Три фактора определят дали случващото се с петрола в Иран е мимолетно или новата реалност

Пазарът на петрол в световен мащаб се промени коренно след началото на конфликта - част от държавите, като Япония например, която от 1978 г. има стратегически петролен резерв, го използва за пръв път сега. Други държави също предприемат безпрецедентни до момента мерки, за да осигурят необходимия петрол, за нормална работа на предприятията си и нормалния живот на хората. С всеки изминал ден, обаче става все по-трудно. Свидетели сме на макро шок и в такъв момент три променливи са от най-голямо значение - мащаб, продължителност и вторични ефекти.

При иранския конфликт мащабът на смущенията вече е видим. Ограниченията върху трафика през Ормузкия проток премахват значителен дял от световните доставки на петрол и други стратегически материали от международните пазари. Продължителността на конфликта остава несигурна. Атаките срещу енергийната инфраструктура продължават, трафикът на танкери все още не се е нормализирал и Иран е сигнализирал както за готовност, така и за капацитет за ескалация, включително чрез потенциални минни операции в пролива.

Въпреки че американските представители са повдигнали въпроса за възможността за пауза във военните операции, резултатът от конфликта зависи от реакцията, сплотеността на ръководството и готовността на Иран да се върне към преговорите. Стратегически, удължаването на смущенията увеличава влиянието на Техеран. Когато времето е критично, липсата на спешност за деескалация сама по себе си е информативна.

В крайна сметка, вторичните ефекти ще зависят от това как мащабът и продължителността си взаимодействат. Краткотрайно прекъсване може да генерира временна нестабилност в цените на енергията. Продължителният шок би имал по-широки последици за световната икономика, централните банки и позиционирането на инвеститорите.

Последици за световната икономика

Продължителният енергиен шок би имал дълбоки и трайни макроикономически последици, предупреждават икономисти, цитирани от marketwatch.com. Докато транзитът през Ормузкия проток остава ограничен и регионалната инфраструктура продължава да бъде обект на атаки, рисковете за цените на петрола вероятно ще останат насочени към по-висока стойност. И обратно, устойчивият спад на цените би изисквал видими признаци на деескалация, включително нарастващ капацитет на танкерите и по-малко атаки срещу енергийни активи. Частичните решения или временните решения вероятно биха стабилизирали пазарите само за кратко.

Енергията е ключов фактор за цените на транспорта, производството и стоките. Стоките са „бързо движещ се“ компонент на инфлацията, като се коригират по-бързо от услугите, които се движат от „по-бавни“ фактори като разходите за жилища и пазарите на труда. Въпреки че стоките представляват по-малък дял от потребителските ценови кошници, те представляват непропорционален дял от нестабилността на инфлацията. В резултат на това, стоковите шокове могат да се пренесат в общата инфлация по-бързо от промените в по-широкия бизнес цикъл.

Световната икономика обаче навлиза в този епизод в различна позиция, отколкото по време на енергийния шок през 2022 г. след руската инвазия в Украйна. Преди ескалацията в Близкия изток, растежът на САЩ се подобряваше, но от относително слаба начална точка. Този фон предполага, че вторичните ефекти може да са по-слаби този път. Работниците в момента имат по-малка сила за договаряне, за да изискват по-високи заплати, което намалява риска инфлационен скок, предизвикан от енергията, да се самоподдържа.

Централни банки и стокови шокове

На този етап пазарите са изправени пред стоков шок, който все още не е стагфлационен. Разграничението е важно. Икономическата теория предполага, че политиците често трябва да разглеждат инфлационните шокове от страната на предлагането, за да подкрепят растежа.

Но управлението на риска настоява за предпазливост от страна на централните банки. Опитът от постпандемичния скок на инфлацията направи централните банки по-чувствителни към риска от отслабване на инфлационните очаквания. Докато няма по-голяма яснота относно продължителността на енергийния шок и неговото предаване върху цените, предпазливостта вероятно ще доминира в политическите решения.