Рекордна цена на суровия петрол Brent

Цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през март 2026 г. на лондонската борса ICE надхвърли 66 USD за барел за първи път от 27 октомври 2025 г., според данни от търговията.
Към 12:32 ч. българско време цената на суровия петрол Brent се повиши с 0,9% до 66,06 USD за барел.
Към 12:47 ч. Brent ускори растежа си до 66,22 USD за барел (ръст от 1,15%). Междувременно фючърсите на суровия петрол WTI с доставка през февруари 2026 г. се повишиха с 1,14% до 61,85 USD за барел.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пудинг
14:16 14.01.2026
2 Мдаа
14:18 14.01.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:19 14.01.2026
4 Рекордна
14:22 14.01.2026
5 Баче Кики
14:30 14.01.2026
6 604
14:34 14.01.2026
7 Комисия за защита на простите
14:44 14.01.2026