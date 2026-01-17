Американци съдят Русия за $225 милиарда от времето на последния император Николай Втори

Руската федерация отрича и винаги е отричала отговорност за старите царски облигации от 1916 г., заяви пред РБК Сергей Соколов, партньор в Marks & Sokolov, който представлява ответниците по делото, заведено от американския инвестиционен фонд Noble Capital.
„Този дълг е анулиран от съветското правителство през 1918 г. Нито СССР, нито Руската федерация никога не са признавали отговорността си за тях в съответствие с установеното международно право. Те отдавна са били предадени на „кошчето за боклук на историята“, отбеляза той.
Руската федерация, според Соколов, е поискала ищецът да оттегли иска си до 30 януари. „Ако това не се случи, ще подадем искане за прекратяването му съгласно Закона за имунитета на чуждестранните суверени на САЩ“, заключи адвокатът.
Инвестиционният фонд Noble Capital заведе дело във федералния съд на САЩ, с което настоява за плащане на задължения по облигации, емитирани от Руската империя през 1916 г. Руската федерация, Министерството на финансите, Банката на Русия и Фондът за национално благосъстояние са посочени като ответници.
Ищецът твърди, че е законният собственик на облигациите на стойност 25 милиона долара с купон от 5,5%, емитирани чрез National City Bank of New York. Според фонда, въпреки отказа на съветското правителство от външния си дълг през 1918 г., задълженията му към американските инвеститори не са прекратени и следователно Русия трябва да наследи дълговете.
Ищецът оценява размера на иска на 225 милиарда долара, включително лихвите и златната клауза - обвързването на валутата на плащане към златния стандарт, която е била в сила до началото на 70-те години на миналия век. Noble Capital посочи, че дългът по имперските облигации може да бъде изплатен с помощта на руски активи, замразени поради санкции. Ищецът подчертава, че не става въпрос за конфискация, а по-скоро за прихващане на дълг като форма на изпълнение на задължението. Този механизъм, според фонда, е в съответствие с международното право и се различава от изземването на активи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
13:20 17.01.2026
2 Дълговете
Коментиран от #23, #28
13:20 17.01.2026
3 Дедо ви Поп
13:23 17.01.2026
4 Путин я го духайте кравари
13:25 17.01.2026
5 Пак аз бе
Коментиран от #6, #20
13:28 17.01.2026
6 Зевс
До коментар #5 от "Пак аз бе":Изплатен е отдавна ленд-лииза от руска страна, за сметка на това англичаните не съм сигурен дали са изплатили всички вноски ;)
13:30 17.01.2026
7 По тая логика
Коментиран от #12
13:31 17.01.2026
8 Факти
Коментиран от #11, #30
13:34 17.01.2026
9 Перо
Коментиран от #31
13:37 17.01.2026
10 ДаСИ ИЗКАТ ДЪЛГА ОТЦАРЯ ДЕТ САМИТЕ
Коментиран от #21
13:39 17.01.2026
11 СКОРО ИНА НАС НИ ОТКРАДНАХА
До коментар #8 от "Факти":245 ТОНСА ГОЛД АМА ЕССР.....
Коментиран от #15
13:40 17.01.2026
12 Перо
До коментар #7 от "По тая логика":Федералният резерв се ръководи от една дузина еврейски банки! Кой да върне парите?
13:41 17.01.2026
13 Тома
13:44 17.01.2026
14 Българин
13:45 17.01.2026
15 Хахахаха
До коментар #11 от "СКОРО ИНА НАС НИ ОТКРАДНАХА":Учи граматика пейзан! Нищо не ти се разбира!
Коментиран от #18
13:46 17.01.2026
16 Ехааааааа
13:51 17.01.2026
17 Факти
Коментиран от #27
13:51 17.01.2026
18 КО Е ТУЙ ,ПЕЙЗАН ЧЕ ДОРИ И НА
До коментар #15 от "Хахахаха":МЕН МИЙ НОВО..ЯВНО СИ МА ИЗПРЕВАРИЛ ПО,,БОГАТСТВО,, НА ЯЗИКА.....
13:52 17.01.2026
19 Ми то.....
13:53 17.01.2026
20 Софийски селянин,
До коментар #5 от "Пак аз бе":Този договор е уреден преживе още от Сталин,така че на селски език пито платено.
13:54 17.01.2026
21 Госта..
До коментар #10 от "ДаСИ ИЗКАТ ДЪЛГА ОТЦАРЯ ДЕТ САМИТЕ":Те същите -Ротшилд чез банката си "Сити банк" предявяват този иск Руската федерация е приемник на СССР ,а той още през 1920 г не се приема като наследник на Руската империя и затова не е предявил ис за ОТКРАДНАТОТО царско злао -93 т.е в Япония другото основно в САЩ ."Ровейки" в миналото - сделката за Аляса има съмнения че е силно корупционна цената за кв.киломтър е силно занижена срямо пазарите .Та така .Просто американците е чюдят как да откраднат тези 300 милиарда .
13:55 17.01.2026
22 Ива
ще бъде ли валиден ?!?
13:58 17.01.2026
23 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Дълговете":Кравофил, договора за Аляска знаеш ли го? Господаря ти трябва да я върне на Русия.....според същия договор
13:59 17.01.2026
24 Аз се чудя
14:00 17.01.2026
25 я да видим
14:02 17.01.2026
26 456
14:05 17.01.2026
27 завалийка ти знаеш фактите
До коментар #17 от "Факти":колкото вестника не е жълтарник…! ако имаше малко мозък в главата щеше да провериш историята и да разбереш че българия губи половината си територия благодарение на западните ни “съюзници” за които сме се прикачили и ги боготворят нашите управници а те всъщност са едни нацистки грабители и експлоататори никога не са били нещо друго и няма и да бъдат..!
14:05 17.01.2026
28 Аоо
До коментар #2 от "Дълговете":Доколкото зная американската земя е на индианците и те белите не са платили нито долар
14:06 17.01.2026
29 вен серемос
14:07 17.01.2026
30 Аоо
До коментар #8 от "Факти":Румъния дали е платила репарации за ВСВ, щото е воювала на страната на хитлер? Не вярвам, както България, благодарение на Сталин не е платила на Гърция, Сърбия и Македония. Гърците са искали земите до Пловдив за изплащане на репарационния дълг, но Русия със свои средства е уредила ?
14:10 17.01.2026
31 Аоо
До коментар #9 от "Перо":Защо от Ленин? Помешчиците са изнесли толкова злато и скъпоценности като са емигрирали, които са народни.
14:12 17.01.2026