Германия обявява колапс на бизнес модела си

13 Януари, 2026

До голяма степен това се дължи на липса на енергия от Русия

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ (AfD) Алис Вайдел заяви, че липсата на енергия от Русия води до „крах на целия бизнес модел на Германия“, който е работил „изключително добре“ в продължение на десетилетия.

Вайдел отбеляза, че „неуспешният експеримент в енергийния преход трябва да бъде спрян незабавно“.

„AfD се застъпваме за достъпна енергия чрез връщане към ядрената енергия и преди всичко се нуждаем от достъпни ресурси, газ и петрол, които можем да получим от Русия. „Липсата на ресурси от Русия води до крах на целия бизнес модел на Германия, който е работил изключително добре в продължение на десетилетия“, каза тя пред репортери след среща на парламентарната група на AfD в Бундестага.

Политикът посочи, че Германия е внасяла ресурси и по този начин е могла да произвежда.

„Успявахме да произвеждаме автомобили, нашата химическа индустрия беше най-голямата. Бяхме лидери навсякъде.“ „Бяхме лидери по патенти и това беше възможно само благодарение на ниските разходи за енергия“, заяви лидерът на AfD. В противен случай, както отбеляза тя, конкурентоспособността е сведена до нула.

Германия започна да отказва руски енергийни доставки през февруари 2022 г. Германия също не получава газ по газопровода „Северен поток“. И двата газопровода бяха повредени през 2022 г. в резултат на саботаж в Балтийско море; единият от тях не е бил сертифициран преди това от Германия. В настоящата ситуация правителството разчита на изграждането на терминали за прием на втечнен природен газ (LNG).


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Урсуза

    23 2 Отговор
    НЯМА ТАКОВА НЕЩО!!! ЯСНА ЛИ СЪМ???

    21:48 13.01.2026

  • 2 Урсуляците:

    27 2 Отговор
    - Ура, майне дамен унд херен! Санкциите ни работят!

    21:52 13.01.2026

  • 3 Мда

    24 2 Отговор
    19 ЕС санкции, бе булка. Германия и ЕС се простреляха в крака 19 пъти.

    21:53 13.01.2026

  • 4 Стенли

    24 2 Отговор
    Дай боже повече такива хора да им се чува гласа между другото чух една новина че Шфейцария размразява руските активи още едни разумни хора

    21:54 13.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    22 1 Отговор
    Санкциите действат❗
    Подготвя се следващ пакет ❗

    21:56 13.01.2026

  • 6 По скоро

    10 2 Отговор
    С такива журналисти като Милена май факти е пред колапс.!

    Коментиран от #9

    21:57 13.01.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    16 2 Отговор
    Дето викат" Каквото сам си направиш, никой друг не може да ти го направи"

    21:58 13.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    15 2 Отговор
    Това са фактите и никой евроатлантик не може да ги отрече АРГУМЕНТИРАНО. Разбира се може да слушаме полит коректните му глупости за някакъв европейски морал и демокрация

    22:04 13.01.2026

  • 9 дЕжурналист

    2 9 Отговор

    До коментар #6 от "По скоро":

    Тя е брокер. Статията само ползва нейното име, тя дори не знае, че е "писала(копирала)" подобно нещо.

    22:05 13.01.2026

  • 10 Спецназ

    13 2 Отговор
    Германците да кажат едно "ДАНКЕ" на украинските водолази!
    Сега газа е 2 пъти по-скъп отколкото идващия по северен поток с 300 отстъпки от руснаците.
    ФАКТ!

    Освен това декември са им превели 6 милиарда съвместно с МВФ транш за Украйна!

    Падежа на лихвата за януари от 200 милиона украинците не искат да я платят!

    ИМАЛ ПАРИ- ДАЛ!
    ЧЕСТИТО!

    22:07 13.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 У ред ли си

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "БОГИНЯТА КАЯ КАЛАС":

    Кая е единица за тъпота. И децата го рабраха.

    Коментиран от #17

    22:12 13.01.2026

  • 14 хаха

    1 8 Отговор
    Някаква лесбомърла тръгнала акъл да дава. Я марш при "жена" си от шри ланка бе!
    (И в същото време дрънка против мигрантите)

    Тоест в Швейцария където не плащате данъци...
    Марионетка на пютан охвърляна.

    22:14 13.01.2026

  • 15 Ще продължават

    5 1 Отговор
    купуват от партньорите от САЩ на справедливи цени. АЕЦ овцете не могат да ги отворят вече. Всичко е ръждиво там. Газът и петролът от САЩ, токът от френските АЕЦ ове, докато работят. После ще му мислят.

    22:17 13.01.2026

  • 16 Проблемите

    5 0 Отговор
    на Германия тепърва започват. Цените ще скачат. Икономиката им ще става все по-неконкурентноспособна. Дълговете ще растат.
    Вече изтърваха всички влакове. Освен пак да се въоръжат и да ходят на Изток на нов поход.

    Коментиран от #18

    22:23 13.01.2026

  • 17 Кая е малката

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "У ред ли си":

    Единица за тъпота. Голямата е АналЕна Бербок!

    22:27 13.01.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Проблемите":

    Защо мислиш ни НАХЛУЗИХА € 🤔
    Въпреки, че добре знаеха колко фалшив е доклада❗
    Но Чехия, Полша, Румъния НЕ ИСКАТ И ДА ЧУЯТ за унищожаване на своята валута‼️

    22:32 13.01.2026

  • 19 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Честито!

    И какво се оказа?
    Без Русия, европейците са гола вода и кал над ушите.... 🤣🤣🤣

    22:33 13.01.2026

  • 20 Панелен плъх

    2 2 Отговор
    Българите изхвърлих ме дръгливия лев и прегърнахме новата райх марка-еврото. Слава на Българите никога вече рузко робство. Само еврациииии, душата ми пее.

    Коментиран от #24

    22:41 13.01.2026

  • 21 Тегаво

    1 1 Отговор
    Без Русия само русофилите са на кръстопът.

    22:42 13.01.2026

  • 22 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    1 1 Отговор
    Не харесаха тази новина

    22:43 13.01.2026

  • 23 Сатана Z

    0 1 Отговор
    През 70те-80тр Германия беше средна ръка икономика в Европа далеч след Италия, Швеция,Франция и т.н.крепяща се на гастарбайтери от Турция и Югославия ,получаваща пари от САЩ и суровини от СССР.Едва през 1990 година,когато ГФР анексира ГДР ,която беше 5тата икономика в Европа през 1990 немците се видяха в пари ,които откраднаха от източните немци.
    Това им е келепира.35 години ядоха и пиха и сега ще плащат сметката фрицовете.Ферщейн?

    22:45 13.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Феникс

    0 0 Отговор
    Тези изпаднали германци дадоха доброволно на щатите да им гръмнат газовите потоци от Русия!

    22:51 13.01.2026