Американци съдят Русия за $225 милиарда от времето на последния император Николай Втори

17 Януари, 2026 12:59, обновена 17 Януари, 2026 13:13 1 061 31

  • облигации-
  • съд-
  • русия-
  • сащ-
  • задължения

Инвестиционният фонд Noble Capital заведе дело във федералния съд на САЩ, с което настоява за плащане на задължения по облигации, емитирани от Руската империя през 1916 г.

Американци съдят Русия за $225 милиарда от времето на последния император Николай Втори - 1
Снимка: РБК
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската федерация отрича и винаги е отричала отговорност за старите царски облигации от 1916 г., заяви пред РБК Сергей Соколов, партньор в Marks & Sokolov, който представлява ответниците по делото, заведено от американския инвестиционен фонд Noble Capital.

„Този ​​дълг е анулиран от съветското правителство през 1918 г. Нито СССР, нито Руската федерация никога не са признавали отговорността си за тях в съответствие с установеното международно право. Те отдавна са били предадени на „кошчето за боклук на историята“, отбеляза той.

Руската федерация, според Соколов, е поискала ищецът да оттегли иска си до 30 януари. „Ако това не се случи, ще подадем искане за прекратяването му съгласно Закона за имунитета на чуждестранните суверени на САЩ“, заключи адвокатът.

Инвестиционният фонд Noble Capital заведе дело във федералния съд на САЩ, с което настоява за плащане на задължения по облигации, емитирани от Руската империя през 1916 г. Руската федерация, Министерството на финансите, Банката на Русия и Фондът за национално благосъстояние са посочени като ответници.

Ищецът твърди, че е законният собственик на облигациите на стойност 25 милиона долара с купон от 5,5%, емитирани чрез National City Bank of New York. Според фонда, въпреки отказа на съветското правителство от външния си дълг през 1918 г., задълженията му към американските инвеститори не са прекратени и следователно Русия трябва да наследи дълговете.

Ищецът оценява размера на иска на 225 милиарда долара, включително лихвите и златната клауза - обвързването на валутата на плащане към златния стандарт, която е била в сила до началото на 70-те години на миналия век. Noble Capital посочи, че дългът по имперските облигации може да бъде изплатен с помощта на руски активи, замразени поради санкции. Ищецът подчертава, че не става въпрос за конфискация, а по-скоро за прихващане на дълг като форма на изпълнение на задължението. Този механизъм, според фонда, е в съответствие с международното право и се различава от изземването на активи.


Русия
  • 1 Зевс

    22 11 Отговор
    Хахаха, на Запад много им се искат да краднат замразените руски активи, но май не им стиска. Тези с облигациите има шанса по-скоро да хванат Николай Втори за оная работа, отколкото да вземат нещо.

    13:20 17.01.2026

  • 2 Дълговете

    9 12 Отговор
    е редно да се плащат

    Коментиран от #23, #28

    13:20 17.01.2026

  • 3 Дедо ви Поп

    16 6 Отговор
    От трите най дългият ще вземат чадо!

    13:23 17.01.2026

  • 4 Путин я го духайте кравари

    16 4 Отговор
    Хапнете по един бургър Кинг.

    13:25 17.01.2026

  • 5 Пак аз бе

    6 11 Отговор
    Въпрос на време е Тръмп да се сети да си поиска ватенките да връщат за Лендлиза.

    Коментиран от #6, #20

    13:28 17.01.2026

  • 6 Зевс

    14 7 Отговор

    До коментар #5 от "Пак аз бе":

    Изплатен е отдавна ленд-лииза от руска страна, за сметка на това англичаните не съм сигурен дали са изплатили всички вноски ;)

    13:30 17.01.2026

  • 7 По тая логика

    15 5 Отговор
    По тая логика САЩ трябва да платят цената на Аляска с лихвите досега защото сделката не е приключена - корабът с доларите е потънал на път към Русия и парите не са получени. Освен това руският император е инвестирал огромни пари в основаването на Федералния резерв. САЩ да му върнат парите.

