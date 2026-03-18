Цените на петрола скочиха след атака на най-голямото нефтено находище в света

Цените на петрола и природния газ рязко скочиха на 18 март след съобщения за първите атаки срещу ирански производствени съоръжения във войната, включително най-голямото находище на природен газ в света. Инцидентите доказват ескалацията на конфликта, който досега до голяма степен щадеше енергийната инфраструктура на Иран.

Цената на суровия петрол Brent скочи с 5% до близо 109 USD за барел. WTI, американският бенчмарк, се повиши с 2,5% до 98 USD за барел. Цените на европейския природен газ, за ​​доставки през април, скочиха с повече от 7% в един момент.

Полуофициалните ирански информационни агенции Fars и Tasnim съобщиха, че някои ключови съоръжения, принадлежащи към нефтената и газовата индустрия на страната, включително рафинерии, са били засегнати от американско-израелски удари, като аварийните служби работят за овладяване на пожарите.

Tasnim съобщи за поражения в Южен Парс - най-голямото находище на природен газ в света, и Асалуе, което разполага с нефтени и нефтохимически съоръжения. Южен Парс се сравнява с Катар, който вече е затворил най-големия завод за втечнен природен газ в света.

По-рано по време на войната Израел атакува склад за гориво в Техеран, а в петък САЩ атакуваха военната инфраструктура на иранския остров Харг. Ударите в сряда, обаче бележат първите атаки срещу производствени съоръжения.

Последните атаки ще засилят опасенията от по-продължителна война. „Енергийните пазари трябва непрекъснато да отчитат по-продължително прекъсване на потоците от петрол и газ през Ормузкия проток, с малко признаци за деескалация или възобновяване на потоците от петрол и втечнен природен газ през ключовата точка“, коментира Уорън Патерсън, ръководител на стратегията за стоки в ING.

Цената на суровия петрол Brent се установи на 103,42 USD във вторник - най-високото му ниво от началото на войната, тъй като Иран засили атаките си срещу енергийната инфраструктура в Персийския залив. Цените на суровия петрол са се повишили с около 40%, откакто Съединените щати и Израел нападнаха Иран на 28 февруари.

Ирак ще изпраща петрол през Турция

Движението на цените на петрола показва, че търговците не са се успокоили особено от новината, че Ирак е постигнал сделка за възобновяване на износа на малко количество суров петрол през Турция, заобикаляйки блокирания Ормузки проток.

Износът на суров петрол от иракските нефтени находища Киркук ще се възобнови в сряда от турското пристанище Джейхан, след като регионалното правителство на Кюрдистан, което контролира част от Северен Ирак, се съгласи да позволи на петрола да тече през нефтопровода Кюрдистан-Джейхан.

Федералното правителство на Ирак и Кюрдистанското правителство „също се съгласиха да предприемат необходимите мерки за сигурност, за да защитят нефтените находища и да осигурят непрекъснатостта на износа на петрол“, се казва в изявление на Кюрдистанското правителство.

Износът по тръбопровода от Киркук ще се движи със скорост от 250 000 барела на ден, което е просто „капка в морето“, според Нийл Уилсън, стратег в търговската платформа Saxo, цитиран от CNN. Но възобновяването на тези потоци все още е „още едно положително заглавие в сравнение с тлеещата война“, каза той в бележка.

За сравнение, Ирак е произвеждал около 4,5 милиона барела петрол на ден преди началото на войната, според Администрацията за енергийна информация на САЩ. Почти пълното затваряне на Ормузкия проток означава, че около 20 милиона барела суров петрол и петролни продукти, около една пета от световните доставки на петрол, се спират от световния пазар всеки ден.

Отделно, ирански източник от службите за сигурност заяви пред CNN, че Техеран води преговори с осем държави извън Близкия изток, за да предостави безопасно преминаване през Ормузкия проток на танкери, превозващи петрол, търгуван в китайски юани. Петролът се търгува до голяма степен в долари, но едно изключение е руският петрол, който се търгува в рубли или юани.