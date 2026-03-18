Захарова: Цената на барел може да достигне дори 200 долара

18 Март, 2026 16:41 864 21

Подобна цена на барел може да бъде достигната още през тази година

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Продължаването на конфликта в Близкия изток заплашва да повиши цените на петрола над 100 USD и дори до 200 USD за барел до края на 2026 г. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг.

„Според експерти, при 30-дневно съкращение на доставките, цената на петрола може да се стабилизира на 76 USD до края на годината. При двумесечно съкращение на доставките цената може да достигне 93 USD за барел. Ако конфликтът се проточи, не може да се изключи по-нататъшно покачване, дори над 150 или 200 USD за барел“, каза тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо

    6 1 Отговор
    ние вече плащаме с левро !

    16:42 18.03.2026

  • 2 Бих

    8 8 Отговор
    Платил на Захарова един барел, за да я ...

    Коментиран от #14

    16:44 18.03.2026

  • 3 Дедо

    6 11 Отговор
    Пиянката изтрезня и пак се обади.

    16:44 18.03.2026

  • 4 Гладна

    5 4 Отговор
    До 2000.

    16:45 18.03.2026

  • 5 Дориана

    7 2 Отговор
    Да, цената на Барела се покачва от 150 до 200 долара.

    16:46 18.03.2026

  • 6 Горката Маша

    6 8 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува

    16:46 18.03.2026

  • 7 Интересно

    9 1 Отговор
    Някой да ми обясни, как поскъпването на петрола ще остави Путин без пари за война?

    Коментиран от #9, #19

    16:47 18.03.2026

  • 8 И хиляда да стигне

    5 5 Отговор
    Все са пред Покровск

    Коментиран от #16

    16:48 18.03.2026

  • 9 Колко да е интересно

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Интересно":

    През 2022 г. Русия имаше пари и пари.
    И кво направи?
    Едно голямо НИЩО !!!!!!
    Или още формулира целите?

    16:50 18.03.2026

  • 10 Рашка Федерашка

    3 6 Отговор
    Може ,но няма да е вашия !!!

    16:57 18.03.2026

  • 11 ПРОГРЕСИВЕН ГРАЖДАНИН

    1 0 Отговор
    А ДАНО
    ЧЕ ПС ФЛЙНСТОУНКИ..ЧАКАТ....НОЗЕ..

    16:57 18.03.2026

  • 12 ГибМелсън

    3 6 Отговор
    Захарче,ти гледай водката да е на прилична цена,така и така си неадекватна,че да управляваш автомобил.

    16:58 18.03.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    3 6 Отговор
    Всичко може!!! Само тия в Кремъл да изтрезнеят и да поумнеят не може! До 2022 година търгуваха с целия свят, огромен брой европейски компании имаха заводи в Русия и даваха работа на хората и плащаха данъци там, Русия беше интегрирана в световната икономика и руснаците можеха да пътуват навсякъде! Ама с тоя имперски баласт у чутурите и вечните многоходовки всичко това отиде подяволите през 2022 година! Сега Русия кисне пета година в блатата на Покровск и се превърна в суровинна провинция на Китай!

    17:02 18.03.2026

  • 14 Нее ...

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бих":

    б.си иZвpaтеняка дето си.

    17:05 18.03.2026

  • 15 Реалист

    2 5 Отговор
    През хормутския проток преминават 20% от световно търгувания петрол, като Саудитска Арабия
    вече пренасочиха 60% от доставките си по алтернативен маршрут.
    Как я мисли маша-алкаша тая работа с 200$ на барел ?!

    17:11 18.03.2026

  • 16 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "И хиляда да стигне":

    плащаме с левро !

    17:19 18.03.2026

  • 17 Хехе

    3 1 Отговор
    Че направете си тогава Парад на Победата в Москва.Нали сте на печалба от такъв курс на нефта?

    17:22 18.03.2026

  • 18 Руски

    1 0 Отговор
    Мечти ,страх и холод,ама и холод

    17:25 18.03.2026

  • 19 Няма да стане

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Интересно":

    Тази война няма да свърши никога. Нали като свърши и ще последва въпроса : И какво спечелихме? 2 милиона руснака де са? За какво умряха? Все едни такива неудобни въпроси,които могат да бъдат избегнати с една вечна война,нещо като 100 годишната война

    17:42 18.03.2026

  • 20 Тити

    1 0 Отговор
    Захарова мечтите са безплатни

    17:56 18.03.2026

  • 21 Българскяит народ е казал

    1 0 Отговор
    Гладна кокошка, просо сънува!

    18:02 18.03.2026