщане към ядрената енергия и преди всичко се нуждаем от достъпни ресурси, газ и петрол, които можем да получим от Русия. „Липсата на ресурси от Русия води до крах на целия бизнес модел на Германия, който е работил изключително добре в продължение на десетилетия“, каза тя пред репортери след среща на парламентарната група на AfD в Бундестага.

Политикът посочи, че Германия е внасяла ресурси и по този начин е могла да произвежда.

„Успявахме да произвеждаме автомобили, нашата химическа индустрия беше най-голямата. Бяхме лидери навсякъде.“ „Бяхме лидери по патенти и това беше възможно само благодарение на ниските разходи за енергия“, заяви лидерът на AfD. В противен случай, както отбеляза тя, конкурентоспособността е сведена до нула.

Германия започна да отказва руски енергийни доставки през февруари 2022 г. Германия също не получава газ по газопровода „Северен поток“. И двата газопровода бяха повредени през 2022 г. в резултат на саботаж в Балтийско море; единият от тях не е бил сертифициран преди това от Германия. В настоящата ситуация правителството разчита на изграждането на терминали за прием на втечнен природен газ (LNG).