    Коментиран от #12

    13:31 17.01.2026

  • 8 Факти

    9 14 Отговор
    Русия има навик да не плаща дълговете си. От 11,3 милиарда лендлийз върна само 722 милиона - 6%. През ПСВ Румъния праща целия си златен резерв от 93 тона на съхранение в Русия, която никога не го връща. Румъния все още се опитва да си върне златото и през 2024 г. се намеси и Европейската Комисия. Тя приспадна разходите за съхранение и обяви, че Русия дължи 91 тона злато на Румъния. Русия отказва да го върне. Това е кражба за 13 милиарда евро. Русия не е надеждна, затова и държавните й облигаии се котират на 15% - това е буквално африкамска лихва, тоест африкански риск.

    Коментиран от #11, #30

    13:34 17.01.2026

  • 9 Перо

    9 4 Отговор
    Когато ционисткия шут в Киев си плати дълговете, тогава и Путин може да се съгласи, но за сега всичко е “имал - дал”! Да си търсят парите от Ленин!

    Коментиран от #31

    13:37 17.01.2026

  • 10 ДаСИ ИЗКАТ ДЪЛГА ОТЦАРЯ ДЕТ САМИТЕ

    8 4 Отговор
    ТЕ ПОД ДАВЛЕНИЕТО НА РОТАШИЛД ГО УТРЕПАХА БАРАБАР СЪС СЕМЕЙСТВОТО И СЛУГИТЕ МУ...

    Коментиран от #21

    13:39 17.01.2026

  • 11 СКОРО ИНА НАС НИ ОТКРАДНАХА

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    245 ТОНСА ГОЛД АМА ЕССР.....

    Коментиран от #15

    13:40 17.01.2026

  • 12 Перо

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "По тая логика":

    Федералният резерв се ръководи от една дузина еврейски банки! Кой да върне парите?

    13:41 17.01.2026

  • 13 Тома

    2 1 Отговор
    Да не е за изнасилване

    13:44 17.01.2026

  • 14 Българин

    8 10 Отговор
    А кога Русия, ще върне на нас Българите, 32 тона злато, което замина да позлатява Златните Дворци на Кремъл през 60 те години на миналия, под мотива, че щели да ни пазят златото от атомни бомби. Кога Русия ще ни върне откраднатата земя на Българските селяни след като по заповед на Юдашвили Сталин бе въведено Крепостното право - отнемане на земята на Българските и въвеждане на колхозите - ТКЗС.... Кога Русия ще ни върне изкупените над 400 хиляди курорти по Българското Черноморие и река Камчия? Ми то точно комунистите станаха днешни Банкери! Кога Руските Комунисти ще ни върнат в училище да учим, че сме Българи, а не ПраБЪлгари!

    13:45 17.01.2026

  • 15 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "СКОРО ИНА НАС НИ ОТКРАДНАХА":

    Учи граматика пейзан! Нищо не ти се разбира!

    Коментиран от #18

    13:46 17.01.2026

  • 16 Ехааааааа

    5 5 Отговор
    Тия кравари много приличат на ония краварки , които се сещат , че са изнасилени от някой след има няма шеисет години !!!!!!! Путин го премести във десния крачол !!!!!

    13:51 17.01.2026

  • 17 Факти

    6 5 Отговор
    През 1878 г. Русия иска от България 11 милиона рубли или 27 милиона франка - днес 15 милиарда евро. Но България не е свободна - тя остава васал на Османската Империя. През 1908 г. Русия за да признае независимостта на Бълагрия иска 82 милиона франка - днес 32 милиарда евро. И така за освобождението България плаща с половината си територия (Беломорска Тракия, Македония, Севрна Добруджа и Поморавието), както и 47 милиарда евро. Днес целият ни външен дълг е толкова. Май щеше да е по-добре да изчакаме още 30 години Османската империя да се саморазпадне, а?

    Коментиран от #27

    13:51 17.01.2026

  • 18 КО Е ТУЙ ,ПЕЙЗАН ЧЕ ДОРИ И НА

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    МЕН МИЙ НОВО..ЯВНО СИ МА ИЗПРЕВАРИЛ ПО,,БОГАТСТВО,, НА ЯЗИКА.....

