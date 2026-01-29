Германският съд ще поиска конфискация на активите на екс управител на Ливанската централна банка

Германските правосъдни органи възнамеряват да поискат конфискация на активите на бившия управител на Ливанската централна банка Рияд Саламех във връзка с обвинения във финансови измами, според вестник Handelsblatt.

През януари 2026 г. прокуратурата в Мюнхен е подала искане до регионалния съд на баварската столица за конфискация на активи на стойност приблизително 35 млн. EUR. Тези активи включват висококачествени търговски имоти в Мюнхен и Хамбург, както и акции в компания за недвижими имоти, базирана в Дюселдорф. Властите не са посочили имената на обвиняемите, но Handelsblatt съобщава, че това е Саламех.

Този процес е част от разследване, което се води от средата на 2021 г. съвместно между Мюнхенската прокуратура, Федералната служба за криминални разследвания (BKA) и разследващите органи във Франция и Люксембург. Освен Саламех, издирват се още четирима заподозрени, включително брат му. Адвокатът на Саламех отхвърли обвиненията, отправени от прокуратурата в Мюнхен. Презумпцията за невиновност важи до вземането на правно обвързващо решение.

Саламех е бил управител на Централната банка на Ливан от 1993 до 2023 г. На 26 септември 2025 г. ливанските съдебни власти го освободиха под гаранция от 14 млн. USD. Въпреки освобождаването му, бившият служител, обвинен в незаконно получаване на комисионна от 44 млн. USD от брокерската фирма Optimum Invest, е освободен от забрана да напуска страната за една година.

През 2023 г. Саламех е обвинен в пране на пари във Франция, Германия, Люксембург, Монако и Белгия. Според вестник „Ал Ахбар“, разследване на властите в няколко европейски страни е установило, че бившият ръководител на Централната банка е начислявал комисионни за продажбата на държавни ценни книжа на търговски банки. По-голямата част от тези средства са отишли ​​не в Централната банка на Ливан, а в сметката на друга брокерска компания - Forry, собственост на брат му Раджа Саламех. Така са били присвоени най-малко 500 млн. USD, които са били използвани за закупуване на недвижими имоти в Западна Европа.

През 2022 г. активисти за правата на човека от неправителствената организация „Хората искат промяна на режима“ заведоха дело срещу бившия ръководител на Централната банка на Ливан. Те обвиниха високопоставения служител в провеждане на погрешна парична политика, довела до срива на националната валута. От октомври 2019 г., когато страната изпадна в безпрецедентна социално-икономическа криза, доларът се е повишил 66 пъти спрямо ливанската лира.