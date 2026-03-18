Захарова: Цената на барел може да достигне дори 200 долара

Продължаването на конфликта в Близкия изток заплашва да повиши цените на петрола над 100 USD и дори до 200 USD за барел до края на 2026 г. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг.

„Според експерти, при 30-дневно съкращение на доставките, цената на петрола може да се стабилизира на 76 USD до края на годината. При двумесечно съкращение на доставките цената може да достигне 93 USD за барел. Ако конфликтът се проточи, не може да се изключи по-нататъшно покачване, дори над 150 или 200 USD за барел“, каза тя.