    13:52 17.01.2026

  • 19 Ми то.....

    2 4 Отговор
    Какъвто им е президента , такъв им е и народа на краварите !!

    13:53 17.01.2026

  • 20 Софийски селянин,

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Пак аз бе":

    Този договор е уреден преживе още от Сталин,така че на селски език пито платено.

    13:54 17.01.2026

  • 21 Госта..

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "ДаСИ ИЗКАТ ДЪЛГА ОТЦАРЯ ДЕТ САМИТЕ":

    Те същите -Ротшилд чез банката си "Сити банк" предявяват този иск Руската федерация е приемник на СССР ,а той още през 1920 г не се приема като наследник на Руската империя и затова не е предявил ис за ОТКРАДНАТОТО царско злао -93 т.е в Япония другото основно в САЩ ."Ровейки" в миналото - сделката за Аляса има съмнения че е силно корупционна цената за кв.киломтър е силно занижена срямо пазарите .Та така .Просто американците е чюдят как да откраднат тези 300 милиарда .

    13:55 17.01.2026

  • 22 Ива

    2 2 Отговор
    Договорът за продажбата на Аляска..
    ще бъде ли валиден ?!?

    13:58 17.01.2026

  • 23 Хохо Бохо

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дълговете":

    Кравофил, договора за Аляска знаеш ли го? Господаря ти трябва да я върне на Русия.....според същия договор

    13:59 17.01.2026

  • 24 Аз се чудя

    3 0 Отговор
    Защо вместо в съда, защо не се обръщат към коментиращите тук.

    14:00 17.01.2026

  • 25 я да видим

    0 0 Отговор
    щом може така да си искаме границите от преди нзойския договоро нали изтече отдавна време е да ни върнат територията…!

    14:02 17.01.2026

  • 26 456

    1 0 Отговор
    Ами чудесно . Сега РФ да си иска Аляска. О без това договорът не е изпълнен ,след като Русия не си получава парите.

    14:05 17.01.2026

  • 27 завалийка ти знаеш фактите

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    колкото вестника не е жълтарник…! ако имаше малко мозък в главата щеше да провериш историята и да разбереш че българия губи половината си територия благодарение на западните ни “съюзници” за които сме се прикачили и ги боготворят нашите управници а те всъщност са едни нацистки грабители и експлоататори никога не са били нещо друго и няма и да бъдат..!

    14:05 17.01.2026

  • 28 Аоо

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дълговете":

    Доколкото зная американската земя е на индианците и те белите не са платили нито долар

    14:06 17.01.2026

  • 29 вен серемос

    1 1 Отговор
    Нищо не дължи Русия на престъпниците от СОЩ/съединени овчарски щати/,на престъпниците Чиф-.;ут-.;ла-.;ндия, на престъпниците /страна на кръвосмешения/Англия !!! Не дължи нищо на нашите предатели-комунистите, неграмотниците, и най-вече основните предатели:Цола Драгойчева, Антон Югов, Милко Балев и Тодор Живков-всички закопаха Царство България!!! Сега управляват пак поплювковците-Тиквата/комунист още на 19 г./,Киро-тъпото и кокорчо, Христо Иванов,Пуевски,Магарев, Шаламанката-все отбор предатели с метр-.;есите си -Силвия Великова, Снежана Иванова, Дияна Янкулова ,Ирина Недева-продали се за няколко цента от американското посолство.ТА, РУСИЯ НИЩО НЕ ДЪЛЖИ на ничия страна.Не пишете глупости!!

    14:07 17.01.2026

  • 30 Аоо

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Румъния дали е платила репарации за ВСВ, щото е воювала на страната на хитлер? Не вярвам, както България, благодарение на Сталин не е платила на Гърция, Сърбия и Македония. Гърците са искали земите до Пловдив за изплащане на репарационния дълг, но Русия със свои средства е уредила ?

    14:10 17.01.2026

  • 31 Аоо

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Перо":

    Защо от Ленин? Помешчиците са изнесли толкова злато и скъпоценности като са емигрирали, които са народни.

    14:12 17.01.2026