Американци съдят Русия за $225 милиарда от времето на последния император Николай Втори

Руската федерация отрича и винаги е отричала отговорност за старите царски облигации от 1916 г., заяви пред РБК Сергей Соколов, партньор в Marks & Sokolov, който представлява ответниците по делото, заведено от американския инвестиционен фонд Noble Capital.

„Този ​​дълг е анулиран от съветското правителство през 1918 г. Нито СССР, нито Руската федерация никога не са признавали отговорността си за тях в съответствие с установеното международно право. Те отдавна са били предадени на „кошчето за боклук на историята“, отбеляза той.

Руската федерация, според Соколов, е поискала ищецът да оттегли иска си до 30 януари. „Ако това не се случи, ще подадем искане за прекратяването му съгласно Закона за имунитета на чуждестранните суверени на САЩ“, заключи адвокатът.

Инвестиционният фонд Noble Capital заведе дело във федералния съд на САЩ, с което настоява за плащане на задължения по облигации, емитирани от Руската империя през 1916 г. Руската федерация, Министерството на финансите, Банката на Русия и Фондът за национално благосъстояние са посочени като ответници.

Ищецът твърди, че е законният собственик на облигациите на стойност 25 милиона долара с купон от 5,5%, емитирани чрез National City Bank of New York. Според фонда, въпреки отказа на съветското правителство от външния си дълг през 1918 г., задълженията му към американските инвеститори не са прекратени и следователно Русия трябва да наследи дълговете.

Ищецът оценява размера на иска на 225 милиарда долара, включително лихвите и златната клауза - обвързването на валутата на плащане към златния стандарт, която е била в сила до началото на 70-те години на миналия век. Noble Capital посочи, че дългът по имперските облигации може да бъде изплатен с помощта на руски активи, замразени поради санкции. Ищецът подчертава, че не става въпрос за конфискация, а по-скоро за прихващане на дълг като форма на изпълнение на задължението. Този механизъм, според фонда, е в съответствие с международното право и се различава от изземването на активи.