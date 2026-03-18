Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Банско намалява цените на лифт картите от април

Банско намалява цените на лифт картите от април

18 Март, 2026 13:03, обновена 18 Март, 2026 13:06 269

Любителите на зимните спортове ще могат да се възползват от намалението през цялата пролетна ваканция на децата

Банско намалява цените на лифт картите от април - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От 1 април цените на картите за лифт в ски зона Банско ще бъдат намалени.

Любителите на зимните спортове ще могат да се възползват от намалението през цялата пролетна ваканция на децата.

Също така и по време на великденските празници.

Дневната карта за лифт съоръженията ще бъде намалена от 59 на 45 евро за възрастни, тази за студенти и пенсионери – на 40 евро, а за деца- 20 евро.

Ски сезонът ще продължи до 12 април, включително. В момента има достатъчно сняг, всички лифтове работят, а пистите се обработват постоянно.

Новите цени може да видите тук: https://www.banskoski.com/bg/page/ceni


