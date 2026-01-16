Новини
Спад в икономическата активност на Гренландия след заплахите на САЩ

16 Януари, 2026

Наблюдава се нарастващо колебание на бизнеса да инвестира в туристическия и строителния сектор

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Икономическата активност в Гренландия се е забавила от началото на втория мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп и коментарите му за острова, според Дан Сивертсен, генерален секретар на Асоциацията на гренландските предприятия.

Бизнесът се нуждае от стабилност и в настоящата геополитическа среда наблюдаваме нарастващо колебание да инвестира в туристическия и строителния сектор“, каза той в интервю за испанския вестник El Mundo. „Откакто Доналд Тръмп пристигна в Белия дом за втори път и започна да говори за превземане на Гренландия, икономическата активност се забави".

Американският лидер многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към САЩ. По време на първия си мандат той предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност, че тя може да бъде анексирана. Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър преди това постави под въпрос правото на Дания да контролира острова и заяви, че той трябва да стане част от САЩ.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписаха Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него САЩ се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 смешки

    4 0 Отговор
    Спад в икономическата активност при население 55,693

    поне да си бяхте направили труда да проучите колко са

    Коментиран от #2

    15:54 16.01.2026

  • 2 Отец Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "смешки":

    няма нужда от проучване всички знаят че са 55690 - македонци и трима гренландци

    16:05 16.01.2026

  • 3 Нещастници

    2 0 Отговор
    ами нека Дания да каже че си връша Вирджинските фолклендските острови, за да има и там спад в туризма! ама не можеее, шото са в нато с партньора агресор! Еро затова трябва да сме в БРИКС, дали краварите щяха да се гаврят така с държавинот другия Лагер? незнам как оше не саим закрило база Туле и посолството в Копенхаген! мвки китки са датчаните , обработени и отгледани последнуте 40 г в атлантическата вяра

    16:12 16.01.2026

  • 4 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Да си враг на фаш е опасно , ад а си приятел е фатално .кога ще ги разберат дебилите и оФцете че управниците са пионки на фащ

    16:59 16.01.2026