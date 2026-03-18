Банско намалява цените на лифт картите от април

От 1 април цените на картите за лифт в ски зона Банско ще бъдат намалени.

Любителите на зимните спортове ще могат да се възползват от намалението през цялата пролетна ваканция на децата.

Също така и по време на великденските празници.

Дневната карта за лифт съоръженията ще бъде намалена от 59 на 45 евро за възрастни, тази за студенти и пенсионери – на 40 евро, а за деца- 20 евро.

Ски сезонът ще продължи до 12 април, включително. В момента има достатъчно сняг, всички лифтове работят, а пистите се обработват постоянно.

