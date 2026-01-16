Спад в икономическата активност на Гренландия след заплахите на САЩ

Икономическата активност в Гренландия се е забавила от началото на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп и коментарите му за острова, според Дан Сивертсен, генерален секретар на Асоциацията на гренландските предприятия.

„Бизнесът се нуждае от стабилност и в настоящата геополитическа среда наблюдаваме нарастващо колебание да инвестира в туристическия и строителния сектор“, каза той в интервю за испанския вестник El Mundo. „Откакто Доналд Тръмп пристигна в Белия дом за втори път и започна да говори за превземане на Гренландия, икономическата активност се забави".

Американският лидер многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към САЩ. По време на първия си мандат той предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност, че тя може да бъде анексирана. Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър преди това постави под въпрос правото на Дания да контролира острова и заяви, че той трябва да стане част от САЩ.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него САЩ се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.