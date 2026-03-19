Европейските и азиатски икономики са застрашени заради конфликта в Близкия изток

Ескалиращият конфликт в Близкия изток води до по-високи цени на енергията и нарастващ натиск върху държавните бюджети в европейските и азиатските страни, според The ​​New York Times (NYT), позовавайки се на експерти.

Ситуацията в Европа

Европейските и азиатските страни зависят от вноса на петрол и газ, а инфлацията там е основен проблем. Властите в тези страни са изправени пред дилема - или да увеличат разходите за публична помощ на фона на покачващите се цени на енергията, което би било неприятно за инвеститорите, или да ограничат бюджетните разходи, което би могло да предизвика обществено недоволство.

Въпреки че европейските страни внасят малко газ и петрол от Близкия изток, цените на енергията са се повишили рязко. Според Сандер Тордуар, главен икономист в британската организация Център за европейска реформа, общата ситуация с публичните финанси в Европа е благоприятна, но ако европейските страни решат да харчат повече за помощ на населението си, както направиха по време на кризата през 2022 г., последиците от подобни мерки „ще бъдат болезнени“, смята анализаторът.

Ситуацията е най-трудна във Великобритания. Тази седмица властите на страната отпуснаха 53 млн. паунда (приблизително 70 млн. USD), за да помогнат на тези, които използват мазут за отопление, особено в Северна Ирландия. Освен това британското правителство реши да поддържа „фискална дисциплина“ и да „успокои инвеститорите“, които са загрижени за високите нива на задлъжнялост на страната и ниските перспективи за растеж. „Обединеното кралство е особено уязвимо“, отбеляза експертът.

Ако високите цени на енергията в Германия се запазят в продължение на една година, това може да доведе до забавяне на икономическия растеж с приблизително наполовина, до 0,5%. Властите в съседна Франция се борят да намалят нивата на задлъжнялост, така че според анализатори републиката „не може да си позволи разточителни разходи“.

Ситуацията е най-малко трудна в южноевропейските страни Гърция, Испания и Португалия. Те подобриха финансовото си състояние през последните години, или чрез намаляване на дълга, или, както в случая с Испания, чрез значителен икономически растеж. В резултат на това тези страни успяха да предприемат мерки за защита на домакинствата и бизнеса на фона на покачващите се цени. По-конкретно, Португалия намали данъците върху дизеловото гориво, докато Гърция наложи ограничения върху печалбите от продажбата на гориво и някои хранителни продукти.

Ситуацията в Азия

Както Алберт Пак, главен икономист в Азиатската банка за развитие, заяви пред вестника, азиатските страни са успели да намалят разликата между високите държавни разходи и ниските приходи през последните години, която се увеличи по време на пандемията от коронавирус. Проблемите в световната търговия, произтичащи от конфликта за Иран, обаче биха могли да предизвикат „още един шок“ и да доведат до растеж на дълга.

Развиващите се азиатски пазари са най-уязвими от негативното въздействие на кризата, според Стефан Ангрик, анализатор в Moody's Analytics. Той изчислява, че в Югоизточна Азия нестабилността на цените на енергията исторически е била решавана чрез държавно финансиране. Тайланд и Индонезия, които се стремят да увеличат субсидиите за горива, биха могли да се сблъскат със значително понижаване на суверенните си рейтинги, което ще затрудни вземането на заеми.

Анализаторът отбеляза, че Бангладеш и Пакистан, които разчитат на доставките на петрол и газ от Близкия изток и вече изпитват финансови затруднения, са най-уязвими. Икономиките на Малдивите, както и на тихоокеанските страни като Тонга, Фиджи и Самоа, също са изложени на риск.

„Въпреки че цените на енергията все още са далеч от нивата от 2022 г., необходимостта от [високи] разходи и щетите за икономическия растеж ще се увеличат, ако войната се проточи“, заключава публикацията.