Рекордна цена на суровия петрол Brent

14 Януари, 2026 14:15 1 167 7

На борсата ICE надхвърли 66 долара за барел за първи път от 27 октомври

Рекордна цена на суровия петрол Brent - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Цената на фючърсите на суровия петрол Brent с доставка през март 2026 г. на лондонската борса ICE надхвърли 66 USD за барел за първи път от 27 октомври 2025 г., според данни от търговията.

Към 12:32 ч. българско време цената на суровия петрол Brent се повиши с 0,9% до 66,06 USD за барел.

Към 12:47 ч. Brent ускори растежа си до 66,22 USD за барел (ръст от 1,15%). Междувременно фючърсите на суровия петрол WTI с доставка през февруари 2026 г. се повишиха с 1,14% до 61,85 USD за барел.


  • 1 Пудинг

    11 0 Отговор
    Чудесни новини, тенкю Рижко!

    14:16 14.01.2026

  • 2 Мдаа

    9 1 Отговор
    Нали затова, АГРЕСОРА сащ нападна Венецуела! Заради петрола.

    14:18 14.01.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    ма НАПРАУ-РФ ще ни спаси..без пари бензина , както беше от 1944г.

    14:19 14.01.2026

  • 4 Рекордна

    7 2 Отговор
    от края на октомври. Моля без такива подлъгващи заглавия.

    14:22 14.01.2026

  • 5 Баче Кики

    4 0 Отговор
    Айде до април сме изравни ли цените със Европа

    14:30 14.01.2026

  • 6 604

    5 1 Отговор
    след април незнам, нефтохимъ .............тия наще още спят, мъ то времето си лети....очаквайте цени топ европейски

    14:34 14.01.2026

  • 7 Комисия за защита на простите

    2 0 Отговор
    Търговците на горива ще използват тази новина да вдигнат дизела с двайсет евроцента още за трети март или поне за Великден, както всяка година, въпреки че Нефтохим а микс не е работил със сорт Брент от северно море.

    14:44 14.01.2026