Рекордна цена на суровия петрол Brent

Цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през март 2026 г. на лондонската борса ICE надхвърли 66 USD за барел за първи път от 27 октомври 2025 г., според данни от търговията.

Към 12:32 ч. българско време цената на суровия петрол Brent се повиши с 0,9% до 66,06 USD за барел.

Към 12:47 ч. Brent ускори растежа си до 66,22 USD за барел (ръст от 1,15%). Междувременно фючърсите на суровия петрол WTI с доставка през февруари 2026 г. се повишиха с 1,14% до 61,85 USD за барел.