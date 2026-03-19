Сърбия удължи забраната си за износ на гориво

19 Март, 2026 14:17 509 0

Новият срок е до 2 април

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сръбското правителство реши да удължи забраната за износ на горива до 2 април и да освободи допълнително дизелово гориво от резервите. Целта е ограничаване покачването на цените, според сръбския министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович.

Забраната се отнася за износа на дизелово гориво, бензин и суров петрол от всички видове транспорт и ние я удължихме като една от мерките за защита на гражданите и икономиката от продължаващото рязко покачване на световните цени на петрола. Освен това, като допълнителна мярка за защита на пазара, решихме да освободим 40 000 тона дизелово гориво от резервите, което ще бъде приложено през следващите дни“, цитира министъра Радио Телевизия Сърбия.

На 9 март сръбското правителство реши временно да забрани износа на суров петрол и всички петролни продукти, използвани като моторно гориво, за да предотврати недостиг и покачване на цените на вътрешния пазар. Мярката е временна и първоначално беше планирана да продължи до 19 март.


